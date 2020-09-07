https://ria.ru/20200907/vaktsinatsiya-1576865205.html

В Центре Гамалеи назвали сроки вакцинации россиян от коронавируса

Провакцинировать большую часть населения России от коронавирусной инфекции планируется к лету следующего года, заявил РИА Новости директор Центра Гамалеи... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:53

2020-09-07T11:53

2020-09-07T14:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

российский фонд прямых инвестиций

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Провакцинировать большую часть населения России от коронавирусной инфекции планируется к лету следующего года, заявил РИА Новости директор <u><a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei">Центра Гамалеи</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/">Александр Гинцбург</a></u>.Он уточнил, что для того, чтобы взять ситуацию под контроль, надо привить две трети населения, то есть примерно 70-75 миллионов человек, при этом речь не идет о полной победе над самим вирусом.В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19 — "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v/" target="_blank">Спутник V</a>". Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у людей, переболевших COVID-19.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

sizif8 Хотя я противник вакцинации, но эта вакцинация прекратит коронабесие и снимет ограничения. 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций