https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576878072.html
В Германии ответили на предложение создать рабочую группу по Навальному
В Федеральной врачебной палате Германии РИА Новости заявили, что не могут участвовать в расследовании дела Алексея Навального. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:37
2020-09-07T14:37
2020-09-07T16:03
национальная медицинская палата
генеральная прокуратура рф
леонид рошаль
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
алексей навальный
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<strong>БЕРЛИН, 7 сен — РИА Новости.</strong> В Федеральной врачебной палате <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> РИА Новости заявили, что не могут участвовать в расследовании дела <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>.Так в медицинском сообществе прокомментировали предложение президента российской Национальной медицинской палаты <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Рошаля</a> создать совместную экспертную группу, так как данные, полученные немецкими и российскими врачами, различаются."Федеральная врачебная палата также очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требования федерального правительства к российскому правительству по полному прояснению обстоятельств, которые привели к этому угрожающему жизни ухудшению здоровья", — заявили в пресс-службе палаты.Там добавили, что получили медицинские данные по инциденту, в объединении не сомневаются "в качестве медицинских обследований" в Германии.В палате также подчеркнули, что, согласно немецким законам, дальнейшие обследования могут инициировать только родственники пациента.Рошаль в минувшую субботу призвал немецких коллег создать экспертную группу по ситуации с Навальным. Он подчеркнул, что причины его состояния до сих пор не ясны, российские медики спасли больному жизнь, но проведенные исследования не показали отравления, а немецкие коллеги нашли такие следы. Рошаль подчеркнул, что врачи должны оставаться вне политики.Госпитализация Алексея НавальногоНавального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не нашли.Позднее мужчину перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заметили, что немецкая сторона не информировала Москву о своих выводах. В МИД также ждут ответа на официальные запросы по этой ситуации.Москва направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет. Пресс-секретарь российского президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что в Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по Навальному в ближайшие дни.
https://ria.ru/20200907/navalnyy-1576867733.html
https://ria.ru/20200906/navalnaya-1576843461.html
https://ria.ru/20200906/navalnyy-1576849273.html
Андрей Иванов
Неужели испугалась, что за базар отвечать надо будет? Удивительно
194
Vladimir T
Надеюсь это тельце вместе с женой увезли к Скрипалям и Родчинковым, и мы больше их не увидим и не услышим.
186
53
москва
омск
берлин (город)
германия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
национальная медицинская палата, генеральная прокуратура рф, леонид рошаль, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире
БЕРЛИН, 7 сен — РИА Новости.
В Федеральной врачебной палате Германии
РИА Новости заявили, что не могут участвовать в расследовании дела Алексея Навального
.
Так в медицинском сообществе прокомментировали предложение президента российской Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля
создать совместную экспертную группу, так как данные, полученные немецкими и российскими врачами, различаются.
"Федеральная врачебная палата также очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требования федерального правительства к российскому правительству по полному прояснению обстоятельств, которые привели к этому угрожающему жизни ухудшению здоровья", — заявили в пресс-службе палаты.
Там добавили, что получили медицинские данные по инциденту, в объединении не сомневаются "в качестве медицинских обследований" в Германии.
В палате также подчеркнули, что, согласно немецким законам, дальнейшие обследования могут инициировать только родственники пациента.
"Сама Федеральная врачебная палата не может участвовать в расследованиях, потому что не является следственным органом. Расследования являются прерогативой государственных органов", — заключили в пресс-службе.
Рошаль в минувшую субботу призвал немецких коллег создать экспертную группу по ситуации с Навальным. Он подчеркнул, что причины его состояния до сих пор не ясны, российские медики спасли больному жизнь, но проведенные исследования не показали отравления, а немецкие коллеги нашли такие следы. Рошаль подчеркнул, что врачи должны оставаться вне политики.
Госпитализация Алексея Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента, по данным омских медиков, не нашли.
Позднее мужчину перевезли самолетом в Германию. Правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального якобы отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". В Кремле заметили, что немецкая сторона не информировала Москву о своих выводах. В МИД также ждут ответа на официальные запросы по этой ситуации.
Москва направила запрос в правоохранительные органы Германии, а также немецким медикам о ситуации с Навальным, но ответа пока нет. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
заявил, что в Кремле рассчитывают получить от ФРГ информацию по Навальному в ближайшие дни.