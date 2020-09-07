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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200907/yakutsk-1576862177.html
В Якутске в меню бесплатного питания школьников добавят местные продукты
Мэрия Якутска обновит меню бесплатного питания школьников местными продуктами, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:05
2020-09-07T11:05
республика саха (якутия)
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
якутск
общество
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<strong>ЯКУТСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Мэрия <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутска</a> обновит меню бесплатного питания школьников местными продуктами, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.Как отметили в мэрии, в 2020-2021 учебном году бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов должна обеспечить 51 школа. Для этого из федерального бюджета городу Якутску выделяется 131 миллион рублей, что в расчете на одного учащегося составляет 75 рублей 79 копеек в день. Финансовые средства до городского бюджета будут доведены в октябре.Питание в образовательные учреждения поставляют шесть организаций, с которыми городские власти договорились организовать работу по гарантийным письмам.Сегодня мэрия обсуждает с поставщиками продуктов питания изменения в меню. "В школах города имеется меню, разработанное организаторами питания на основании примерного 24-дневного меню, утвержденного постановлением окружной администрации… и согласованное <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзором</a>. В данное время с поставщиками ведется работа по обновлению имеющего единого меню для всех школ города Якутска. Постараемся, чтобы в меню использовались местные продукты", - приводятся в сообщении слова начальника управления образования Алексея Семенова.Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявлял, что необходимо, чтобы все школьники могли получать бесплатное горячее питание, правительство и регионы должны представить соответствующие предложения. Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> предложил изменить правила предоставления субсидии регионам на организацию бесплатного горячего питания для школьников начальных классов, чтобы школы, которые готовы это делать, получили финансирование уже в этом году.Якутии будет выделено свыше 400 миллионов рублей из федерального бюджета на организацию бесплатного питания учащихся начальных классов при условии софинансирования в размере 8%. Как отметили в минобрнауки республики, в новом учебном году с 1 по 4 классы будет 62 188 обучающихся.
https://ria.ru/20200904/pitanie-1576792610.html
https://ria.ru/20200813/1575726617.html
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михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, якутск, общество

В Якутске в меню бесплатного питания школьников добавят местные продукты

11:05 07.09.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Организация питания в школах. Архивное фото
ЯКУТСК, 7 сен – РИА Новости. Мэрия Якутска обновит меню бесплатного питания школьников местными продуктами, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.
Как отметили в мэрии, в 2020-2021 учебном году бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов должна обеспечить 51 школа. Для этого из федерального бюджета городу Якутску выделяется 131 миллион рублей, что в расчете на одного учащегося составляет 75 рублей 79 копеек в день. Финансовые средства до городского бюджета будут доведены в октябре.
Ученики школы обедают в столовой - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 17:23
В российских школах не выявлено сбоев в обеспечении горячим питанием
Питание в образовательные учреждения поставляют шесть организаций, с которыми городские власти договорились организовать работу по гарантийным письмам.
Сегодня мэрия обсуждает с поставщиками продуктов питания изменения в меню. "В школах города имеется меню, разработанное организаторами питания на основании примерного 24-дневного меню, утвержденного постановлением окружной администрации… и согласованное Роспотребнадзором. В данное время с поставщиками ведется работа по обновлению имеющего единого меню для всех школ города Якутска. Постараемся, чтобы в меню использовались местные продукты", - приводятся в сообщении слова начальника управления образования Алексея Семенова.
Президент России Владимир Путин заявлял, что необходимо, чтобы все школьники могли получать бесплатное горячее питание, правительство и регионы должны представить соответствующие предложения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил изменить правила предоставления субсидии регионам на организацию бесплатного горячего питания для школьников начальных классов, чтобы школы, которые готовы это делать, получили финансирование уже в этом году.
Якутии будет выделено свыше 400 миллионов рублей из федерального бюджета на организацию бесплатного питания учащихся начальных классов при условии софинансирования в размере 8%. Как отметили в минобрнауки республики, в новом учебном году с 1 по 4 классы будет 62 188 обучающихся.
Школьное питание - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 10:39Республика Саха (Якутия)
Якутии предложили помощь в организации бесплатного питания в школах
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Республика Саха (Якутия)Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинЯкутскОбщество
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