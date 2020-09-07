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https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576900073.html
Российские дипломаты раскрыли подробности вызова посла в МИД Британии
Российский посол в Лондоне Андрей Келин и генеральный директор МИД Великобритании Томас Дрю обсудили ситуацию с госпитализацией Алексея Навального. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T20:16
2020-09-07T23:07
госпитализация алексея навального
андрей келин
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
форин-офис
дмитрий песков
москва
лондон
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<strong>ЛОНДОН, 7 сен — РИА Новости, Мария Табак.</strong> Российский посол в Лондоне <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Kelin/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Келин</a> и генеральный директор МИД Великобритании Томас Дрю обсудили ситуацию с госпитализацией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Как указано в заявлении посольства, переданном в РИА Новости, эту тему подняла британская сторона и призвала расследовать произошедшее.Келин также обратил внимание своего собеседника на то, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не готов ответить на направленный запрос со стороны России.На фоне предположений об отравлении Навального запрещенным химическим веществом посол "подтвердил полную приверженность России своим обязательствам по конвенции о запрещении химического оружия", заключили дипломаты.О том, что посла вызвали в МИД <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a>, сегодня сообщил британский министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_dominik-raab/" target="_blank" data-auto="true">Доминик Рааб</a>. Он подчеркнул, что "Россия обязана провести полное и прозрачное расследование" по сложившейся ситуации, добавив, что "использовать запрещенное химические оружие" абсолютно неприемлемо. Он не уточнил, откуда у него сведения о том, что Навального отравили боевым веществом, доказательств этой версии до сих пор никто не представил.Госпитализация НавальногоНавального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank">Омске</a>, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.Позднее пациента перевезли в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">Германию</a>. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". <br><a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> направила в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank">Берлин</a> официальный запрос.В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576897543.html
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576892829.html
Вы посла России с собой не путайте..
29
Это, для слабоумных. Отсутствует элементарная логика. "Уважаемые" британцы так и не представили ни доказательств по Скрипалям. Это, что же за газ такой-отравляющий травят, травят отравить не могут. Бред сивой кобылы.
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москва
лондон
берлин (город)
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госпитализация алексея навального, андрей келин, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, форин-офис, дмитрий песков, москва, лондон, берлин (город), в мире

Российские дипломаты раскрыли подробности вызова посла в МИД Британии

20:16 07.09.2020 (обновлено: 23:07 07.09.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 7 сен — РИА Новости, Мария Табак. Российский посол в Лондоне Андрей Келин и генеральный директор МИД Великобритании Томас Дрю обсудили ситуацию с госпитализацией Алексея Навального.
Как указано в заявлении посольства, переданном в РИА Новости, эту тему подняла британская сторона и призвала расследовать произошедшее.

"С российской стороны отмечена недопустимость голословных обвинений и политизации вопроса, который носит сугубо медицинский и юридический характер. Также была выражена заинтересованность в установлении всех фактов, связанных с этим инцидентом. Разъяснены действия, которые проводятся с этой целью в России".

Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Посольство России в Великобритании
Келин также обратил внимание своего собеседника на то, что Берлин не готов ответить на направленный запрос со стороны России.
На фоне предположений об отравлении Навального запрещенным химическим веществом посол "подтвердил полную приверженность России своим обязательствам по конвенции о запрещении химического оружия", заключили дипломаты.
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О том, что посла вызвали в МИД Великобритании, сегодня сообщил британский министр иностранных дел Доминик Рааб. Он подчеркнул, что "Россия обязана провести полное и прозрачное расследование" по сложившейся ситуации, добавив, что "использовать запрещенное химические оружие" абсолютно неприемлемо. Он не уточнил, откуда у него сведения о том, что Навального отравили боевым веществом, доказательств этой версии до сих пор никто не представил.

Госпитализация Навального

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента сибирские специалисты не нашли.
Позднее пациента перевезли в Германию. На прошлой неделе немецкое правительство заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок".
Москва направила в Берлин официальный запрос.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы.
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Госпитализация Алексея НавальногоАндрей КелинАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФФорин-офисДмитрий ПесковМоскваЛондонБерлин (город)В мире
Популярные комментарии
Вы посла России с собой не путайте..
7 сентября, 20:45
МТМихаил Топатыгин
2700101
Это, для слабоумных. Отсутствует элементарная логика. "Уважаемые" британцы так и не представили ни доказательств по Скрипалям. Это, что же за газ такой-отравляющий травят, травят отравить не могут. Бред сивой кобылы.
7 сентября, 21:41
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1400000
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