https://ria.ru/20200907/slutskiy-1576887659.html

Слуцкий оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

Звучащие в ФРГ заявления о возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального на проект "Северный поток 2" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:44

2020-09-07T16:44

2020-09-07T17:13

госпитализация алексея навального

леонид слуцкий

северный поток — 2

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

ангела меркель

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1400x0_80_0_0_d727d49bfcb87097471314bc1a3e4e71.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Звучащие в ФРГ заявления о возможности влияния ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> на проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его "отравлением", считает глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений."Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель вслед за высказываниями главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a> относительно возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального на проект "Северный поток 2" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его якобы отравлением. Не исключаю, что на <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, который оказывал последовательное сопротивление планам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по наложению санкций на СП-2, теперь идет давление с использованием антироссийской карты. Все это может быть одной большой провокацией", - сказал Слуцкий журналистам.По его словам, "мяч сейчас на германской стороне". В России же по-прежнему ожидают полную и подтвержденную фактическую информацию о состоянии Навального и причинах произошедшего, отметил парламентарий."Какие-то условные данные переданы в ЕС и НАТО, но до сих пор ничего не предоставлено <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Пока нет фактуры, сложно говорить о предоставлении каких-либо объяснений. Могу лишь повторить, что Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истины. Что касается угроз очередных санкций, то опять же, пока нет доказательств, все обвинения голословны, и мы имеем дело с highly likely 2.0", - добавил политик.Как подчеркнул член комитета по международным делам Сергей Железняк, инцидент с Навальным и реализация газового проекта "Северный поток 2" не имеют никакого отношения друг к другу. По его мнению, власти Германии, не исключающие возможность введения санкций, увязав это с расследованием причин случившегося с Навальным, должны быть последовательны и не идти на поводу провокаций, направленных на срыв российско-европейского энергетического проекта."Берлин неоднократно вставал на защиту собственных национальных интересов, подчеркивая исключительно коммерческий характер "Северного потока 2". При этом, США и ряд стран в Европе, слепо выполняющих волю Вашингтона, включая Польшу, прикладывают огромные усилия, чтобы реализация газового проекта оказалась невозможной. Складывается впечатление, что западные русофобы нашли, а возможно и сами спровоцировали, новый повод для подрыва российско-европейского сотрудничества", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.Парламентарий также напомнил, что кроме конспирологических версий и формулировок "с большой долей вероятности", никаких доказательств намеренного отравления Навального никто из обвинителей не представил.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.

https://ria.ru/20200907/novak-1576882468.html

https://ria.ru/20200906/gazoprovod-1576839009.html

москва

сша

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, леонид слуцкий, северный поток — 2, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, москва, сша, берлин (город), в мире