https://ria.ru/20200907/putin-1576879921.html

Путин призвал обратить внимание на ликвидацию свалок в Калужской области

Президент России Владимир Путин призвал обратить особое внимание на проблему захоронения твердых бытовых отходов в Калужской области, заявив, что необходимо... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:39

2020-09-07T14:39

2020-09-07T14:39

владимир путин

калужская область

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал обратить особое внимание на проблему захоронения твердых бытовых отходов в <a href="http://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Калужской области</a>, заявив, что необходимо вписать регион в соответствующую федеральную программу.Путин в понедельник провел в режиме видеоконференции рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области Владиславом Шапшой. Президент в ходе беседы назвал в числе "чувствительных вопросов" тему захоронения твердых бытовых и промышленных отходов. Он отметил, что регион генерирует в целом около 2,5–3 миллионов тонн таких отходов в год, из них 0,5 миллиона тонн подлежит захоронению."Между тем, из 14 полигонов пять уже практически на грани своих возможностей, что вызывает, к сожалению, и рост несанкционированных свалок. На это совершенно точно нужно обратить особое внимание. У нас есть и соответствующая программа, вы знаете, общероссийская. Нужно, чтобы Калужская область вписалась в эту работу и решала те проблемы, которые граждан, безусловно, волнуют", - заявил Путин, обращаясь к врио руководителя области.Президент в этом контексте заметил, что раздельный сбор мусора – правильное дело, "но это только один из немногих сегментов, которые помогут решить проблему в целом"."Она многоплановая проблема, мы с вами об этом хорошо знаем. Вы обратите внимание, пожалуйста, на все стороны этого вопроса, и надеюсь, что будете не только уделять этому нужное внимание, но и добьетесь необходимых результатов в интересах всех жителей Калужской области", - заключил он.

https://ria.ru/20200907/putin-1576877192.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, калужская область, общество