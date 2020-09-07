https://ria.ru/20200907/serbiya-1576868593.html

Песков охарактеризовал отношения России и Сербии

Отношения России и Сербии носят стратегический характер, сербы – братский для РФ народ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:36

2020-09-07T12:36

2020-09-07T12:36

россия

мария захарова

александр вучич

дональд трамп

дмитрий песков

сербия

косово

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Отношения России и <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> носят стратегический характер, сербы – братский для РФ народ, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Ранее сербская делегация во главе с президентом <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александром Вучичем</a> посетила <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a>. В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу". Позже она заявила, что ее пост неверно истолковали и добавила, что "единственное, что в нем содержалось - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных"."Наши дружеские, партнерские отношения – стратегического партнерства – с Сербией являются одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики. Сербский народ – это братский для нас народ, и все абсолютно, без исключения: руководство РФ, на экспертном уровне - являются приверженными сторонниками развития, дальнейшего развития нашего партнерства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на эпизод о высказывании в социальных сетях официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской делегации в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a>.Он отметил, что МИД РФ делает очень многое для развития и углубления отношений между Россией и Сербией, "в том числе и для посильной защиты интересов братского народа Сербии на международной арене, - добавил пресс-секретарь президента.

https://ria.ru/20200907/zakharova-1576867678.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария захарова, александр вучич, дональд трамп, дмитрий песков, сербия, косово, сша, в мире