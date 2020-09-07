https://ria.ru/20200907/pozhar-1576854058.html

В Москве три человека погибли при пожаре в квартире

При пожаре в квартире в Москве погибли три человека, сообщает столичное МЧС. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T06:51

2020-09-07T06:51

2020-09-07T11:12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> При пожаре в квартире в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> погибли три человека, сообщает столичное <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.В 05:06 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу по адресу Зеленоград, квартал 702.

https://ria.ru/20200903/pozhar-1576693089.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия