https://ria.ru/20200907/parki-1576861232.html
Свыше 640 тысяч человек посетили парки Подмосковья с начала осени
Более полумиллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области в первую неделю сени, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T10:47
2020-09-07T10:47
2020-09-07T10:47
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 сен – РИА Новости</strong>. Более полумиллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области в первую неделю сени, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.Согласно данным пресс-службы, настоящее время на территории Московской области насчитывается 117 парков.Лидером по посещаемости стали парк "Пехорка" в городском округе Балашиха, который собрал 116,2 тысяч человек за неделю, вторую строчку занял парк "Елочки" в городском округе Домодедово (25,6 тыс. посетителей), замкнул тройку лидеров парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцово – 21,8 тысяч человек.
https://ria.ru/20200904/vyplaty-1576789204.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил хайкин, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Более полумиллиона человек посетили парки культуры и отдыха Московской области в первую неделю сени, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.
Согласно данным пресс-службы, настоящее время на территории Московской области насчитывается 117 парков.
"За первую неделю осени парки посетили более 640 тысяч человек. За пять лет количество парков выросло в пять раз", - приводятся слова главы ведомства Михаила Хайкина.
Лидером по посещаемости стали парк "Пехорка" в городском округе Балашиха, который собрал 116,2 тысяч человек за неделю, вторую строчку занял парк "Елочки" в городском округе Домодедово (25,6 тыс. посетителей), замкнул тройку лидеров парк имени Ларисы Лазутиной в Одинцово – 21,8 тысяч человек.