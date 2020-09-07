Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/pogoda-1576852705.html
Вильфанд рассказал о похолодании в России
Понедельник станет последним очень теплым днем в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T00:40
2020-09-07T10:05
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581096_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9c481ccd53c51b8105c610e8aaceebef.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Понедельник станет последним очень теплым днем в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель <u><a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/">Гидрометцентра</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/">Роман Вильфанд</a></u>.Уже завтра стартует период стремительного похолодания, к концу недели температура упадет до десяти-пятнадцати градусов."Со вторника начнется настоящая осень: резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы. Понижение температуры ожидается градусов на семь-восемь. &lt;...&gt; Потом каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее", — пояснил синоптик.При этом он отметил, что значения все равно остаются выше нормы.Наиболее заметные похолодания ожидаются в Приволжском федеральном округе, там даже возможны заморозки. На юге будет тепло, но в Ростовской области и Краснодарском крае пройдут интенсивные дожди.В Приморье ветер может достигать 30 метров в секунду. "Это ураганный ветер. И это приведет к тому, что поднимутся волны вдоль берегов <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a>, которые вообще-то хорошо защищены. Ожидаются волны три-четыре метра", — рассказал Вильфанд.Он объяснил, что виной этому будет идущий из Китая тайфун, и добавил, что шторм ожидается и в Японском море — волны достигнут восьми метров.
https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575947923.html
5
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581096_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_fc95bbdc977a5e191477d46feb97c6fe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал о похолодании в России

00:40 07.09.2020 (обновлено: 10:05 07.09.2020)
41607
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Понедельник станет последним очень теплым днем в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Уже завтра стартует период стремительного похолодания, к концу недели температура упадет до десяти-пятнадцати градусов.
"Со вторника начнется настоящая осень: резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы. Понижение температуры ожидается градусов на семь-восемь. <...> Потом каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее", — пояснил синоптик.
При этом он отметил, что значения все равно остаются выше нормы.
Наиболее заметные похолодания ожидаются в Приволжском федеральном округе, там даже возможны заморозки. На юге будет тепло, но в Ростовской области и Краснодарском крае пройдут интенсивные дожди.
В Приморье ветер может достигать 30 метров в секунду. "Это ураганный ветер. И это приведет к тому, что поднимутся волны вдоль берегов Приморского края, которые вообще-то хорошо защищены. Ожидаются волны три-четыре метра", — рассказал Вильфанд.
Он объяснил, что виной этому будет идущий из Китая тайфун, и добавил, что шторм ожидается и в Японском море — волны достигнут восьми метров.
Двойная радуга над Москвой - РИА Новости, 1920, 18.08.2020
18 августа, 16:58
Вильфанд рассказал, когда синоптики начнут точно предсказывать погоду
562315361836
Обсудить 5
Роман ВильфандГидрометцентрОбщество
Рекомендуем
Крым
В ООН заявили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Актер Михаил Ефремов
Добровинский оценил прогнозы по приговору для Ефремова
Сотрудник Гидрометцентра России
Гидрометцентр назвал регион с самой аномальной погодой на грядущей неделе
Здание Счетной палаты России на Зубовской улице в Москве
Счетная палата выявила финансовые нарушения у казначейства
Поиски пропавших людей на склоне Роза Хутор. Кадры МЧС
В горах в Сочи пропала группа из трех взрослых и восьми детей
Российские рубли
Названы регионы, лидирующие по индексу рынка труда
Пекин
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Гарик Харламов
Помощник Харламова ответил на сообщения о заражении артиста коронавирусом
Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне
Запад готов к войне на самоуничтожение
Молодой человек на холме Акрополь в Афинах
Греция начнет принимать по 500 россиян в неделю
Участники Марша защитников Украины во время акции в рамках празднования Дня независимости страны в Киеве
"Ошеломительный уровень лицемерия". Кто обвинил Киев во лжи
Участники студенческой акции протеста в Минске
Глава МВД Белоруссии рассказал о "боевиках" среди протестующих
Российские рубли
Банки аннулировали 15 тысяч заявлений россиян на кредитные каникулы
Алексей Навальный
Современное искусство политической провокации
Врачи в защитных костюмах в больнице в Нью-Дели в Индии
Индия вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Минская милиция проверяет сообщения о якобы похищении Марии Колесниковой
11:28Лукашенко заявил о недостатках в системе госуправления
11:28Назвавшая школьников нищебродами учительница из Чебоксар уволилась
11:28Мишустин призвал не бояться ошибок
11:25Попова рассказала об очагах COVID-19 в медорганизациях
11:20Почти две тысячи человек остаются без света из-за тайфуна в Приморье
11:20Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов
11:12Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
11:08Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов
11:08Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде
11:06Мишустин считает, что для достижения успеха не обязательно ехать в Москву
11:01В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
11:00Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине
10:58Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
10:57Мишустин рассказал, как должны работать социальные лифты
10:57Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
10:52Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
10:51Мишустин назвал Путина своим наставником
10:50СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей
10:48МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
Лента новостейМолния