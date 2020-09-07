https://ria.ru/20200907/sergiy-1576871190.html

Епархиальный суд по отлучению от церкви схимонаха Сергия перенесли

Епархиальный суд по вопросу отлучения от церкви лишенного сана схимонаха Сергия (Николая Романова) перенесен на среду, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:19

2020-09-07T13:19

2020-09-07T13:19

схимонах сергий (николай романов)

происшествия

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сен – РИА Новости.</strong> Епархиальный суд по вопросу отлучения от церкви лишенного сана <a href="https://ria.ru/person_-skhiigumen-sergiy-nikolay-romanov/" target="_blank">схимонаха Сергия (Николая Романова)</a> перенесен на среду, сообщил журналистам в понедельник председатель церковного суда Николай Малета."Отец Сергий не пришел. Назначено второе заседание в среду в 12.00 (10.00 мск)", - сказал он.Малета добавил, что если схимонах Сергий трижды не явится на суд, тогда решение будет принято без его участия.Схимонаху Сергию грозит отлучение от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил совершать богослужения. В качестве обвиняемого клирик также должен ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.Ранее схимонах Сергий заявил, что не может присутствовать на заседании церковного суда "из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью", которые вызвала у него опубликованная еще в марте на официальном сайте Екатеринбургской епархии новость о профилактических мерах, применяемых в храмах против распространения коронавируса.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за высказываний церковный суд лишил его сана. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. В епархии отмечали, что все таинства, если они будут совершены Сергием после запрета в служении, будут являться незаконными и недействительными, а единственной законной настоятельницей обители является игумения Варвара (Крыгина), которая покинула обитель из-за несогласия с Сергием.

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/religiya-1576718006.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

схимонах сергий (николай романов), происшествия