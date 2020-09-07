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https://ria.ru/20200907/norilsk-1576875114.html
Трубопровод для перекачки дизтоплива из района ЧП в Норильске демонтируют
Специалисты после завершения перекачки водно-топливной смеси из района устья реки Амбарная в место временного хранения демонтировали девять километров временных РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:54
2020-09-07T13:54
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Специалисты после завершения перекачки водно-топливной смеси из района устья реки Амбарная в место временного хранения демонтировали девять километров временных трубопроводов - чуть более четверти от общего объема работ, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб."Демонтированы 9000 метров трубопроводов, осталось демонтировать 25 километров 110 метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что на месте аварии продолжают работать 273 человека и 74 единицы техники.Кроме того, в рамках четвертого этапа работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в <a href="http://ria.ru/location_Norilsk/" target="_blank" data-auto="true">Норильске</a> вывезено из района устья Амбарной в места временного хранения 107 очищенных после перекачки водно-топливной смеси резервуаров.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.<a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзор</a> оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
https://ria.ru/20200810/1575592938.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575358145.html
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разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

Трубопровод для перекачки дизтоплива из района ЧП в Норильске демонтируют

13:54 07.09.2020
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© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Специалисты после завершения перекачки водно-топливной смеси из района устья реки Амбарная в место временного хранения демонтировали девять километров временных трубопроводов - чуть более четверти от общего объема работ, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"Демонтированы 9000 метров трубопроводов, осталось демонтировать 25 километров 110 метров", - сказал собеседник агентства.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 15:15
На норильской ТЭЦ снесли до фундамента ставший причиной аварии резервуар
Он уточнил, что на месте аварии продолжают работать 273 человека и 74 единицы техники.
Кроме того, в рамках четвертого этапа работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске вывезено из района устья Амбарной в места временного хранения 107 очищенных после перекачки водно-топливной смеси резервуаров.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 16:16
Представлен черновой план ликвидации ЧП в Норильске
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
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