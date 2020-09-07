https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576878072.html

В Германии ответили на предложение создать рабочую группу по Навальному

В Федеральной врачебной палате Германии РИА Новости заявили, что не могут участвовать в расследовании дела Алексея Навального. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:37

2020-09-07T14:37

2020-09-07T16:03

национальная медицинская палата

генеральная прокуратура рф

леонид рошаль

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального

алексей навальный

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<strong>БЕРЛИН, 7 сен — РИА Новости.</strong> В Федеральной врачебной палате <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> РИА Новости заявили, что не могут участвовать в расследовании дела <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Так в медицинском сообществе прокомментировали предложение президента российской Национальной медицинской палаты <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Рошаля</a> создать совместную экспертную группу, так как данные, полученные немецкими и российскими врачами, различаются."Федеральная врачебная палата также очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требования федерального правительства к российскому правительству по полному прояснению обстоятельств, которые привели к этому угрожающему жизни ухудшению здоровья", — заявили в пресс-службе палаты.Там добавили, что получили медицинские данные по инциденту, в объединении не сомневаются "в качестве медицинских обследований" в Германии.В палате также подчеркнули, что, согласно немецким законам, дальнейшие обследования могут инициировать только родственники пациента.Рошаль в минувшую субботу призвал немецких коллег создать экспертную группу по ситуации с Навальным. Он подчеркнул, что причины его состояния до сих пор не ясны, российские медики спасли больному жизнь, но проведенные исследования не показали отравления, а немецкие коллеги нашли такие следы. Рошаль подчеркнул, что врачи должны оставаться вне политики.Госпитализация Алексея НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не нашли.Позднее мужчину перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заметили, что немецкая сторона не информировала Москву о своих выводах. В МИД также ждут ответа на официальные запросы по этой ситуации.Москва направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет. Пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что в Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по Навальному в ближайшие дни.

https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576867733.html

https://ria.ru/20200906/navalnaya-1576843461.html

https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576849273.html

Андрей Иванов Неужели испугалась, что за базар отвечать надо будет? Удивительно 194

Vladimir T Надеюсь это тельце вместе с женой увезли к Скрипалям и Родчинковым, и мы больше их не увидим и не услышим. 186

53

москва

омск

берлин (город)

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная медицинская палата, генеральная прокуратура рф, леонид рошаль, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире