https://ria.ru/20200907/parki-1576861232.html

Свыше 640 тысяч человек посетили парки Подмосковья с начала осени

Более полумиллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области в первую неделю сени, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T10:47

2020-09-07T10:47

2020-09-07T10:47

новости подмосковья

михаил хайкин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Более полумиллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области в первую неделю сени, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Согласно данным пресс-службы, настоящее время на территории Московской области насчитывается 117 парков.Лидером по посещаемости стали парк "Пехорка" в городском округе Балашиха, который собрал 116,2 тысяч человек за неделю, вторую строчку занял парк "Елочки" в городском округе Домодедово (25,6 тыс. посетителей), замкнул тройку лидеров парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцово – 21,8 тысяч человек.

https://ria.ru/20200904/vyplaty-1576789204.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил хайкин, московская область (подмосковье)