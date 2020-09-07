МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
10:48 07.09.2020 (обновлено: 11:20 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске. Архивное фото
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. В различных городах Белоруссии в воскресенье прошли несанкционированные акции противников действующего белорусского лидера Александра Лукашенко. Наиболее массовая акция была организована в Минске. Милиция в этой связи перешла на несение службы в усиленном режиме, для обеспечения безопасности дополнительно была задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. Ряд участников акций были задержаны.
"Вчера, 6 сентября, в различных населенных пунктах республики зафиксировано 42 протестные акции. МВД приняты необходимые меры по поддержанию порядка и обеспечению общественной безопасности их проведения... Возле Дворца независимости правоохранители остановили колонну, в результате часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся часть начала наносить различные надписи на спецтранспорт, провоцировать конфликты с милицией", сообщается пресс-службой МВД в Telegram-канале.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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