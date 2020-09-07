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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/provokatsii-1576861309.html
МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
В различных городах Белоруссии в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Наиболее... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:48
2020-09-07T11:20
александр лукашенко
минск
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> В различных городах <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a>. Наиболее массовая акция была организована в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank">Минске</a>. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Ряд участников акций были задержаны."Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения... Возле Дворца независимости правоохранители остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся часть начала наносить различные надписи на спецтранспорт, провоцировать конфликты с милицией", сообщается пресс-службой МВД в <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank">Telegram-канале</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости</strong> <strong>Белоруссии</strong> <strong>читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200906/boeviki-1576849834.html
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александр лукашенко, минск, мвд белоруссии, белоруссия, в мире

МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций

10:48 07.09.2020 (обновлено: 11:20 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. В различных городах Белоруссии в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Наиболее массовая акция была организована в Минске. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Ряд участников акций были задержаны.
"Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения... Возле Дворца независимости правоохранители остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся часть начала наносить различные надписи на спецтранспорт, провоцировать конфликты с милицией", сообщается пресс-службой МВД в Telegram-канале.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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