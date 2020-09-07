https://ria.ru/20200907/slukhi-1576896738.html

Прямой эфир Бритни Спирс подогрел слухи о том, что певица в “плену”

Бритни Спирс вышла в прямой эфир в Instagram через аккаунт своего парня - Сэма Асгари. Эфир оборвался после того, как бойфренд певицы выхватил у нее телефон... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T18:48

2020-09-07T18:48

2020-09-07T18:48

знаменитости

шоу-бизнес

бритни спирс

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Britni_Spirs" target="_blank">Бритни Спирс</a> вышла в прямой эфир в <u><a href="https://www.instagram.com/samasghari/">Instagram</a></u> через аккаунт своего парня - Сэма Асгари. Эфир оборвался после того, как бойфренд певицы выхватил у нее телефон. Трансляция, которая продолжалась всего 4 секунды, напугала поклонников и подогрела слухи о заточении поп-принцессы.Фанаты певицы успели сделать <u><a href="https://t.me/spletni_tg/10885">скриншот</a></u> загадочного видео и предположили, что возлюбленного для Спирс нанял ее отец, чтобы контролировать действия дочери. Сторонники движения #freebritney также считают, что Instagram исполнительницы ведут другие люди, а сама певица подает тайные знаки о помощи.Ранее Спирс обращалась в суд, чтобы лишить своего отца статуса опекуна, который он получил в 2008 году. Это дало ему право контролировать все дела дочери, которые касаются ее карьеры, личной жизни и финансов. Калифорнийский суд просьбу певицы отклонил и продлил постановление об опеке до 1 февраля 2021 года.Обеспокоенные состоянием певицы поклонники организовали движение #freebritney, чтобы освободить исполнительницу от опеки отца. В Instagram под этим хештегом публикуются сотни записей фанатов со словами поддержки и вопросами о ее здоровье.

https://ria.ru/20200826/spears-1576311969.html

https://ria.ru/20200826/opeka-1576286853.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, шоу-бизнес, бритни спирс