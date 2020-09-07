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Епархиальный суд по отлучению от церкви схимонаха Сергия перенесли
Епархиальный суд по вопросу отлучения от церкви лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) перенесен на среду, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:19
2020-09-07T13:19
схимонах сергий (николай романов)
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Епархиальный суд по вопросу отлучения от церкви лишенного сана <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov/" target="_blank">схимонаха Сергия (Николая Романова)</a> перенесен на среду, сообщил журналистам в понедельник председатель церковного суда Николай Малета."Отец Сергий не пришел. Назначено второе заседание в среду в 12.00 (10.00 мск)", - сказал он.Малета добавил, что если схимонах Сергий трижды не явится на суд, тогда решение будет принято без его участия.Схимонаху Сергию грозит отлучение от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.Ранее схимонах Сергий заявил, что не может присутствовать на заседании церковного суда "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которые вызвала у него опубликованная еще в марте на официальном сайте Екатеринбургской епархии новость о профилактических мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/religiya-1576718006.html
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схимонах сергий (николай романов), происшествия

Епархиальный суд по отлучению от церкви схимонаха Сергия перенесли

13:19 07.09.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Схимонах Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Епархиальный суд по вопросу отлучения от церкви лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) перенесен на среду, сообщил журналистам в понедельник председатель церковного суда Николай Малета.
"Отец Сергий не пришел. Назначено второе заседание в среду в 12.00 (10.00 мск)", - сказал он.
Малета добавил, что если схимонах Сергий трижды не явится на суд, тогда решение будет принято без его участия.
Схимонаху Сергию грозит отлучение от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.
Ранее схимонах Сергий заявил, что не может присутствовать на заседании церковного суда "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которые вызвала у него опубликованная еще в марте на официальном сайте Екатеринбургской епархии новость о профилактических мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.
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