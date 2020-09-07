Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200907/parki-1576861232.html
Свыше 640 тысяч человек посетили парки Подмосковья с начала осени
Более полумиллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области в первую неделю сени, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:47
2020-09-07T10:47
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/38644/30/386443048_0:627:1327:1373_1400x0_80_0_0_e16fe4d5c180981cee7a8694dd230a4d.jpg
<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Более полумиллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области в первую неделю сени, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Согласно данным пресс-службы, настоящее время на территории Московской области насчитывается 117 парков.Лидером по посещаемости стали парк "Пехорка" в городском округе Балашиха, который собрал 116,2 тысяч человек за неделю, вторую строчку занял парк "Елочки" в городском округе Домодедово (25,6 тыс. посетителей), замкнул тройку лидеров парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцово – 21,8 тысяч человек.
https://ria.ru/20200904/vyplaty-1576789204.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/38644/30/386443048_0:503:1327:1498_1400x0_80_0_0_bfbb4faa8ce8f2943751e496fe7fdca6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил хайкин, московская область (подмосковье)

Свыше 640 тысяч человек посетили парки Подмосковья с начала осени

10:47 07.09.2020
7
© РИА Новости / В. Малышев / Перейти в фотобанкБерезовая аллея
Березовая аллея - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / В. Малышев
Перейти в фотобанк
Березовая аллея
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более полумиллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области в первую неделю сени, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
Согласно данным пресс-службы, настоящее время на территории Московской области насчитывается 117 парков.
"За первую неделю осени парки посетили более 640 тысяч человек. За пять лет количество парков выросло в пять раз", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Лидером по посещаемости стали парк "Пехорка" в городском округе Балашиха, который собрал 116,2 тысяч человек за неделю, вторую строчку занял парк "Елочки" в городском округе Домодедово (25,6 тыс. посетителей), замкнул тройку лидеров парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцово – 21,8 тысяч человек.
Специалисты МФЦ за работой с заявителями в зоне обслуживания - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 16:36Новости Подмосковья
В Подмосковье выплату на питание оформили более 224 тысяч раз
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Замена труб на теплотрассе в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону в Москве
Более 220 повреждений теплотрасс устранили в Подмосковье летом
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Подмосковье в 2020 году экспортировало агропродукции на $641 млн
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
В Charite заявили, что новой информации о состоянии Навального нет
Пассажиры на платформе Курского вокзала в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько россиян переболели COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Россия передала 35 странам тест-системы для диагностики коронавируса
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Кондратьев: последствия пандемии Кубань преодолеет в сжатые сроки
Медицинские работники и пациент в госпитале COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России выписали 2328 человек после COVID-19 за сутки
Курорт Белек в Турции
Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Эрсин Языджи: COVID-19 нашли у восьми прилетевших в Анталью россиян
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В России за сутки умер 51 человек с коронавирусом
Актер Борис Клюев во время экскурсии для представителей средств массовой информации по Малому театру, приуроченной к 195-летию театра
Ученик Клюева рассказал о происхождении фразы "Египетская сила"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин назвал главный приоритет, необходимый для развития страны
Дверь зала судебных заседаний
В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
Врач скорой медицинской помощи
В Москве выявили 690 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Минская милиция проверяет сообщения о якобы похищении Марии Колесниковой
11:28Лукашенко заявил о недостатках в системе госуправления
11:28Назвавшая школьников нищебродами учительница из Чебоксар уволилась
11:28Мишустин призвал не бояться ошибок
11:25Попова рассказала об очагах COVID-19 в медорганизациях
11:20Почти две тысячи человек остаются без света из-за тайфуна в Приморье
11:20Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов
11:12Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
11:08Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов
11:08Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде
11:06Мишустин считает, что для достижения успеха не обязательно ехать в Москву
11:01В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
11:00Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине
10:58Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
10:57Мишустин рассказал, как должны работать социальные лифты
10:57Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
10:52Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
10:51Мишустин назвал Путина своим наставником
10:50СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей
10:48МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
Лента новостейМолния