https://ria.ru/20200907/posledstviya-1576881849.html

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

Экономисты рассказали, какие последствия ждут Россию в связи с увеличением курса евро. Об этом сообщают "Известия". РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:07

2020-09-07T15:07

2020-09-07T16:54

динамика курсов валют

сергей дроздов

московская биржа

евро

доллар

рубль

экономика

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Названы последствия резкого подорожания евро для России

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Экономисты рассказали, какие последствия ждут Россию в связи с увеличением курса евро. Об этом сообщают "<a href="https://iz.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>".В понедельник курс евро на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской бирже</a> впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей. А с начала пандемии единая европейская валюта сначала опустилась до трехлетнего минимума в 1,07 доллара, а теперь достигла отметки 1,2 доллара.Аналитик ГК "Финам" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Drozdov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дроздов</a> считает, что подорожание евро негативно скажется на компаниях, закупающих продукцию в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и реализующих ее в России. Евгений Миронюк из "Фридом Финанс", в свою очередь, считает неоднозначной складывающуюся ситуацию. По его мнению, в ней есть положительная сторона — рост потенциальных доходов экспортеров."Но в то же время дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты, что в первую очередь отражается на благосостоянии граждан", — отметил эксперт. Кроме того, снизится конкурентоспособность импортозависимых секторов экономики, прежде всего производственной сферы. Поэтому, подчеркнул Миронюк, России выгоден стабильный курс евро по отношению к рублю и доллару. Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган считает, что рост курса евро выгоден для России и в будущем принесет только плюсы."С учетом структуры золотовалютных резервов, где доля доллара составляет 24,5%, а на евро приходилось 30,8% и монетарное золото — 19,5%, Россия выиграет попросту от положительной переоценки", — рассказал экономист. Также от подорожания евро выиграет бюджет, так как в рублевом выражении увеличится объем экспорта и, соответственно, уплаченных пошлин. Это уже произошло летом, подчеркнул эксперт.

https://ria.ru/20200904/rubl-1576718080.html

https://ria.ru/20200830/rouble-1576499541.html

Vladimir T Мне как то вот, фиолетово какой курс. Как и подавляющему большинству. 53

Sergey Veretennikov "Россия выиграет" уже давно не ассоциируется с "благосостоянием граждан". Выиграют те, кто у кормушки и ее пилит, а у нас будет евро по 90 р. 41

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, сергей дроздов, московская биржа, евро, доллар, рубль, экономика