https://ria.ru/20200907/pashaev-1576890461.html

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:10

2020-09-07T17:10

2020-09-07T17:10

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

иван охлобыстин

владимир путин

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576663050_0:0:2273:1280_1400x0_80_0_0_e57f2c67759cb5bc78a4dfa6dcb0fafa.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> прокомментировал обращение актера <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Охлобыстина</a> на имя президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с просьбой помиловать <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.Юрист отметил, что прошение о помиловании может подать только сам Ефремов, а уже после этого друзья и близкие актера смогут поддержать документ подобными обращениями. Также адвокат напомнил о преждевременности подобных действий."Подавать прошение о помиловании можно только после вынесения обвинительного приговора", - сказал Пашаев в комментарии телеканалу<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Звезда".</a>Дело ЕфремоваМихаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.

https://ria.ru/20200906/efremov-1576840187.html

Вячеслав Фоменко Может всех ВВП простит? Насильников, убийц... Что за бред. Я согласился бы,если он не пошёл бы в отказную. А тут без вариантов, садить и на максимальный срок 😤 42

8

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, владимир путин, происшествия