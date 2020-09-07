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Роспотребнадзор передал в прокуратуру результаты проверки по Навальному
Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области завершили проверку по факту госпитализации Алексея Навального после вылета из аэропорта Томска,... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:18
2020-09-07T14:18
госпитализация алексея навального
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Специалисты управления <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по <a href="http://ria.ru/location_Tomskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Томской области</a> завершили проверку по факту госпитализации <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> после вылета из аэропорта <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a>, материалы переданы в прокуратуру, сообщила РИА Новости представитель управления."Управление завершило проверку и передало (материалы – ред.) в прокуратуру, так как запрос был из прокуратуры, проверка была данная", - сказала собеседница агентства, уточнив, что данные переданы в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
https://ria.ru/20200904/kreml-1576770368.html
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томская область
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), томская область, происшествия

Роспотребнадзор передал в прокуратуру результаты проверки по Навальному

14:18 07.09.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 7 сен – РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области завершили проверку по факту госпитализации Алексея Навального после вылета из аэропорта Томска, материалы переданы в прокуратуру, сообщила РИА Новости представитель управления.
"Управление завершило проверку и передало (материалы – ред.) в прокуратуру, так как запрос был из прокуратуры, проверка была данная", - сказала собеседница агентства, уточнив, что данные переданы в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 12:48
В Кремле рассказали о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. СК РФ ранее направил заявление сторонников Навального о том, что на оппозиционера якобы покушались, для проверки в западно-сибирское управление. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре.
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Томская областьПроисшествия
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