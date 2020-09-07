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https://ria.ru/20200907/pogoda-1576854942.html
Москву ждет последний день теплой погоды перед резким похолоданием
По-июльски теплая погода с кратковременным дождем ожидается в Москве в понедельник, уже во вторник резко похолодает и начнутся затяжные осенние дожди, сообщил... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T08:02
2020-09-07T08:02
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> По-июльски теплая погода с кратковременным дождем ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, уже во вторник резко похолодает и начнутся затяжные осенние дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Погода сегодня в Москве будет определяться в первой половине дня теплым сектором циклона, а во второй части - влиянием холодного атмосферного фронта, поэтому будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь и даже не исключена гроза", - рассказал Тишковец.По его словам, ожидается юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый."В Москве - плюс 23 - плюс 25, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> - 21-26 градусов, это соответствует климатическим показателям июля месяца. Сегодня у нас будет последний теплый день перед надвигающейся осенней погодой, которая наступит завтра с дождями затяжными и с резким похолоданием", - отметил Тишковец.Синоптик добавил, что атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20200906/pogoda-1576839057.html
https://ria.ru/20200907/pogoda-1576853425.html
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Москву ждет последний день теплой погоды перед резким похолоданием

08:02 07.09.2020
3678
© РИА Новости / Алексей МайшевВесна в Москве
Весна в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Весна в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. По-июльски теплая погода с кратковременным дождем ожидается в Москве в понедельник, уже во вторник резко похолодает и начнутся затяжные осенние дожди, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня в Москве будет определяться в первой половине дня теплым сектором циклона, а во второй части - влиянием холодного атмосферного фронта, поэтому будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами кратковременный дождь и даже не исключена гроза", - рассказал Тишковец.
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По его словам, ожидается юго-западный ветер, 4-9 метров в секунду, порывистый.
"В Москве - плюс 23 - плюс 25, в Подмосковье - 21-26 градусов, это соответствует климатическим показателям июля месяца. Сегодня у нас будет последний теплый день перед надвигающейся осенней погодой, которая наступит завтра с дождями затяжными и с резким похолоданием", - отметил Тишковец.
Синоптик добавил, что атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
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ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
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