https://ria.ru/20200907/zakharova-1576886067.html

МИД Сербии назвал исчерпанным конфликт из-за поста Захаровой

Первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что ситуация с постом официального представителя МИД России Марии Захаровой о визите сербской... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:24

2020-09-07T16:24

2020-09-07T18:11

александр боцан-харченко

александр вучич

дональд трамп

мид сербии

косово

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сша

в мире

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<strong>БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости.</strong> Первый вице-премьер и глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Serbii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Сербии</a> <a href="http://ria.ru/person__126/" target="_blank" data-auto="true">Ивица Дачич</a> заявил, что ситуация с постом официального представителя МИД России <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Марии Захаровой</a> о визите сербской делегации в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> решена и не повлияет на отношения с РФ, сообщила пресс-служба МИД Сербии.Сербская делегация во главе с <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Вучичем</a> побывала с двухдневным визитом в США, где провела переговоры с "премьером" <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>.В социальных СМИ <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> распространилась фотография, сделанная в ходе визита, на которой сербский лидер сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала Мария Захарова. Президент Сербии остро отреагировал на пост Захаровой, указал на "примитивизм и невоспитанность". В воскресенье он провел телефонный разговор с главой МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Лавровым</a>."Он (Дачич) в эфире TV Happy заявил, что два государства являются стратегическими партнерами и продолжают сотрудничество, как и сказал президент Александр Вучич, и что это не оставит следов на наших хороших отношениях", - заявила пресс-служба Дачича.Отмечается, что он с Лавровым "приложили усилия к тому, чтобы случай был закрыт".Первый вице-премьер и глава МИД Сербии также назвал комментарий официального представителя МИД РФ о поездке сербской делегации в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> ненужным и непродуманным шагом, который создал напряжение между двумя странами. В сербский МИД в понедельник был приглашен посол РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bocan-KHarchenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Боцан-Харченко</a> "для дачи устных разъяснений".

https://ria.ru/20200907/zakharova-1576867678.html

Андрей А мне нравится стиль Маши Захаровой. Говорить что думаешь – привилегия подлинно свободных политиков. Протокольные же формулировки мало кому интересны. 108

nnn uuu Похоже Лавров пообещал перевести своего официального представителя на более слабые вещества. 96

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр боцан-харченко, александр вучич, дональд трамп, мид сербии, косово, вашингтон (город), сша, в мире