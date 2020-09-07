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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576858860.html
Попова назвала дату завершения испытаний еще одной вакцины от COVID-19
Государственный научный центр "Вектор" завершит клинические испытания вакцины от коронавируса 30 сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:15
2020-09-07T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Государственный научный центр "<a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennyjj_nauchnyjj_centr_virusologii_i_biotekhnologijj_GNCVB_Vektor" target="_blank">Вектор</a>" завершит клинические испытания вакцины от коронавируса 30 сентября, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."Наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине - пептидной вакцине, именно она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день 30 сентября", - сказала Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова

Попова назвала дату завершения испытаний еще одной вакцины от COVID-19

10:15 07.09.2020 (обновлено: 10:46 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" завершит клинические испытания вакцины от коронавируса 30 сентября, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине - пептидной вакцине, именно она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день 30 сентября", - сказала Попова на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
600000
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна Попова
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