https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576889724.html

Белорусская оппозиция захотела посредников в контактах с властью

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что без ясной позиции зарубежных партнеров разрешить внутриполитический... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T17:06

2020-09-07T17:06

2020-09-07T20:29

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> заявил, что без ясной позиции зарубежных партнеров разрешить внутриполитический кризис в стране сложно, нужно посредничество в контактах между оппозицией и властью.Как заявлял ранее Латушко, совет оппозиции продолжает попытки установить контакт с представителями руководства РФ и заинтересован в таком диалоге. Также он отмечал, что совет намерен расширить международную деятельность, будет продолжать контакты с <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">ЕС</a>, а также хочет инициировать контакты с РФ и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200906/doverie-1576843160.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

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белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, россия, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, сша, в мире