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https://ria.ru/20200907/pashaev-1576890461.html
Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину
Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T17:10
2020-09-07T17:10
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
иван охлобыстин
владимир путин
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. </strong>Адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> прокомментировал обращение актера <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Okhlobystin/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Охлобыстина</a> на имя президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с просьбой помиловать <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.Юрист отметил, что прошение о помиловании может подать только сам Ефремов, а уже после этого друзья и близкие актера смогут поддержать документ подобными обращениями. Также адвокат напомнил о преждевременности подобных действий."Подавать прошение о помиловании можно только после вынесения обвинительного приговора", - сказал Пашаев в комментарии телеканалу<a href="https://tvzvezda.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Звезда".</a>Дело ЕфремоваМихаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.
https://ria.ru/20200906/efremov-1576840187.html
Может всех ВВП простит? Насильников, убийц... Что за бред. Я согласился бы,если он не пошёл бы в отказную. А тут без вариантов, садить и на максимальный срок 😤
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, иван охлобыстин, владимир путин, происшествия

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

17:10 07.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
Юрист отметил, что прошение о помиловании может подать только сам Ефремов, а уже после этого друзья и близкие актера смогут поддержать документ подобными обращениями. Также адвокат напомнил о преждевременности подобных действий.
"Подавать прошение о помиловании можно только после вынесения обвинительного приговора", - сказал Пашаев в комментарии телеканалу "Звезда".

Дело Ефремова

Михаил Ефремов 8 июня на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был в состоянии опьянения, в его крови также нашли следы наркотиков.
В четверг Ефремов в суде признал вину. Прокурор потребовал для него 11 лет колонии общего режима, а также запрета водить машину в течение трех лет. Защита попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Суд огласит решение 8 сентября.
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Обсудить 8
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовИван ОхлобыстинВладимир ПутинПроисшествия
Популярные комментарии
Может всех ВВП простит? Насильников, убийц... Что за бред. Я согласился бы,если он не пошёл бы в отказную. А тут без вариантов, садить и на максимальный срок 😤
7 сентября, 17:33
Вячеслав ФоменкоВячеслав Фоменко
4100001
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