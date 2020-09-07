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https://ria.ru/20200907/vyzdorovlenie-1576883637.html
Россиянин выздоровел после 90 дней в реанимации с COVID-19
Житель Воронежа выздоровел после коронавирусной инфекции, проведя 90 дней в реанимации. Об этом сообщила городская больница скорой медицинской помощи №1 на... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:41
2020-09-07T18:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воронежская область
воронеж
общество
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<strong>ВОРОНЕЖ, 7 сен — РИА Новости.</strong> Житель <a href="http://ria.ru/location_Voronezh/" target="_blank" data-auto="true">Воронежа</a> выздоровел после коронавирусной инфекции, проведя 90 дней в реанимации. Об этом сообщила городская больница скорой медицинской помощи №1 на своей странице во <a href="https://vk.com/club185292714?w=wall-185292714_765" target="_blank">"ВКонтакте"</a>.Воронежец заболел еще 30 мая, а шестого июня он поступил в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии."И, с этого дня, потекли долгие дни и ночи лечения. Пробовали самые разные сочетания лекарств, казалось бы, даже несовместимые", — говорится в сообщении.Как отмечают медики, иногда состояние пациента ненадолго улучшалось, однако после этого ему становилось хуже. В итоге медики решили попробовать препарат "сурфактант", который применяется для лечения туберкулеза. По данным больницы, этот препарат надо вводить внутрь легких."Врачи—эндоскописты, несмотря на риск, обещали справиться. И справились! Вот так, всеми, "вытащили" человека, без преувеличения, с того света. Девяносто дней в реанимации. Из них 76 дней на вентиляции легких, лежа на животе. В отделении, в шутку, его звали "наш аксакал" и верили, что вылечат", — отметили врачи.Теперь пациент, после трех месяцев в больнице, возвращается домой.По количеству случаев COVID-19 <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежская область</a> занимает третье место в ЦФО и десятое в России. Всего на 7 сентября в регионе зарегистрирован 14 861 случай заболевания, из них 109 - за последние сутки. Выздоровели 13 708 пациентов, скончались 148.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576869176.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воронежская область, воронеж, общество

Россиянин выздоровел после 90 дней в реанимации с COVID-19

15:41 07.09.2020 (обновлено: 18:01 07.09.2020)
3541
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации
Врач и пациенты в отделении реанимации - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в отделении реанимации. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 7 сен — РИА Новости. Житель Воронежа выздоровел после коронавирусной инфекции, проведя 90 дней в реанимации. Об этом сообщила городская больница скорой медицинской помощи №1 на своей странице во "ВКонтакте".
Воронежец заболел еще 30 мая, а шестого июня он поступил в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии.
"И, с этого дня, потекли долгие дни и ночи лечения. Пробовали самые разные сочетания лекарств, казалось бы, даже несовместимые", — говорится в сообщении.
Как отмечают медики, иногда состояние пациента ненадолго улучшалось, однако после этого ему становилось хуже. В итоге медики решили попробовать препарат "сурфактант", который применяется для лечения туберкулеза. По данным больницы, этот препарат надо вводить внутрь легких.
"Врачи—эндоскописты, несмотря на риск, обещали справиться. И справились! Вот так, всеми, "вытащили" человека, без преувеличения, с того света. Девяносто дней в реанимации. Из них 76 дней на вентиляции легких, лежа на животе. В отделении, в шутку, его звали "наш аксакал" и верили, что вылечат", — отметили врачи.
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Теперь пациент, после трех месяцев в больнице, возвращается домой.
По количеству случаев COVID-19 Воронежская область занимает третье место в ЦФО и десятое в России. Всего на 7 сентября в регионе зарегистрирован 14 861 случай заболевания, из них 109 - за последние сутки. Выздоровели 13 708 пациентов, скончались 148.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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