В Якутске в меню бесплатного питания школьников добавят местные продукты
Организация питания в школах. Архивное фото
ЯКУТСК, 7 сен – РИА Новости. Мэрия Якутска обновит меню бесплатного питания школьников местными продуктами, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.
Как отметили в мэрии, в 2020-2021 учебном году бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов должна обеспечить 51 школа. Для этого из федерального бюджета городу Якутску выделяется 131 миллион рублей, что в расчете на одного учащегося составляет 75 рублей 79 копеек в день. Финансовые средства до городского бюджета будут доведены в октябре.
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Питание в образовательные учреждения поставляют шесть организаций, с которыми городские власти договорились организовать работу по гарантийным письмам.
Сегодня мэрия обсуждает с поставщиками продуктов питания изменения в меню. "В школах города имеется меню, разработанное организаторами питания на основании примерного 24-дневного меню, утвержденного постановлением окружной администрации… и согласованное Роспотребнадзором. В данное время с поставщиками ведется работа по обновлению имеющего единого меню для всех школ города Якутска. Постараемся, чтобы в меню использовались местные продукты", - приводятся в сообщении слова начальника управления образования Алексея Семенова.
Президент России Владимир Путин заявлял, что необходимо, чтобы все школьники могли получать бесплатное горячее питание, правительство и регионы должны представить соответствующие предложения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил изменить правила предоставления субсидии регионам на организацию бесплатного горячего питания для школьников начальных классов, чтобы школы, которые готовы это делать, получили финансирование уже в этом году.
Якутии будет выделено свыше 400 миллионов рублей из федерального бюджета на организацию бесплатного питания учащихся начальных классов при условии софинансирования в размере 8%. Как отметили в минобрнауки республики, в новом учебном году с 1 по 4 классы будет 62 188 обучающихся.