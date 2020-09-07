Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576878072.html
В Германии ответили на предложение создать рабочую группу по Навальному
В Федеральной врачебной палате Германии РИА Новости заявили, что не могут участвовать в расследовании дела Алексея Навального. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:37
2020-09-07T16:03
национальная медицинская палата
генеральная прокуратура рф
леонид рошаль
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576881588_32:637:2539:2047_1400x0_80_0_0_4d2438e147a84b75cea63be1fd0c3589.jpg
<strong>БЕРЛИН, 7 сен — РИА Новости.</strong> В Федеральной врачебной палате <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> РИА Новости заявили, что не могут участвовать в расследовании дела <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Так в медицинском сообществе прокомментировали предложение президента российской Национальной медицинской палаты <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Рошаля</a> создать совместную экспертную группу, так как данные, полученные немецкими и российскими врачами, различаются."Федеральная врачебная палата также очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требования федерального правительства к российскому правительству по полному прояснению обстоятельств, которые привели к этому угрожающему жизни ухудшению здоровья", — заявили в пресс-службе палаты.Там добавили, что получили медицинские данные по инциденту, в объединении не сомневаются "в качестве медицинских обследований" в Германии.В палате также подчеркнули, что, согласно немецким законам, дальнейшие обследования могут инициировать только родственники пациента.Рошаль в минувшую субботу призвал немецких коллег создать экспертную группу по ситуации с Навальным. Он подчеркнул, что причины его состояния до сих пор не ясны, российские медики спасли больному жизнь, но проведенные исследования не показали отравления, а немецкие коллеги нашли такие следы. Рошаль подчеркнул, что врачи должны оставаться вне политики.Госпитализация Алексея НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не нашли.Позднее мужчину перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заметили, что немецкая сторона не информировала Москву о своих выводах. В МИД также ждут ответа на официальные запросы по этой ситуации.Москва направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет. Пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что в Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по Навальному в ближайшие дни.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576867733.html
https://ria.ru/20200906/navalnaya-1576843461.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576849273.html
Неужели испугалась, что за базар отвечать надо будет? Удивительно
194
Надеюсь это тельце вместе с женой увезли к Скрипалям и Родчинковым, и мы больше их не увидим и не услышим.
186
53
москва
омск
берлин (город)
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576881588_991:899:2522:2047_1400x0_80_0_0_3e0e5433af2e42655ba133fa6e1304e7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
национальная медицинская палата, генеральная прокуратура рф, леонид рошаль, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире

В Германии ответили на предложение создать рабочую группу по Навальному

14:37 07.09.2020 (обновлено: 16:03 07.09.2020)
44850
© REUTERS / Michele TantussiБольница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© REUTERS / Michele Tantussi
Больница Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
БЕРЛИН, 7 сен — РИА Новости. В Федеральной врачебной палате Германии РИА Новости заявили, что не могут участвовать в расследовании дела Алексея Навального.
Так в медицинском сообществе прокомментировали предложение президента российской Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля создать совместную экспертную группу, так как данные, полученные немецкими и российскими врачами, различаются.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 12:25
В Кремле осудили попытки связать Россию с "отравлением" Навального
"Федеральная врачебная палата также очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требования федерального правительства к российскому правительству по полному прояснению обстоятельств, которые привели к этому угрожающему жизни ухудшению здоровья", — заявили в пресс-службе палаты.
Там добавили, что получили медицинские данные по инциденту, в объединении не сомневаются "в качестве медицинских обследований" в Германии.
В палате также подчеркнули, что, согласно немецким законам, дальнейшие обследования могут инициировать только родственники пациента.
"Сама Федеральная врачебная палата не может участвовать в расследованиях, потому что не является следственным органом. Расследования являются прерогативой государственных органов", — заключили в пресс-службе.
Супруга Алексея Навального Юлия - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 16:59
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Рошаль в минувшую субботу призвал немецких коллег создать экспертную группу по ситуации с Навальным. Он подчеркнул, что причины его состояния до сих пор не ясны, российские медики спасли больному жизнь, но проведенные исследования не показали отравления, а немецкие коллеги нашли такие следы. Рошаль подчеркнул, что врачи должны оставаться вне политики.

Госпитализация Алексея Навального

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не нашли.
Позднее мужчину перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заметили, что немецкая сторона не информировала Москву о своих выводах. В МИД также ждут ответа на официальные запросы по этой ситуации.
Москва направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по Навальному в ближайшие дни.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 20:57
Немецкий политик рассказал, кому выгодно отравить Навального
362717334182
Обсудить 53
Национальная медицинская палатаГенеральная прокуратура РФЛеонид РошальДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Неужели испугалась, что за базар отвечать надо будет? Удивительно
7 сентября, 14:39
Андрей ИвановАндрей Иванов
169702115
Надеюсь это тельце вместе с женой увезли к Скрипалям и Родчинковым, и мы больше их не увидим и не услышим.
7 сентября, 15:09
Vladimir TVladimir T
155901120
Рекомендуем
Алексей Навальный
Навального вывели из комы
Строительство газопровода Северный поток-2
Новак оценил ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Создатель "Новичка" прокомментировал выход Навального из комы
Пекин
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Российского посла вызвали в МИД Сербии из-за поста Захаровой
Леонид Рошаль
Рошаль ответил на письмо жены Навального
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Криминальный авторитет дал совет Ефремову
Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Участники Марша защитников Украины во время акции в рамках празднования Дня независимости страны в Киеве
"Ошеломительный уровень лицемерия". Кто обвинил Киев во лжи
Black Lives Matter Plaza в Вашингтоне
Запад готов к войне на самоуничтожение
Мария Колесникова
Пресс-секретарь Колесниковой раскрыл подробности ее задержания
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Берлине ответили на призывы остановить "Северный поток — 2"
Министерство иностранных дел и по делам Содружества в Лондоне
Российские дипломаты раскрыли подробности вызова посла в МИД Британии
Супруга Алексея Навального Юлия
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
Иван Охлобыстин
Охлобыстин обратился к Путину из-за Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Эксперт рассказал о скрытых возможностях поиска "Яндекса"
03:00Американцы в Сибири не улыбались: историки изучили быт Гражданской войны
02:42Страны НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
02:21Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубку
02:14Поисковик "Спутник" прекратил работу
02:04Россиянам пообещали облегченную версию вакцины от COVID-19
01:59Жена Петросяна возмутила подписчиков критикой отдыха на Черном море
01:43Мясников назвал лучшим исходом для Ефремова гибель в ДТП
00:30СП запланировала проверки "коронавирусных" выплат врачам в регионах
00:29Кулеба заявил, что Лавров вместо разговора с ним улетел в Сирию
00:05Вакцина от коронавируса "Спутник V" выпущена в гражданский оборот
23:31Турция не удовлетворена приговором по делу об убийстве Хашукджи
23:28Захарова заявила, что смысл ее поста о визите Вучича в США был очевиден
23:11Захарова о ситуации с Навальным: ощущение, что сценарий написан заранее
23:07ЕС призвал освободить задержанных по политическим мотивам в Белоруссии
23:03В Москве за сутки умерли 16 пациентов с коронавирусом
22:52Президент Литвы готов возглавить урегулирование ситуации в Белоруссии
22:48Захарова призвала Берлин определиться со спикером по ситуации с Навальным
22:28Российские туристы заразились в Турции коронавирусом
22:25Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального
Лента новостейМолния