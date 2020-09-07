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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/vaktsinatsiya-1576865205.html
В Центре Гамалеи назвали сроки вакцинации россиян от коронавируса
Провакцинировать большую часть населения России от коронавирусной инфекции планируется к лету следующего года, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:53
2020-09-07T14:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Провакцинировать большую часть населения России от коронавирусной инфекции планируется к лету следующего года, заявил РИА Новости директор <u><a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei">Центра Гамалеи</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/">Александр Гинцбург</a></u>.Он уточнил, что для того, чтобы взять ситуацию под контроль, надо привить две трети населения, то есть примерно 70-75 миллионов человек, при этом речь не идет о полной победе над самим вирусом.В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>". Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
Хотя я противник вакцинации, но эта вакцинация прекратит коронабесие и снимет ограничения.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций

В Центре Гамалеи назвали сроки вакцинации россиян от коронавируса

11:53 07.09.2020 (обновлено: 14:27 07.09.2020)
4489
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Провакцинировать большую часть населения России от коронавирусной инфекции планируется к лету следующего года, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Он уточнил, что для того, чтобы взять ситуацию под контроль, надо привить две трети населения, то есть примерно 70-75 миллионов человек, при этом речь не идет о полной победе над самим вирусом.
В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "Спутник V". Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.
При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
90602541
Обсудить 7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестиций
Популярные комментарии
Хотя я противник вакцинации, но эта вакцинация прекратит коронабесие и снимет ограничения.
7 сентября, 12:24
sizif8sizif8
511003
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