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Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кабмин форматом социального лифта, пояснив, что так туда отбирались люди, и выразил надежду, что везде, где это... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:58
2020-09-07T11:05
михаил мишустин
общество
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> назвал кабмин форматом социального лифта, пояснив, что так туда отбирались люди, и выразил надежду, что везде, где это возможно, социальные лифты будут работать."У нас кабинет министров, я говорю это откровенно, это тоже формат социального лифта. Так туда собственно отбирались люди. Я очень надеюсь на то, что везде, где это возможно, социальные лифты будут работать", - сказал он на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".Отвечая на вопрос, каким должен быть идеальный социальный лифт, Мишустин отметил, что "в первую очередь, социальный лифт про доверие"."Мне кажется, что идеальный социальный лифт - когда вы точно в отрасли где-то, в здравоохранении, в науке, в экономике, в спорте, точно будете знать, что все произошло по-честному. Вот если взять спорт, то там очень сложно без честных социальных лифтов стать чемпионом. Ну уж точно на уровне Чемпионата России вы не выйдете, простите меня, по блату", - добавил премьер.Он подчеркнул, что примером этого является и конкурс "Лидеры России"."Я знаю, что здесь все по-честному. Так и задумывали с самого начала, и дай Бог, чтобы у нас в этом смысле доверие общества было везде", - заключил Мишустин.
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михаил мишустин, общество

Мишустин назвал правительство форматом социального лифта

10:58 07.09.2020 (обновлено: 11:05 07.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кабмин форматом социального лифта, пояснив, что так туда отбирались люди, и выразил надежду, что везде, где это возможно, социальные лифты будут работать.
"У нас кабинет министров, я говорю это откровенно, это тоже формат социального лифта. Так туда собственно отбирались люди. Я очень надеюсь на то, что везде, где это возможно, социальные лифты будут работать", - сказал он на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".
Отвечая на вопрос, каким должен быть идеальный социальный лифт, Мишустин отметил, что "в первую очередь, социальный лифт про доверие".
"Мне кажется, что идеальный социальный лифт - когда вы точно в отрасли где-то, в здравоохранении, в науке, в экономике, в спорте, точно будете знать, что все произошло по-честному. Вот если взять спорт, то там очень сложно без честных социальных лифтов стать чемпионом. Ну уж точно на уровне Чемпионата России вы не выйдете, простите меня, по блату", - добавил премьер.
Он подчеркнул, что примером этого является и конкурс "Лидеры России".
"Я знаю, что здесь все по-честному. Так и задумывали с самого начала, и дай Бог, чтобы у нас в этом смысле доверие общества было везде", - заключил Мишустин.
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