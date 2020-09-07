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https://ria.ru/20200907/zakharova-1576886067.html
МИД Сербии назвал исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что ситуация с постом официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите сербской... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:24
2020-09-07T18:11
александр боцан-харченко
александр вучич
дональд трамп
мид сербии
косово
вашингтон (город)
сша
в мире
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<strong>БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости.</strong> Первый вице-премьер и глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Serbii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Сербии</a> <a href="http://ria.ru/person__126/" target="_blank" data-auto="true">Ивица Дачич</a> заявил, что ситуация с постом официального представителя МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a> о визите сербской делегации в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> решена и не повлияет на отношения с РФ, сообщила пресс-служба МИД Сербии.Сербская делегация во главе с <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Вучичем</a> побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.В социальных СМИ <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова. Президент Сербии остро отреагировал на пост Захаровой, указал на "примитивизм и невоспитанность". В воскресенье он провел телефонный разговор с главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>."Он (Дачич) в эфире TV Happy заявил, что два государства являются стратегическими партнерами и продолжают сотрудничество, как и сказал президент Александр Вучич, и что это не оставит следов на наших хороших отношениях", - заявила пресс-служба Дачича.Отмечается, что он с Лавровым "приложили усилия к тому, чтобы случай был закрыт".Первый вице-премьер и глава МИД Сербии также назвал комментарий официального представителя МИД РФ о поездке сербской делегации в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ненужным и непродуманным шагом, который создал напряжение между двумя странами. В сербский МИД в понедельник был приглашен посол РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bocan-KHarchenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Боцан-Харченко</a> "для дачи устных разъяснений".
https://ria.ru/20200907/zakharova-1576867678.html
А мне нравится стиль Маши Захаровой. Говорить что думаешь – привилегия подлинно свободных политиков. Протокольные же формулировки мало кому интересны.
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Похоже Лавров пообещал перевести своего официального представителя на более слабые вещества.
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косово
вашингтон (город)
сша
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александр боцан-харченко, александр вучич, дональд трамп, мид сербии, косово, вашингтон (город), сша, в мире

МИД Сербии назвал исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

16:24 07.09.2020 (обновлено: 18:11 07.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что ситуация с постом официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите сербской делегации в США решена и не повлияет на отношения с РФ, сообщила пресс-служба МИД Сербии.
Сербская делегация во главе с Вучичем побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа.
В социальных СМИ Сербии распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова. Президент Сербии остро отреагировал на пост Захаровой, указал на "примитивизм и невоспитанность". В воскресенье он провел телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Он (Дачич) в эфире TV Happy заявил, что два государства являются стратегическими партнерами и продолжают сотрудничество, как и сказал президент Александр Вучич, и что это не оставит следов на наших хороших отношениях", - заявила пресс-служба Дачича.
Отмечается, что он с Лавровым "приложили усилия к тому, чтобы случай был закрыт".
Первый вице-премьер и глава МИД Сербии также назвал комментарий официального представителя МИД РФ о поездке сербской делегации в Вашингтон ненужным и непродуманным шагом, который создал напряжение между двумя странами. В сербский МИД в понедельник был приглашен посол РФ Александр Боцан-Харченко "для дачи устных разъяснений".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 12:26
В Кремле прокомментировали пост Захаровой о встрече Вучича с Трампом
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Обсудить 44
Александр Боцан-ХарченкоАлександр ВучичДональд ТрампМИД СербииКосовоВашингтон (город)СШАВ мире
Популярные комментарии
А мне нравится стиль Маши Захаровой. Говорить что думаешь – привилегия подлинно свободных политиков. Протокольные же формулировки мало кому интересны.
7 сентября, 16:31
АндрейАндрей
71001135
Похоже Лавров пообещал перевести своего официального представителя на более слабые вещества.
7 сентября, 16:40
nnn uuunnn uuu
32800056
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