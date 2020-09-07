https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576900073.html

Российские дипломаты раскрыли подробности вызова посла в МИД Британии

Российский посол в Лондоне Андрей Келин и генеральный директор МИД Великобритании Томас Дрю обсудили ситуацию с госпитализацией Алексея Навального. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T20:16

2020-09-07T20:16

2020-09-07T23:07

госпитализация алексея навального

андрей келин

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

форин-офис

дмитрий песков

москва

лондон

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<strong>ЛОНДОН, 7 сен — РИА Новости, Мария Табак.</strong> Российский посол в Лондоне <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kelin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Келин</a> и генеральный директор МИД Великобритании Томас Дрю обсудили ситуацию с госпитализацией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Как указано в заявлении посольства, переданном в РИА Новости, эту тему подняла британская сторона и призвала расследовать произошедшее.Келин также обратил внимание своего собеседника на то, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не готов ответить на направленный запрос со стороны России.На фоне предположений об отравлении Навального запрещенным химическим веществом посол "подтвердил полную приверженность России своим обязательствам по конвенции о запрещении химического оружия", заключили дипломаты.О том, что посла вызвали в МИД <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, сегодня сообщил британский министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a>. Он подчеркнул, что "Россия обязана провести полное и прозрачное расследование" по сложившейся ситуации, добавив, что "использовать запрещенное химические оружие" абсолютно неприемлемо. Он не уточнил, откуда у него сведения о том, что Навального отравили боевым веществом, доказательств этой версии до сих пор никто не представил.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <br><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576897543.html

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html

Михаил Топатыгин Вы посла России с собой не путайте.. 29

Герман Гутман Это, для слабоумных. Отсутствует элементарная логика. "Уважаемые" британцы так и не представили ни доказательств по Скрипалям. Это, что же за газ такой-отравляющий травят, травят отравить не могут. Бред сивой кобылы. 14

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москва

лондон

берлин (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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