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Парад войск союзников в Берлине седьмого сентября 1945 года
После знаменательного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года советское руководство предложило американцам, англичанам и французам провести совместный парад... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T01:06
2020-09-07T01:06
россия
вторая мировая война (1939-1945)
англия
франция
сша
берлин (город)
справки
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После знаменательного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года советское руководство <a href="http://militera.lib.ru/memo/russian/zhukov1/22.html" target="_blank">предложило</a> американцам, англичанам и французам провести совместный парад войск в честь победы над фашистской Германией в самом <a href="https://ria.ru/location_Berlin" target="_blank">Берлине</a>. Через некоторое время был получен их положительный ответ. Парад советских войск и войск союзников было решено провести в сентябре 1945 года в районе рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои при взятии Берлина 1-2 мая 1945 года. В берлинском параде должны были участвовать все рода сухопутных войск. Военно-воздушные и Военно-морские силы решено было не привлекать, так как они были значительно удалены от Берлина. На парад советские военачальники старались пригласить, прежде всего, солдат и офицеров, особо отличившихся при штурме Берлина и его главных очагов сопротивления – рейхстага и Имперской канцелярии. Местом проведения парада была <a href="http://10otb.ru/content/history/berlin/1945_victory_%20parade7.09.html" target="_blank">выбрана площадь Александерплац</a> у рейхстага и Бранденбургских ворот. Изначально предполагалось, что принимать парад будут все главнокомандующие союзных войск в Германии. Однако накануне мероприятия главнокомандующие американских, английских и французских войск под благовидными предлогами отказались прибыть на парад, прислав своих высокопоставленных представителей. Советское руководство усмотрело в таком решении стремление союзников принизить значение парада. Глава советского правительства Иосиф Сталин поручил принимать парад маршалу Советского Союза Георгию Жукову, командовал парадом английский генерал Эрик Нейрс.В качестве полномочных представителей от союзников на параде присутствовали командующий 3-й американской армией генерал Джордж Паттон, заместитель главнокомандующего английскими оккупационными войсками генерал Брайан Робертсон, заместитель главнокомандующего французскими оккупационными войсками генерал Мари-Луис Кельц. Парад войск стран антигитлеровской коалиции состоялся 7 сентября 1945 года. На трибунах находились советские военачальники, генералы и адмиралы английской, американской и французской армий и флотов, а также группа членов конгресса США, представители печати и радио. Парад начался ровно в 11 часов. Объехав войска, Жуков произнес речь, в которой были <a href="https://histrf.ru/biblioteka/b/piervyi-i-posliednii-parad-pobiedy-soiuznikov" target="_blank">отмечены исторические заслуги</a> советских войск и экспедиционных сил союзников. Торжественная речь Жукова, его приветствия странам-победительницам синхронно переводились на английский и французский языки. Следом началось прохождение пеших колонн. Первым перед трибуной <a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12174669@egNews" target="_blank">прошел</a> советский сводный полк 248-й стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной гвардейской армии, воины которой совершили немало ратных подвигов при штурме Берлина. Возглавлял его командир 902-го стрелкового полка подполковник Георгий Ленев. Зрителей парада поразила монолитность рядов и слаженность марша советских войск. Бойцы, одетые в полевую форму, плечом к плечу печатали шаг, демонстрируя высокую боевую способность и воинскую выучку.За советской группой торжественным маршем проследовал французский сводный полк 2-й пехотной дивизии, составленный из партизан, альпийских стрелков и колониальных войск (африканские подразделения), возглавляемый полковником Плесье.Затем под командованием полковника Бренда промаршировал сводный полк 131-й британской пехотной бригады. Замыкали парад пехоты американские десантники из 82-й авиадесантной дивизии с полковником Тукером во главе. Каждая сводная часть проходила под звуки характерных маршей, исполняемых национальными оркестрами.Когда последняя колонна пехоты покинула площадь, на ней появились бронетанковые подразделения. Первыми прошли 24 танка и 30 бронемашин английской 7-й танковой дивизии.Далее – французская колонна: шесть средних танков, 24 бронетранспортера и 24 бронемашины 3-го егерского полка и 1-й бронетанковой дивизии. Следом после небольшого перерыва американская колонна: 32 танка и 16 бронемашин из 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы. Но настоящий фурор произвела советская танковая колонна под командованием генерал-майора Тихона Абрамова из состава 2-й гвардейской танковой армии. 52 новейших тяжелых машины "ИС-3", специально для парада пригнанные в Берлин, поразили публику небывалой мощью и безукоризненностью строя, отодвинув на второй план бронетехнику союзников.В заключение всей торжественной церемонии оркестр каждой страны исполнил свой национальный гимн.В районе, где проходил парад, собрались около 20 тысяч берлинцев. По словам Жукова, "это было торжество, символизирующее победу антигитлеровской коалиции над кровавой фашистской агрессией".Позднее в своих мемуарах свидетель парада английский бригадный генерал Фрэнк Хаули написал: "Русские превзошли всех – оглушительно скрежеща гусеницами, по бетону шоссе мимо трибуны проследовали гигантские танки "Иосиф Сталин". По сравнению с ними на улице, как бы все уменьшилось в размерах. Держа строй, танки проехали мимо, жерла их мощных пушек дырявили небо".<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
россия
англия
франция
сша
берлин (город)
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, вторая мировая война (1939-1945), англия, франция, сша, берлин (город), справки

Парад войск союзников в Берлине седьмого сентября 1945 года

01:06 07.09.2020
1242
© РИА Новости / Тимофей МельникКолонна советских воинов марширует по берлинским улицам, 7 сентября 1945
Колонна советских воинов марширует по берлинским улицам, 7 сентября 1945 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Тимофей Мельник
После знаменательного Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года советское руководство предложило американцам, англичанам и французам провести совместный парад войск в честь победы над фашистской Германией в самом Берлине. Через некоторое время был получен их положительный ответ. Парад советских войск и войск союзников было решено провести в сентябре 1945 года в районе рейхстага и Бранденбургских ворот, где проходили завершающие бои при взятии Берлина 1-2 мая 1945 года.
В берлинском параде должны были участвовать все рода сухопутных войск. Военно-воздушные и Военно-морские силы решено было не привлекать, так как они были значительно удалены от Берлина. На парад советские военачальники старались пригласить, прежде всего, солдат и офицеров, особо отличившихся при штурме Берлина и его главных очагов сопротивления – рейхстага и Имперской канцелярии.
Местом проведения парада была выбрана площадь Александерплац у рейхстага и Бранденбургских ворот. Изначально предполагалось, что принимать парад будут все главнокомандующие союзных войск в Германии. Однако накануне мероприятия главнокомандующие американских, английских и французских войск под благовидными предлогами отказались прибыть на парад, прислав своих высокопоставленных представителей.
Советское руководство усмотрело в таком решении стремление союзников принизить значение парада. Глава советского правительства Иосиф Сталин поручил принимать парад маршалу Советского Союза Георгию Жукову, командовал парадом английский генерал Эрик Нейрс.
В качестве полномочных представителей от союзников на параде присутствовали командующий 3-й американской армией генерал Джордж Паттон, заместитель главнокомандующего английскими оккупационными войсками генерал Брайан Робертсон, заместитель главнокомандующего французскими оккупационными войсками генерал Мари-Луис Кельц.
Парад войск стран антигитлеровской коалиции состоялся 7 сентября 1945 года. На трибунах находились советские военачальники, генералы и адмиралы английской, американской и французской армий и флотов, а также группа членов конгресса США, представители печати и радио.
Парад начался ровно в 11 часов. Объехав войска, Жуков произнес речь, в которой были отмечены исторические заслуги советских войск и экспедиционных сил союзников. Торжественная речь Жукова, его приветствия странам-победительницам синхронно переводились на английский и французский языки. Следом началось прохождение пеших колонн.
Первым перед трибуной прошел советский сводный полк 248-й стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса 5-й ударной гвардейской армии, воины которой совершили немало ратных подвигов при штурме Берлина. Возглавлял его командир 902-го стрелкового полка подполковник Георгий Ленев. Зрителей парада поразила монолитность рядов и слаженность марша советских войск. Бойцы, одетые в полевую форму, плечом к плечу печатали шаг, демонстрируя высокую боевую способность и воинскую выучку.
За советской группой торжественным маршем проследовал французский сводный полк 2-й пехотной дивизии, составленный из партизан, альпийских стрелков и колониальных войск (африканские подразделения), возглавляемый полковником Плесье.
Затем под командованием полковника Бренда промаршировал сводный полк 131-й британской пехотной бригады. Замыкали парад пехоты американские десантники из 82-й авиадесантной дивизии с полковником Тукером во главе. Каждая сводная часть проходила под звуки характерных маршей, исполняемых национальными оркестрами.
Когда последняя колонна пехоты покинула площадь, на ней появились бронетанковые подразделения. Первыми прошли 24 танка и 30 бронемашин английской 7-й танковой дивизии.
Далее – французская колонна: шесть средних танков, 24 бронетранспортера и 24 бронемашины 3-го егерского полка и 1-й бронетанковой дивизии. Следом после небольшого перерыва американская колонна: 32 танка и 16 бронемашин из 16-й мотомеханизированной кавалерийской группы. Но настоящий фурор произвела советская танковая колонна под командованием генерал-майора Тихона Абрамова из состава 2-й гвардейской танковой армии. 52 новейших тяжелых машины "ИС-3", специально для парада пригнанные в Берлин, поразили публику небывалой мощью и безукоризненностью строя, отодвинув на второй план бронетехнику союзников.
В заключение всей торжественной церемонии оркестр каждой страны исполнил свой национальный гимн.
В районе, где проходил парад, собрались около 20 тысяч берлинцев. По словам Жукова, "это было торжество, символизирующее победу антигитлеровской коалиции над кровавой фашистской агрессией".
Позднее в своих мемуарах свидетель парада английский бригадный генерал Фрэнк Хаули написал: "Русские превзошли всех – оглушительно скрежеща гусеницами, по бетону шоссе мимо трибуны проследовали гигантские танки "Иосиф Сталин". По сравнению с ними на улице, как бы все уменьшилось в размерах. Держа строй, танки проехали мимо, жерла их мощных пушек дырявили небо".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РоссияВторая мировая война (1939-1945)АнглияФранцияСШАБерлин (город)Справки
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