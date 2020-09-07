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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20200907/yanao-1576892799.html
В ЯНАО начался конкурс на должность директора департамента транспорта
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов дал старт конкурсу на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:45
2020-09-07T17:45
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (<a href="https://ria.ru/yanao" target="_blank">ЯНАО</a>) <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Artjukhov" target="_blank">Дмитрий Артюхов</a> дал старт конкурсу на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона, сообщает в понедельник пресс-служба главы автономного округа.Пресс-служба уточняет, что по итогам большой поездки по муниципалитетам за рулем автомобиля Артюхов остался не удовлетворен работой дорожно-строительного комплекса и принял решение сменить руководителя отрасли."Дорожное хозяйство - очень ответственный блок. Все ямальцы знают, что у нас серьезные планы на ближайшие годы. Задачи сложные, и выполнять их должен профессионал своего дела, человек, который будет искренне любить нашу землю и делать все, чтобы, несмотря на перипетии, мы привели дороги в порядок. Мы ищем человека с опытом работы в дорожной сфере, неравнодушного, с успешным управленческим опытом. Для этого проводим открытый конкурс. Мы действительно видим, что такие отборы помогают нам находить профессиональные кадры", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Первый этап конкурса пройдет в дистанционной форме с 23 сентября по 9 октября. Он будет состоять из профессионального тестирования и интервью. Участники с лучшими результатами будут допущены к следующим конкурсным процедурам.Финалистов пригласят на очный этап конкурса, который пройдет с 15 по 16 октября в <a href="https://ria.ru/location_Salekhard" target="_blank">Салехарде</a>. В течение двух дней эксперты в области оценки персонала будут проверять личностные и управленческие компетенции претендентов на должность. В качестве практического задания кандидатам предстоит защитить собственный проект по развитию отрасли, а также решить профессиональные кейсы. Результаты открытого конкурса будут объявлены 16 октября, уточняет пресс-служба.Открытые конкурсы на ключевые управленческие должности уже практиковались на Ямале. В этом году состоялся отбор на должность руководителя службы государственного строительного надзора. В нем приняли участие более 100 кандидатов со всей страны. В итоге три победителя включены в резерв управленческих кадров, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20200826/semya-1576333412.html
https://ria.ru/20200618/1573145701.html
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дмитрий артюхов, ямал, общество

В ЯНАО начался конкурс на должность директора департамента транспорта

17:45 07.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов дал старт конкурсу на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства региона, сообщает в понедельник пресс-служба главы автономного округа.

"Седьмого сентября начался прием заявок от кандидатов на должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямала. Конкурс пройдет в открытой форме, заявки на него принимаются на портале Кадры89.рф до 21 сентября. Инициатива проведения открытого конкурса принадлежит губернатору округа Дмитрию Артюхову", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что по итогам большой поездки по муниципалитетам за рулем автомобиля Артюхов остался не удовлетворен работой дорожно-строительного комплекса и принял решение сменить руководителя отрасли.
"Дорожное хозяйство - очень ответственный блок. Все ямальцы знают, что у нас серьезные планы на ближайшие годы. Задачи сложные, и выполнять их должен профессионал своего дела, человек, который будет искренне любить нашу землю и делать все, чтобы, несмотря на перипетии, мы привели дороги в порядок. Мы ищем человека с опытом работы в дорожной сфере, неравнодушного, с успешным управленческим опытом. Для этого проводим открытый конкурс. Мы действительно видим, что такие отборы помогают нам находить профессиональные кадры", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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Первый этап конкурса пройдет в дистанционной форме с 23 сентября по 9 октября. Он будет состоять из профессионального тестирования и интервью. Участники с лучшими результатами будут допущены к следующим конкурсным процедурам.
Финалистов пригласят на очный этап конкурса, который пройдет с 15 по 16 октября в Салехарде. В течение двух дней эксперты в области оценки персонала будут проверять личностные и управленческие компетенции претендентов на должность. В качестве практического задания кандидатам предстоит защитить собственный проект по развитию отрасли, а также решить профессиональные кейсы. Результаты открытого конкурса будут объявлены 16 октября, уточняет пресс-служба.
Открытые конкурсы на ключевые управленческие должности уже практиковались на Ямале. В этом году состоялся отбор на должность руководителя службы государственного строительного надзора. В нем приняли участие более 100 кандидатов со всей страны. В итоге три победителя включены в резерв управленческих кадров, уточняется в сообщении.
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