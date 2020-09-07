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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200907/skhimonakh-1576872470.html
Епархиальный суд лишил сана служащих со схимонахом Сергием клириков
Епархиальный суд лишил сана клириков, которые служат со схимонахом Сергием (Николаем Романовым), которого ранее также лишили сана, сообщил председатель... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:29
2020-09-07T16:56
религия и мировоззрение
схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен — РИА Новости.</strong> Епархиальный суд лишил сана клириков, которые служат со схимонахом <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">Сергием</a> (Николаем Романовым), которого ранее также лишили сана, сообщил председатель церковного суда Николай Малета.Ожидается, что в среду Епархиальный суд рассмотрит вопрос отлучения от церкви схимонаха Сергия.Он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.Ранее схимонах Сергий заявил, что не может присутствовать на заседании церковного суда "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которые вызвала у него опубликованная еще в марте на официальном сайте Екатеринбургской епархии новость о профилактических мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Из-за высказываний церковный суд лишил его сана.По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игуменья Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
https://ria.ru/20200813/1575669126.html
https://ria.ru/20200806/1575465809.html
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схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, происшествия

Епархиальный суд лишил сана служащих со схимонахом Сергием клириков

13:29 07.09.2020 (обновлено: 16:56 07.09.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЛишенный сана схимонах Сергий
Лишенный сана схимонах Сергий - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Лишенный сана схимонах Сергий. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен — РИА Новости. Епархиальный суд лишил сана клириков, которые служат со схимонахом Сергием (Николаем Романовым), которого ранее также лишили сана, сообщил председатель церковного суда Николай Малета.

"Принято решение по клирикам, которые продолжают совершать богослужения в монастыре с бывшим схиигуменом Сергием. К сожалению, прошло довольно много времени, но они остаются при своих убеждениях, поэтому, согласно канонам, они тоже подлежат извержению из сана. Это решение суда принято. Сейчас это решение должен утвердить правящий архиерей, владыка Кирилл", — сказал Малета.

Ожидается, что в среду Епархиальный суд рассмотрит вопрос отлучения от церкви схимонаха Сергия.
Он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Лишенный сана схиигумен Сергий во время альтернативного Царского крестного хода у стен Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 13.08.2020
13 августа, 08:00Религия и мировоззрение
Почему мятежный схимонах Сергий скрывает, что творится в монастыре
Ранее схимонах Сергий заявил, что не может присутствовать на заседании церковного суда "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которые вызвала у него опубликованная еще в марте на официальном сайте Екатеринбургской епархии новость о профилактических мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Из-за высказываний церковный суд лишил его сана.
По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей.
В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игуменья Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр - РИА Новости, 1920, 06.08.2020
6 августа, 20:45Религия и мировоззрение
В захваченном схимонахом Сергием монастыре умерла девочка
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Религия и мировоззрениеСхимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеПроисшествия
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