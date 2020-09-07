https://ria.ru/20200907/yakutsk-1576862177.html

В Якутске в меню бесплатного питания школьников добавят местные продукты

Мэрия Якутска обновит меню бесплатного питания школьников местными продуктами, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:05

2020-09-07T11:05

2020-09-07T11:05

республика саха (якутия)

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

якутск

общество

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<strong>ЯКУТСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Мэрия <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a> обновит меню бесплатного питания школьников местными продуктами, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.Как отметили в мэрии, в 2020-2021 учебном году бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов должна обеспечить 51 школа. Для этого из федерального бюджета городу Якутску выделяется 131 миллион рублей, что в расчете на одного учащегося составляет 75 рублей 79 копеек в день. Финансовые средства до городского бюджета будут доведены в октябре.Питание в образовательные учреждения поставляют шесть организаций, с которыми городские власти договорились организовать работу по гарантийным письмам.Сегодня мэрия обсуждает с поставщиками продуктов питания изменения в меню. "В школах города имеется меню, разработанное организаторами питания на основании примерного 24-дневного меню, утвержденного постановлением окружной администрации… и согласованное <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a>. В данное время с поставщиками ведется работа по обновлению имеющего единого меню для всех школ города Якутска. Постараемся, чтобы в меню использовались местные продукты", - приводятся в сообщении слова начальника управления образования Алексея Семенова.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявлял, что необходимо, чтобы все школьники могли получать бесплатное горячее питание, правительство и регионы должны представить соответствующие предложения. Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> предложил изменить правила предоставления субсидии регионам на организацию бесплатного горячего питания для школьников начальных классов, чтобы школы, которые готовы это делать, получили финансирование уже в этом году.Якутии будет выделено свыше 400 миллионов рублей из федерального бюджета на организацию бесплатного питания учащихся начальных классов при условии софинансирования в размере 8%. Как отметили в минобрнауки республики, в новом учебном году с 1 по 4 классы будет 62 188 обучающихся.

https://ria.ru/20200904/pitanie-1576792610.html

https://ria.ru/20200813/1575726617.html

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, якутск, общество