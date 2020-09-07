https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576858860.html

Попова назвала дату завершения испытаний еще одной вакцины от COVID-19

Государственный научный центр "Вектор" завершит клинические испытания вакцины от коронавируса 30 сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:15

2020-09-07T10:15

2020-09-07T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Государственный научный центр "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>" завершит клинические испытания вакцины от коронавируса 30 сентября, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине - пептидной вакцине, именно она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день 30 сентября", - сказала Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова