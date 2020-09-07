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Презентация проекта Бессмертного полка России "Знаменосцы Победы"
9 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию проекта Бессмертного полка России "Знаменосцы Победы".
2020-09-07T11:55
2020-09-07T17:42
анонсы
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<strong><u><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200909/952891720.html" target="_blank">Задать вопрос</a></u></strong><br><br><strong>Участники:</strong><br>- народный артист СССР, Герой труда России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий ЛАНОВОЙ;<br>- народный артист РСФСР, член Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Михаил НОЖКИН;<br>- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;<br>- основатель и руководитель проекта "Я помню" Артем ДРАБКИН;<br>- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА. <br><br>Проект помогает нам, потомкам победителей, сопоставить свою жизнь и достигнутые результаты, свои мечты и стремления с героическими подвигами предков, осознать связь поколений, понять, насколько важно не растерять, а приумножить то, что создано и завоевано поколением победителей. Специально для проекта, реализуемого в онлайн- и офлайн-форматах, совместно с РИА Новости создана VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец": в формате виртуальной реальности можно побывать на крыше рейхстага и участвовать в водружении Знамени Победы. <br>В сентябре начали свою работу выставочные площадки в столичных центрах регионов России, где родились участники штурмовых групп рейхстага. На площадках Бессмертного полка России можно будет узнать интересную информацию о своих земляках, участвовавших в эпохальном событии, погрузиться в виртуальную реальность и сделать красивые снимки в специальной фотозоне, стилизованной под фрагмент блиндажа, а также внести информацию о героях своих семей в базу, оставить заявку на поиск ветерана, принять участие во Всероссийской викторине "Победа ковалась каждым".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Презентация проекта Бессмертного полка России "Знаменосцы Победы"

11:55 07.09.2020 (обновлено: 17:42 07.09.2020)
17
9 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет презентацию проекта Бессмертного полка России "Знаменосцы Победы".
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Участники:
- народный артист СССР, Герой труда России, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василий ЛАНОВОЙ;
- народный артист РСФСР, член Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Михаил НОЖКИН;
- руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Артем ХУТОРСКОЙ;
- основатель и руководитель проекта "Я помню" Артем ДРАБКИН;
- заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья ЛОСЕВА.

Проект помогает нам, потомкам победителей, сопоставить свою жизнь и достигнутые результаты, свои мечты и стремления с героическими подвигами предков, осознать связь поколений, понять, насколько важно не растерять, а приумножить то, что создано и завоевано поколением победителей. Специально для проекта, реализуемого в онлайн- и офлайн-форматах, совместно с РИА Новости создана VR-реконструкция "Неизвестный знаменосец": в формате виртуальной реальности можно побывать на крыше рейхстага и участвовать в водружении Знамени Победы.
В сентябре начали свою работу выставочные площадки в столичных центрах регионов России, где родились участники штурмовых групп рейхстага. На площадках Бессмертного полка России можно будет узнать интересную информацию о своих земляках, участвовавших в эпохальном событии, погрузиться в виртуальную реальность и сделать красивые снимки в специальной фотозоне, стилизованной под фрагмент блиндажа, а также внести информацию о героях своих семей в базу, оставить заявку на поиск ветерана, принять участие во Всероссийской викторине "Победа ковалась каждым".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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