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Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России
Экономисты рассказали, какие последствия ждут Россию в связи с увеличением курса евро. Об этом сообщают "Известия". РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:07
2020-09-07T16:54
динамика курсов валют
сергей дроздов
московская биржа
евро
доллар
рубль
экономика
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Названы последствия резкого подорожания евро для России
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>Экономисты рассказали, какие последствия ждут Россию в связи с увеличением курса евро. Об этом сообщают "<a href="https://iz.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">Известия</a>".В понедельник курс евро на <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской бирже</a> впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей. А с начала пандемии единая европейская валюта сначала опустилась до трехлетнего минимума в 1,07 доллара, а теперь достигла отметки 1,2 доллара.Аналитик ГК "Финам" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Drozdov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Дроздов</a> считает, что подорожание евро негативно скажется на компаниях, закупающих продукцию в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и реализующих ее в России. Евгений Миронюк из "Фридом Финанс", в свою очередь, считает неоднозначной складывающуюся ситуацию. По его мнению, в ней есть положительная сторона — рост потенциальных доходов экспортеров."Но в то же время дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты, что в первую очередь отражается на благосостоянии граждан", — отметил эксперт. Кроме того, снизится конкурентоспособность импортозависимых секторов экономики, прежде всего производственной сферы. Поэтому, подчеркнул Миронюк, России выгоден стабильный курс евро по отношению к рублю и доллару. Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган считает, что рост курса евро выгоден для России и в будущем принесет только плюсы."С учетом структуры золотовалютных резервов, где доля доллара составляет 24,5%, а на евро приходилось 30,8% и монетарное золото — 19,5%, Россия выиграет попросту от положительной переоценки", — рассказал экономист. Также от подорожания евро выиграет бюджет, так как в рублевом выражении увеличится объем экспорта и, соответственно, уплаченных пошлин. Это уже произошло летом, подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20200904/rubl-1576718080.html
https://ria.ru/20200830/rouble-1576499541.html
Мне как то вот, фиолетово какой курс. Как и подавляющему большинству.
53
"Россия выиграет" уже давно не ассоциируется с "благосостоянием граждан". Выиграют те, кто у кормушки и ее пилит, а у нас будет евро по 90 р.
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РИА Новости
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динамика курсов валют, сергей дроздов, московская биржа, евро, доллар, рубль, экономика

Экономисты оценили последствия резкого подорожания евро для России

15:07 07.09.2020 (обновлено: 16:54 07.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Экономисты рассказали, какие последствия ждут Россию в связи с увеличением курса евро. Об этом сообщают "Известия".
В понедельник курс евро на Московской бирже впервые с февраля 2016 года превысил 90 рублей. А с начала пандемии единая европейская валюта сначала опустилась до трехлетнего минимума в 1,07 доллара, а теперь достигла отметки 1,2 доллара.
Аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов считает, что подорожание евро негативно скажется на компаниях, закупающих продукцию в Европе и реализующих ее в России.
Евгений Миронюк из "Фридом Финанс", в свою очередь, считает неоднозначной складывающуюся ситуацию. По его мнению, в ней есть положительная сторона — рост потенциальных доходов экспортеров.
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"Но в то же время дорогой евро по отношению к рублю снижает покупательную способность российской валюты, что в первую очередь отражается на благосостоянии граждан", — отметил эксперт.
Кроме того, снизится конкурентоспособность импортозависимых секторов экономики, прежде всего производственной сферы. Поэтому, подчеркнул Миронюк, России выгоден стабильный курс евро по отношению к рублю и доллару.
Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган считает, что рост курса евро выгоден для России и в будущем принесет только плюсы.
"С учетом структуры золотовалютных резервов, где доля доллара составляет 24,5%, а на евро приходилось 30,8% и монетарное золото — 19,5%, Россия выиграет попросту от положительной переоценки", — рассказал экономист.
Также от подорожания евро выиграет бюджет, так как в рублевом выражении увеличится объем экспорта и, соответственно, уплаченных пошлин. Это уже произошло летом, подчеркнул эксперт.
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Динамика курсов валютСергей ДроздовМосковская биржаевродолларРубльЭкономика
Популярные комментарии
Мне как то вот, фиолетово какой курс. Как и подавляющему большинству.
7 сентября, 15:34
Vladimir TVladimir T
23101226
"Россия выиграет" уже давно не ассоциируется с "благосостоянием граждан". Выиграют те, кто у кормушки и ее пилит, а у нас будет евро по 90 р.
7 сентября, 16:39
Sergey VeretennikovSergey Veretennikov
24005012
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