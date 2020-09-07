https://ria.ru/20200907/slutskiy-1576887659.html
Слуцкий оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Звучащие в ФРГ заявления о возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального на проект "Северный поток 2" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:44
2020-09-07T16:44
2020-09-07T17:13
госпитализация алексея навального
леонид слуцкий
северный поток — 2
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
ангела меркель
москва
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Звучащие в ФРГ заявления о возможности влияния ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> на проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его "отравлением", считает глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений."Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель вслед за высказываниями главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a> относительно возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального на проект "Северный поток 2" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его якобы отравлением. Не исключаю, что на <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, который оказывал последовательное сопротивление планам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по наложению санкций на СП-2, теперь идет давление с использованием антироссийской карты. Все это может быть одной большой провокацией", - сказал Слуцкий журналистам.По его словам, "мяч сейчас на германской стороне". В России же по-прежнему ожидают полную и подтвержденную фактическую информацию о состоянии Навального и причинах произошедшего, отметил парламентарий."Какие-то условные данные переданы в ЕС и НАТО, но до сих пор ничего не предоставлено <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Пока нет фактуры, сложно говорить о предоставлении каких-либо объяснений. Могу лишь повторить, что Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истины. Что касается угроз очередных санкций, то опять же, пока нет доказательств, все обвинения голословны, и мы имеем дело с highly likely 2.0", - добавил политик.Как подчеркнул член комитета по международным делам Сергей Железняк, инцидент с Навальным и реализация газового проекта "Северный поток 2" не имеют никакого отношения друг к другу. По его мнению, власти Германии, не исключающие возможность введения санкций, увязав это с расследованием причин случившегося с Навальным, должны быть последовательны и не идти на поводу провокаций, направленных на срыв российско-европейского энергетического проекта."Берлин неоднократно вставал на защиту собственных национальных интересов, подчеркивая исключительно коммерческий характер "Северного потока 2". При этом, США и ряд стран в Европе, слепо выполняющих волю Вашингтона, включая Польшу, прикладывают огромные усилия, чтобы реализация газового проекта оказалась невозможной. Складывается впечатление, что западные русофобы нашли, а возможно и сами спровоцировали, новый повод для подрыва российско-европейского сотрудничества", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.Парламентарий также напомнил, что кроме конспирологических версий и формулировок "с большой долей вероятности", никаких доказательств намеренного отравления Навального никто из обвинителей не представил.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200907/novak-1576882468.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, леонид слуцкий, северный поток — 2, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, москва, сша, берлин (город), в мире
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Звучащие в ФРГ заявления о возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального
на проект "Северный поток 2
" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его "отравлением", считает глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель
заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии
прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
"Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель вслед за высказываниями главы МИД ФРГ Хайко Мааса
относительно возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального на проект "Северный поток 2" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его якобы отравлением. Не исключаю, что на Берлин
, который оказывал последовательное сопротивление планам США
по наложению санкций на СП-2, теперь идет давление с использованием антироссийской карты. Все это может быть одной большой провокацией", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, "мяч сейчас на германской стороне". В России же по-прежнему ожидают полную и подтвержденную фактическую информацию о состоянии Навального и причинах произошедшего, отметил парламентарий.
"Какие-то условные данные переданы в ЕС и НАТО, но до сих пор ничего не предоставлено Москве
. Пока нет фактуры, сложно говорить о предоставлении каких-либо объяснений. Могу лишь повторить, что Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истины. Что касается угроз очередных санкций, то опять же, пока нет доказательств, все обвинения голословны, и мы имеем дело с highly likely 2.0", - добавил политик.
Как подчеркнул член комитета по международным делам Сергей Железняк, инцидент с Навальным и реализация газового проекта "Северный поток 2" не имеют никакого отношения друг к другу. По его мнению, власти Германии, не исключающие возможность введения санкций, увязав это с расследованием причин случившегося с Навальным, должны быть последовательны и не идти на поводу провокаций, направленных на срыв российско-европейского энергетического проекта.
"Берлин неоднократно вставал на защиту собственных национальных интересов, подчеркивая исключительно коммерческий характер "Северного потока 2". При этом, США и ряд стран в Европе, слепо выполняющих волю Вашингтона, включая Польшу, прикладывают огромные усилия, чтобы реализация газового проекта оказалась невозможной. Складывается впечатление, что западные русофобы нашли, а возможно и сами спровоцировали, новый повод для подрыва российско-европейского сотрудничества", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.
Парламентарий также напомнил, что кроме конспирологических версий и формулировок "с большой долей вероятности", никаких доказательств намеренного отравления Навального никто из обвинителей не представил.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры
РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.