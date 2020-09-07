https://ria.ru/20200907/norilsk-1576875114.html

Трубопровод для перекачки дизтоплива из района ЧП в Норильске демонтируют

Специалисты после завершения перекачки водно-топливной смеси из района устья реки Амбарная в место временного хранения демонтировали девять километров временных РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:54

2020-09-07T13:54

2020-09-07T13:54

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

норильск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты после завершения перекачки водно-топливной смеси из района устья реки Амбарная в место временного хранения демонтировали девять километров временных трубопроводов - чуть более четверти от общего объема работ, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб."Демонтированы 9000 метров трубопроводов, осталось демонтировать 25 километров 110 метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на месте аварии продолжают работать 273 человека и 74 единицы техники.Кроме того, в рамках четвертого этапа работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> вывезено из района устья Амбарной в места временного хранения 107 очищенных после перекачки водно-топливной смеси резервуаров.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.<a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.

https://ria.ru/20200810/1575592938.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575358145.html

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норильск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия