Белорусская оппозиция захотела посредников в контактах с властью
17:06 07.09.2020 (обновлено: 20:29 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета белорусской оппозиции, экс-директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что без ясной позиции зарубежных партнеров разрешить внутриполитический кризис в стране сложно, нужно посредничество в контактах между оппозицией и властью.
"Мы видим уже, что сегодня фактически, говоря, что это (кризис – ред.) является внутренним делом Беларуси, без ясной, понятной, точной позиции внешних партнеров на Востоке и на Западе (от) Беларуси разрешить эту ситуацию будет сложно. Мы говорим про их медиацию, подходы, направленные на то, чтобы власть поняла, что нужно разговаривать с обществом. И только общество… будет определять дальнейшую судьбу Беларуси", - сказал Латушко журналистам, трансляция пресс-конференции велась на Facebook членов КС.
Как заявлял ранее Латушко, совет оппозиции продолжает попытки установить контакт с представителями руководства РФ и заинтересован в таком диалоге. Также он отмечал, что совет намерен расширить международную деятельность, будет продолжать контакты с ЕС, а также хочет инициировать контакты с РФ и США.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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