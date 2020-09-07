https://ria.ru/20200907/pobeda-1576865581.html

Презентация проекта Бессмертного полка России "Знаменосцы Победы"

9 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию проекта Бессмертного полка России "Знаменосцы Победы".

2020-09-07T11:55

2020-09-07T11:55

2020-09-07T17:42

анонсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/sharing/article/1576865581.jpg?1599489775

<strong><u><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200909/952891720.html" target="_blank">Задать вопрос</a></u></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- народный артист СССР, Герой труда России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий ЛАНОВОЙ;<br>- народный артист РСФСР, член Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Михаил НОЖКИН;<br>- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;<br>- основатель и руководитель проекта "Я помню" Артем ДРАБКИН;<br>- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА. <br><br>Проект помогает нам, потомкам победителей, сопоставить свою жизнь и достигнутые результаты, свои мечты и стремления с героическими подвигами предков, осознать связь поколений, понять, насколько важно не растерять, а приумножить то, что создано и завоевано поколением победителей. Специально для проекта, реализуемого в онлайн- и офлайн-форматах, совместно с РИА Новости создана VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец": в формате виртуальной реальности можно побывать на крыше рейхстага и участвовать в водружении Знамени Победы. <br>В сентябре начали свою работу выставочные площадки в столичных центрах регионов России, где родились участники штурмовых групп рейхстага. На площадках Бессмертного полка России можно будет узнать интересную информацию о своих земляках, участвовавших в эпохальном событии, погрузиться в виртуальную реальность и сделать красивые снимки в специальной фотозоне, стилизованной под фрагмент блиндажа, а также внести информацию о героях своих семей в базу, оставить заявку на поиск ветерана, принять участие во Всероссийской викторине "Победа ковалась каждым".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы