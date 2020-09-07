https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576857749.html

На тестирование вакцины от COVID-19 в Москве записались 25 тысяч человек

В Москве уже около 25 тысяч человек подали заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от новой коронавирусной инфекции, сегодня начинаются... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T09:51

2020-09-07T09:51

2020-09-07T09:59

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> уже около 25 тысяч человек подали заявку на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от новой коронавирусной инфекции, сегодня начинаются медицинские обследования первых добровольцев для выявления возможных противопоказаний, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Уже около 25 тысяч москвичей подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины против COVID-19. Сегодня стартует базовая диагностика здоровья первых добровольцев. По результатам скрининга врач примет решение о возможности участия добровольца в исследовании", – рассказала Ракова.Она напомнила, что в ходе медицинского обследования врач собирает информацию о пациенте: о сопутствующих и ранее перенесенных заболеваниях, о наличии аллергии, о лекарственных препаратах, которые принимает доброволец. Затем проводится измерение роста, веса и температуры, артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты дыхательных движений, оценивается общее состояние. В ходе скрининга также берется анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и C, проводится ПЦР- и ИФА-тестирование на COVID-19.У поликлиник, на базе которых будет проходить исследование, имеется аккредитация Минздрава РФ на проведение клинических исследований. Специалисты центров будут проводить медицинское обследование для определения возможных противопоказаний. В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья, в том числе с помощью телемедицинских технологий.Правительство Москвы и Национальный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России приглашают жителей столицы принять участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19. Приглашаются 40 тысяч человек. Вакцинация проходит бесплатно.Участником может стать совершеннолетний гражданин РФ с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за 2 недели до исследования и не болеющий в момент вакцинации, не перенесший COVID-19 (с отрицательным м результатом анализа методом ПЦР (мазок) и отрицательным тестом на антитела IgМ и IgG (кровь из вены)), не контактировавший с заболевшими COVID-19 как минимум за 2 недели до исследования. Женщинам необходим отрицательный тест на беременность. Для женщин и мужчин возможно участие в случае, если в следующие три месяца не планируется зачатие.Проведение исследования поможет получить постоянное регистрационное удостоверение и расширить круг возможных получателей вакцины, в том числе охватить возрастную группу 60+. Исследование длится 180 дней.Вакцина уже успешно прошла две стадии клинических исследований и показала свою безопасность. Она не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. У получивших препарат появились антитела, то есть формируется иммунитет, и, что важно, он переносится организмом так же, как обычная прививка.Напомним, первые дозы вакцины от коронавируса для проведения пострегистрационных клинических исследований уже поступили в 3 медицинских организации Москвы.Подать заявку на участие в пострегистрационном клиническом исследовании вакцины против COVID-19 можно на портале mos.ru.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20200906/malysheva-1576837321.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/vaktsina-1576801057.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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