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Путин поручил оценить ситуацию с балльной системой для автопроизводителей
Президент РФ Владимир Путин поручил властям Калужской области и Минпромторгу оценить возможность доработки балльной системы локализации для автопроизводителей. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:47
2020-09-07T14:47
владимир путин
калужская область
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил властям <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгу</a> оценить возможность доработки балльной системы локализации для автопроизводителей.Путин в понедельник провел рабочую встречу с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.Шапша рассказал президенту, что общие тенденции, связанные с экономикой, достаточно сильно давят и на развитие автомобилестроения в Калужской области. "Те решения, которые приняты по поддержке автомобилестроительного комплекса в России в целом, в очень незначительной части коснулись калужских производителей", - пояснил Шапша."И я бы очень просил дать поручение правительству и министерству промышленности и торговли, чтобы еще раз обратили внимание на те показатели по локализации, по балльной системе, которые сегодня выработаны, для того чтобы улучшить это состояние в целом и стимулировать автопроизводителей делать более локализованную, более глубокую работу по производству автомобилей на нашей земле", - попросил он президента.Путин ответил, что корректировка балльной системы - это отдельная тема, которая связана с обеспечением интересов российской автопроизводителей. "Если мы будем обеспечивать интересы производителей комплектующих и крупных узлов и перейдем к крупноузловой сборке, то ничего хорошего для наших производителей это не сулит", - сказал Путин."Поэтому вы с министерством промышленности этот вопрос держите на контроле, прорабатывайте. Могут быть, конечно, какие-то детали, которые требуют особой доработки, но в целом решения по отрасли приняты, они должны быть реализованы", - заключил президент.На территории Калужской области располагаются предприятия Volkswagen Group, концерна Peugeot-Citroen, завод кабин Volvo, а также множество компонентных производств.
https://ria.ru/20200907/putin-1576877192.html
калужская область
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владимир путин, калужская область, экономика

Путин поручил оценить ситуацию с балльной системой для автопроизводителей

14:47 07.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиставом Шапшой
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиставом Шапшой - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиставом Шапшой
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил властям Калужской области и Минпромторгу оценить возможность доработки балльной системы локализации для автопроизводителей.
Путин в понедельник провел рабочую встречу с врио губернатора Калужской области Владиславом Шапшой, стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
Шапша рассказал президенту, что общие тенденции, связанные с экономикой, достаточно сильно давят и на развитие автомобилестроения в Калужской области. "Те решения, которые приняты по поддержке автомобилестроительного комплекса в России в целом, в очень незначительной части коснулись калужских производителей", - пояснил Шапша.
"И я бы очень просил дать поручение правительству и министерству промышленности и торговли, чтобы еще раз обратили внимание на те показатели по локализации, по балльной системе, которые сегодня выработаны, для того чтобы улучшить это состояние в целом и стимулировать автопроизводителей делать более локализованную, более глубокую работу по производству автомобилей на нашей земле", - попросил он президента.
Путин ответил, что корректировка балльной системы - это отдельная тема, которая связана с обеспечением интересов российской автопроизводителей. "Если мы будем обеспечивать интересы производителей комплектующих и крупных узлов и перейдем к крупноузловой сборке, то ничего хорошего для наших производителей это не сулит", - сказал Путин.
"Поэтому вы с министерством промышленности этот вопрос держите на контроле, прорабатывайте. Могут быть, конечно, какие-то детали, которые требуют особой доработки, но в целом решения по отрасли приняты, они должны быть реализованы", - заключил президент.
На территории Калужской области располагаются предприятия Volkswagen Group, концерна Peugeot-Citroen, завод кабин Volvo, а также множество компонентных производств.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Владимир ПутинКалужская областьЭкономика
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