Песков охарактеризовал отношения России и Сербии
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Сербии Александр Вучич и президент США Дональд Трамп во время церемонии подписания соглашения об экономическом сотрудничестве с премьер-министром Косова Авдулахом Хоти
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Отношения России и Сербии носят стратегический характер, сербы – братский для РФ народ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сербская делегация во главе с президентом Александром Вучичем посетила США, где провела переговоры с "премьером" самопровозглашенного Косово Авдулахом Хоти, по итогам которых стороны подписали соглашение об экономическом сотрудничестве при посредничестве президента Дональда Трампа. В сербских СМИ распространилась фотография, на которой Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола Трампа. Снимок в своем Facebook прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова, приложив к фотографии Вучича скриншот из фильма "Основной инстинкт" с известной сценой "нога на ногу". Позже она заявила, что ее пост неверно истолковали и добавила, что "единственное, что в нем содержалось - неприятие высокомерного отношения со стороны "исключительных".
"Наши дружеские, партнерские отношения – стратегического партнерства – с Сербией являются одним из важнейших приоритетов нашей внешней политики. Сербский народ – это братский для нас народ, и все абсолютно, без исключения: руководство РФ, на экспертном уровне - являются приверженными сторонниками развития, дальнейшего развития нашего партнерства", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обратили ли в Кремле внимание на эпизод о высказывании в социальных сетях официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.
Он отметил, что МИД РФ делает очень многое для развития и углубления отношений между Россией и Сербией, "в том числе и для посильной защиты интересов братского народа Сербии на международной арене, - добавил пресс-секретарь президента.