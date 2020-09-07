https://ria.ru/20200907/starovoyt-1576857796.html

Курскому губернатору ввели второй компонент вакцины от коронавируса

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса "Спутник V" и он чувствует себя отлично. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T09:52

2020-09-07T09:52

2020-09-07T09:52

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

роман старовойт

курская область

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Губернатор Курской области <a href="http://ria.ru/person_Roman_Starovojjt/" target="_blank" data-auto="true">Роман Старовойт</a> рассказал, что ему ввели второй компонент вакцины от коронавируса "<a href="https://ria.ru/product_sputnik-v" target="_blank">Спутник V</a>" и он чувствует себя отлично.Ранее в эфире областного телеканала "Сейм" Старовойт рассказал, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V". По его словам, в первые три дня после вакцинации он чувствовал першение в горле и ломоту. Глава региона рассказал, что вакцина двухкомпонентная, и ему пока ввели первый компонент. Прививку делают в плечо, ни раздражения, ни припухлости в месте укола не было, отметил Старовойт."Мне ввели второй компонент вакцины от COVID-19. Вторую, последнюю, прививку мне сделали на этой неделе. Так что у меня должен выработаться устойчивый иммунитет к инфекции как минимум на два года. Я чувствую себя просто отлично и вместе с коллегами принял участие в ночном 90-километровом велозаезде в Москве", - написал глава региона на своей странице в социальной сети "<a href="https://vk.com/gubernator46?w=wall516521317_112489" target="_blank" rel="nofollow noopener">ВКонтакте</a>".Он рассказал, что в регионе планируется массовая вакцинация от коронавируса."В <a href="http://ria.ru/location_Kurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Курскую область</a> вакцина от COVID-19 поступит в конце октября – начале ноября. Нам поставят 3820 доз, которые в первую очередь смогут получить врачи и медсёстры, учителя, полицейские, а также люди из групп риска", - отметил Старовойт, подчеркнув, что вакцинация будет добровольной.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>). Она получила название "Спутник V".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576851901.html

курская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, роман старовойт, курская область