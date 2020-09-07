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https://ria.ru/20200907/starovoyt-1576857796.html
Курскому губернатору ввели второй компонент вакцины от коронавируса
Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса "Спутник V" и он чувствует себя отлично. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T09:52
2020-09-07T09:52
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
роман старовойт
курская область
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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Курской области <a href="http://ria.ru/person_Roman_Starovojjt/" target="_blank" data-auto="true">Роман Старовойт</a> рассказал, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" и он чувствует себя отлично.Ранее в эфире областного телеканала "Сейм" Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". По его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту. Глава региона рассказал, что вакцина двухкомпонентная, и ему пока ввели первый компонент. Прививку делают в плечо, ни раздражения, ни припухлости в месте укола не было, отметил Старовойт."Мне ввели второй компонент вакцины от COVID-19. Вторую, последнюю, прививку мне сделали на этой неделе. Так что у меня должен выработаться устойчивый иммунитет к инфекции как минимум на два года. Я чувствую себя просто отлично и вместе с коллегами принял участие в ночном 90-километровом велозаезде в Москве", - написал глава региона на своей странице в социальной сети "<a href="https://vk.com/gubernator46?w=wall516521317_112489" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Он рассказал, что в регионе планируется массовая вакцинация от коронавируса."В <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курскую область</a> вакцина от COVID-19 поступит в конце октября – начале ноября. Нам поставят 3820 доз, которые в первую очередь смогут получить врачи и медсёстры, учителя, полицейские, а также люди из групп риска", - отметил Старовойт, подчеркнув, что вакцинация будет добровольной.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576851901.html
курская область
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Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, роман старовойт, курская область

Курскому губернатору ввели второй компонент вакцины от коронавируса

09:52 07.09.2020
37
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Роман Старовойт. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса "Спутник V" и он чувствует себя отлично.
Ранее в эфире областного телеканала "Сейм" Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". По его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту. Глава региона рассказал, что вакцина двухкомпонентная, и ему пока ввели первый компонент. Прививку делают в плечо, ни раздражения, ни припухлости в месте укола не было, отметил Старовойт.
"Мне ввели второй компонент вакцины от COVID-19. Вторую, последнюю, прививку мне сделали на этой неделе. Так что у меня должен выработаться устойчивый иммунитет к инфекции как минимум на два года. Я чувствую себя просто отлично и вместе с коллегами принял участие в ночном 90-километровом велозаезде в Москве", - написал глава региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Он рассказал, что в регионе планируется массовая вакцинация от коронавируса.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
08:00
Критикам российской вакцины от коронавируса пора поискать бревно в глазу
Курскую область вакцина от COVID-19 поступит в конце октября – начале ноября. Нам поставят 3820 доз, которые в первую очередь смогут получить врачи и медсёстры, учителя, полицейские, а также люди из групп риска", - отметил Старовойт, подчеркнув, что вакцинация будет добровольной.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Она получила название "Спутник V".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийРоман СтаровойтКурская область
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