https://ria.ru/20200907/skhimonakh-1576872470.html

Епархиальный суд лишил сана служащих со схимонахом Сергием клириков

Епархиальный суд лишил сана клириков, которые служат со схимонахом Сергием (Николаем Романовым), которого ранее также лишили сана, сообщил председатель... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:29

2020-09-07T13:29

2020-09-07T16:56

религия и мировоззрение

схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574480614_0:84:2913:1723_1400x0_80_0_0_a5bf75306666ce93560eb1e940b50b76.jpg

<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен — РИА Новости.</strong> Епархиальный суд лишил сана клириков, которые служат со схимонахом <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov" target="_blank">Сергием</a> (Николаем Романовым), которого ранее также лишили сана, сообщил председатель церковного суда Николай Малета.Ожидается, что в среду Епархиальный суд рассмотрит вопрос отлучения от церкви схимонаха Сергия.Он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.Ранее схимонах Сергий заявил, что не может присутствовать на заседании церковного суда "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которые вызвала у него опубликованная еще в марте на официальном сайте Екатеринбургской епархии новость о профилактических мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Из-за высказываний церковный суд лишил его сана.По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" — на 18 тысяч рублей.В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игуменья Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.

https://ria.ru/20200813/1575669126.html

https://ria.ru/20200806/1575465809.html

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, происшествия