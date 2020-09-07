Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/slutskiy-1576887659.html
Слуцкий оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Звучащие в ФРГ заявления о возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального на проект "Северный поток 2" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:44
2020-09-07T17:13
госпитализация алексея навального
леонид слуцкий
северный поток — 2
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
ангела меркель
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1400x0_80_0_0_d727d49bfcb87097471314bc1a3e4e71.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Звучащие в ФРГ заявления о возможности влияния ситуации вокруг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> на проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его "отравлением", считает глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений."Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель вслед за высказываниями главы <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Мааса</a> относительно возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального на проект "Северный поток 2" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его якобы отравлением. Не исключаю, что на <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a>, который оказывал последовательное сопротивление планам <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по наложению санкций на СП-2, теперь идет давление с использованием антироссийской карты. Все это может быть одной большой провокацией", - сказал Слуцкий журналистам.По его словам, "мяч сейчас на германской стороне". В России же по-прежнему ожидают полную и подтвержденную фактическую информацию о состоянии Навального и причинах произошедшего, отметил парламентарий."Какие-то условные данные переданы в ЕС и НАТО, но до сих пор ничего не предоставлено <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. Пока нет фактуры, сложно говорить о предоставлении каких-либо объяснений. Могу лишь повторить, что Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истины. Что касается угроз очередных санкций, то опять же, пока нет доказательств, все обвинения голословны, и мы имеем дело с highly likely 2.0", - добавил политик.Как подчеркнул член комитета по международным делам Сергей Железняк, инцидент с Навальным и реализация газового проекта "Северный поток 2" не имеют никакого отношения друг к другу. По его мнению, власти Германии, не исключающие возможность введения санкций, увязав это с расследованием причин случившегося с Навальным, должны быть последовательны и не идти на поводу провокаций, направленных на срыв российско-европейского энергетического проекта."Берлин неоднократно вставал на защиту собственных национальных интересов, подчеркивая исключительно коммерческий характер "Северного потока 2". При этом, США и ряд стран в Европе, слепо выполняющих волю Вашингтона, включая Польшу, прикладывают огромные усилия, чтобы реализация газового проекта оказалась невозможной. Складывается впечатление, что западные русофобы нашли, а возможно и сами спровоцировали, новый повод для подрыва российско-европейского сотрудничества", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.Парламентарий также напомнил, что кроме конспирологических версий и формулировок "с большой долей вероятности", никаких доказательств намеренного отравления Навального никто из обвинителей не представил.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200907/novak-1576882468.html
https://ria.ru/20200906/gazoprovod-1576839009.html
москва
сша
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_324:0:3055:2048_1400x0_80_0_0_74bca4badbe3fcc119f00b05835ba639.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, леонид слуцкий, северный поток — 2, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, генеральная прокуратура рф, ангела меркель, москва, сша, берлин (город), в мире

Слуцкий оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

16:44 07.09.2020 (обновлено: 17:13 07.09.2020)
293
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Звучащие в ФРГ заявления о возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального на проект "Северный поток 2" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его "отравлением", считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно. Тем не менее, со стороны ряда политиков в Германии прозвучали призывы приостановить или вовсе завершить проект "Северный поток 2". Вместе с тем, звучат и более взвешенные позиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.
Строительство газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 15:20
Новак оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
"Заявления канцлера Германии Ангелы Меркель вслед за высказываниями главы МИД ФРГ Хайко Мааса относительно возможности влияния ситуации вокруг Алексея Навального на проект "Северный поток 2" лишь подтверждает геополитическую подоплеку всей истории с его якобы отравлением. Не исключаю, что на Берлин, который оказывал последовательное сопротивление планам США по наложению санкций на СП-2, теперь идет давление с использованием антироссийской карты. Все это может быть одной большой провокацией", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, "мяч сейчас на германской стороне". В России же по-прежнему ожидают полную и подтвержденную фактическую информацию о состоянии Навального и причинах произошедшего, отметил парламентарий.
"Какие-то условные данные переданы в ЕС и НАТО, но до сих пор ничего не предоставлено Москве. Пока нет фактуры, сложно говорить о предоставлении каких-либо объяснений. Могу лишь повторить, что Россия как ни одна другая страна заинтересована в установлении истины. Что касается угроз очередных санкций, то опять же, пока нет доказательств, все обвинения голословны, и мы имеем дело с highly likely 2.0", - добавил политик.
Как подчеркнул член комитета по международным делам Сергей Железняк, инцидент с Навальным и реализация газового проекта "Северный поток 2" не имеют никакого отношения друг к другу. По его мнению, власти Германии, не исключающие возможность введения санкций, увязав это с расследованием причин случившегося с Навальным, должны быть последовательны и не идти на поводу провокаций, направленных на срыв российско-европейского энергетического проекта.
"Берлин неоднократно вставал на защиту собственных национальных интересов, подчеркивая исключительно коммерческий характер "Северного потока 2". При этом, США и ряд стран в Европе, слепо выполняющих волю Вашингтона, включая Польшу, прикладывают огромные усилия, чтобы реализация газового проекта оказалась невозможной. Складывается впечатление, что западные русофобы нашли, а возможно и сами спровоцировали, новый повод для подрыва российско-европейского сотрудничества", - приводятся слова Железняка в сообщении его пресс-службы.
Парламентарий также напомнил, что кроме конспирологических версий и формулировок "с большой долей вероятности", никаких доказательств намеренного отравления Навального никто из обвинителей не представил.
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 13:46
Президент Чехии оценил призывы остановить "Северный поток — 2"
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее Навального перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
100010
Обсудить 0
Госпитализация Алексея НавальногоЛеонид СлуцкийСеверный поток — 2Алексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФГенеральная прокуратура РФАнгела МеркельМоскваСШАБерлин (город)В мире
Рекомендуем
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред России оценил события вокруг Навального и "Северного потока — 2"
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко выступает на съезде партии в Киеве
Пресс-секретарь Тимошенко оценила сообщения СМИ о ее уходе из политики
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева), заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов (в центре) и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем (справа) во время встречи в Дамаске
Россия поддерживает все инициативы о деэскалации в Ливии, заявил Лавров
Совместное патрулирование трассы Алеппо-Латакия в Идлибе
Россия и Турция доведут работу в Идлибе до конца, заявил Лавров
Президент Сербии Александр Вучич и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
Вучич ответил на претензии из-за соглашения по Косово
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В ФРГ ответили на вопрос о возможной остановке "Северного потока — 2"
Член Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция захотела посредников в контактах с властью
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
Обвиняемым в убийстве саудовского журналиста Хашукджи вынесли приговор
Ученые нашли мощные антибиотики в личинках синей мясной мухи
Мужчина взорвал дом, пытаясь убить муху
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли поселок
Леонид Рошаль
Рошаль ответил на письмо жены Навального
Российско-турецкий патруль в сирийском Идлибе
Лавров заявил об увеличении контролируемого Дамаском района Идлиба
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Дамаске с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом
Лавров прокомментировал заявления о переброске российских военных в Ливию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Роспотребнадзор рассказал, как COVID-19 протекает у детей
03:21Племянницу Ефремова возмутило поведение родных погибшего в ДТП водителя
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
Лента новостейМолния