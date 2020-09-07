https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576882710.html

Путин и король Саудовской Аравии обсудили российскую вакцину от COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, лидеры обсудили вопросы... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:24

2020-09-07T15:24

2020-09-07T15:29

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

сальман бен абдель азиз аль сауд

коронавирусы

опек

большая двадцатка

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с королем <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, лидеры обсудили вопросы подготовки к встрече <a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">G20</a> в ноябре этого года, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны."В связи с председательством Саудовской Аравии в "Группе двадцати" рассмотрены вопросы подготовки к предстоящей в ноябре встрече глав государств и правительств этого объединения", - говорится в сообщении.Кроме того, обе стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате ОПЕК+, условились о плотной координацииМинздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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россия

саудовская аравия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сальман бен абдель азиз аль сауд, коронавирусы, опек, большая двадцатка, владимир путин, саудовская аравия, в мире