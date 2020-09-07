https://ria.ru/20200907/podderzhka-1576869238.html

В Совфеде предложили изменить подход для предоставления мер поддержки

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предлагает изменить отраслевой подход с целью предоставления мер поддержки предприятиям, пострадавшим в... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T12:47

2020-09-07T12:47

2020-09-07T12:47

андрей кутепов

максим орешкин

экономика

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.</strong> Глава экономического комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kutepov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Кутепов</a> предлагает изменить отраслевой подход с целью предоставления мер поддержки предприятиям, пострадавшим в условиях пандемии коронавируса.В письме на имя помощника президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максима Орешкина</a> сенатор отмечает, что "не все предприятия из пострадавших отраслей понесли значительные убытки в результате действия новой коронавирусной инфекции, в связи с чем предлагается рассмотреть адресный подход в предоставлении мер поддержки в зависимости от совокупности факторов". Документ есть в распоряжении РИА Новости.Кутепов, в частности, предлагает учитывать падение объема выручки, а также количество работников, в том числе из наиболее уязвимых категорий - многодетные родители, сироты, выпускники средних специальных и высших учебных заведений, предпенсионный возраст."Указанный подход позволит обеспечивать поддержание уровня занятости на таких предприятиях (организациях), а также поддерживать саму деятельность предприятия", - полагает глава комитета СФ.При сохранении отраслевого подхода предлагается рассмотреть формирование перечня пострадавших отраслей с учетом межотраслевых связей, с целью обеспечения функционирования (а значит и сохранения занятости) на предприятиях, обеспечивающих производственный цикл, пояснил Кутепов.Так, например, в сфере транспортировки и хранения из смежных отраслей не попали в перечень пострадавших отраслей обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом, паром и деятельность по операциям с недвижимым имуществом, а частично попали сферы торговли и административной деятельности, привел пример сенатор. При этом "риск банкротства смежных отраслей вызовет сокращение численности занятых в МСП (так, например, сокращение численности в обрабатывающих производствах может достигнуть 54 тысяч человек)", добавил он.Также Кутепов предложил сделать доступными меры поддержки в виде кредитования под 0% и под 2%. "В настоящее время указанные меры поддержки для большинства предприятий не доступны, что на фоне возрастающих цен на сырье и общего повышения цен вызывает еще больший дисбаланс между расходами и доходами предприятий в сторону увеличения расходов, что влечет управленческие решения о сокращении численности работников", - заключил политик.

https://ria.ru/20200904/ekonomika-1576740156.html

https://ria.ru/20200903/moskva-1576696987.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей кутепов, максим орешкин, экономика