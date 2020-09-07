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В Москве три человека погибли при пожаре в квартире
При пожаре в квартире в Москве погибли три человека, сообщает столичное МЧС. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T06:51
2020-09-07T11:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> При пожаре в квартире в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> погибли три человека, сообщает столичное <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.В 05:06 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу по адресу Зеленоград, квартал 702.
https://ria.ru/20200903/pozhar-1576693089.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве три человека погибли при пожаре в квартире

06:51 07.09.2020 (обновлено: 11:12 07.09.2020)
1992
© Фото : МЧС РоссииМесто пожара в жилой доме в Зеленограде
Место пожара в жилой доме в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. При пожаре в квартире в Москве погибли три человека, сообщает столичное МЧС.
В 05:06 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу по адресу Зеленоград, квартал 702.

"В 05:16 прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения обнаружили открытое горение квартиры на девятом этаже девятиэтажного жилого дома. В 05:41 пожар локализован. В 5:51 пожар ликвидирован на площади 50 квадратных метров. Квартира сильно захламленная. К сожалению, при проливке и разборке завалов обнаружены трое погибших", — говорится в сообщении.

Пожарная машина на месте возгорания на улице К. Либнехта в Калуге - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 17:00
В Калуге потушили крупный пожар в пятиэтажном здании
3102721
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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