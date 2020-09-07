https://ria.ru/20200907/pogoda-1576852705.html

Вильфанд рассказал о похолодании в России

Понедельник станет последним очень теплым днем в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T00:40

2020-09-07T00:40

2020-09-07T10:05

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Понедельник станет последним очень теплым днем в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель <u><a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/">Гидрометцентра</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/">Роман Вильфанд</a></u>.Уже завтра стартует период стремительного похолодания, к концу недели температура упадет до десяти-пятнадцати градусов."Со вторника начнется настоящая осень: резкое изменение ветровых потоков, придут северные воздушные массы. Понижение температуры ожидается градусов на семь-восемь. <...> Потом каждый день примерно на один градус будет становиться холоднее", — пояснил синоптик.При этом он отметил, что значения все равно остаются выше нормы.Наиболее заметные похолодания ожидаются в Приволжском федеральном округе, там даже возможны заморозки. На юге будет тепло, но в Ростовской области и Краснодарском крае пройдут интенсивные дожди.В Приморье ветер может достигать 30 метров в секунду. "Это ураганный ветер. И это приведет к тому, что поднимутся волны вдоль берегов <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a>, которые вообще-то хорошо защищены. Ожидаются волны три-четыре метра", — рассказал Вильфанд.Он объяснил, что виной этому будет идущий из Китая тайфун, и добавил, что шторм ожидается и в Японском море — волны достигнут восьми метров.

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575947923.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, общество