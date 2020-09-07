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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576882710.html
Путин и король Саудовской Аравии обсудили российскую вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, лидеры обсудили вопросы... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:24
2020-09-07T15:29
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
сальман бен абдель азиз аль сауд
коронавирусы
опек
большая двадцатка
владимир путин
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с королем <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, лидеры обсудили вопросы подготовки к встрече <a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">G20</a> в ноябре этого года, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны."В связи с председательством Саудовской Аравии в "Группе двадцати" рассмотрены вопросы подготовки к предстоящей в ноябре встрече глав государств и правительств этого объединения", - говорится в сообщении.Кроме того, обе стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате ОПЕК+, условились о плотной координацииМинздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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россия
саудовская аравия
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сальман бен абдель азиз аль сауд, коронавирусы, опек, большая двадцатка, владимир путин, саудовская аравия, в мире

Путин и король Саудовской Аравии обсудили российскую вакцину от COVID-19

15:24 07.09.2020 (обновлено: 15:29 07.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии подписания совместных документов
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд на церемонии подписания совместных документов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, лидеры обсудили вопросы подготовки к встрече G20 в ноябре этого года, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
"В связи с председательством Саудовской Аравии в "Группе двадцати" рассмотрены вопросы подготовки к предстоящей в ноябре встрече глав государств и правительств этого объединения", - говорится в сообщении.
Кроме того, обе стороны выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей в формате ОПЕК+, условились о плотной координации
"Обсуждены также коллективные усилия по преодолению негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции для мировой экономики и финансов, включая выдвинутую президентом России на внеочередном саммите "двадцатки" в марте инициативу по созданию "зеленых коридоров" для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. Уделено особое внимание перспективам совместного производства разработанной в России вакцины по профилактике инфекции", - сообщает пресс-служба.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
5241005
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияСальман бен Абдель Азиз аль СаудКоронавирусыОПЕКБольшая двадцаткаВладимир ПутинСаудовская АравияВ мире
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