Презентация проекта Бессмертного полка России "Знаменосцы Победы"
11:55 07.09.2020 (обновлено: 17:42 07.09.2020)
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9 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию проекта Бессмертного полка России "Знаменосцы Победы".
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Участники:
- народный артист СССР, Герой труда России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий ЛАНОВОЙ;
- народный артист РСФСР, член Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Михаил НОЖКИН;
- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- основатель и руководитель проекта "Я помню" Артем ДРАБКИН;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.
Проект помогает нам, потомкам победителей, сопоставить свою жизнь и достигнутые результаты, свои мечты и стремления с героическими подвигами предков, осознать связь поколений, понять, насколько важно не растерять, а приумножить то, что создано и завоевано поколением победителей. Специально для проекта, реализуемого в онлайн- и офлайн-форматах, совместно с РИА Новости создана VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец": в формате виртуальной реальности можно побывать на крыше рейхстага и участвовать в водружении Знамени Победы.
В сентябре начали свою работу выставочные площадки в столичных центрах регионов России, где родились участники штурмовых групп рейхстага. На площадках Бессмертного полка России можно будет узнать интересную информацию о своих земляках, участвовавших в эпохальном событии, погрузиться в виртуальную реальность и сделать красивые снимки в специальной фотозоне, стилизованной под фрагмент блиндажа, а также внести информацию о героях своих семей в базу, оставить заявку на поиск ветерана, принять участие во Всероссийской викторине "Победа ковалась каждым".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- народный артист СССР, Герой труда России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий ЛАНОВОЙ;
- народный артист РСФСР, член Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Михаил НОЖКИН;
- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- основатель и руководитель проекта "Я помню" Артем ДРАБКИН;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.
Проект помогает нам, потомкам победителей, сопоставить свою жизнь и достигнутые результаты, свои мечты и стремления с героическими подвигами предков, осознать связь поколений, понять, насколько важно не растерять, а приумножить то, что создано и завоевано поколением победителей. Специально для проекта, реализуемого в онлайн- и офлайн-форматах, совместно с РИА Новости создана VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец": в формате виртуальной реальности можно побывать на крыше рейхстага и участвовать в водружении Знамени Победы.
В сентябре начали свою работу выставочные площадки в столичных центрах регионов России, где родились участники штурмовых групп рейхстага. На площадках Бессмертного полка России можно будет узнать интересную информацию о своих земляках, участвовавших в эпохальном событии, погрузиться в виртуальную реальность и сделать красивые снимки в специальной фотозоне, стилизованной под фрагмент блиндажа, а также внести информацию о героях своих семей в базу, оставить заявку на поиск ветерана, принять участие во Всероссийской викторине "Победа ковалась каждым".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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