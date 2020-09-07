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https://ria.ru/20200907/mishustin-1576863395.html
Мишустин призвал не бояться ошибок
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что ошибок бояться не нужно, но надо уметь их признавать и исправлять. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:28
2020-09-07T11:28
михаил мишустин
общество
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<strong>СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> считает, что ошибок бояться не нужно, но надо уметь их признавать и исправлять."Не бойтесь ошибаться. Каждый имеет право на ошибку, и надо уметь признать ее и исправить. И сделать все, чтобы не повторять в дальнейшем. Ведь умение просчитывать последствия своих действий для окружающих - это обязательный навык для тех, кто хочет работать на государственной службе, да и не только на государственной службе", - сказал он, выступая на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".Рассказывая о госслужбе, Мишустин отметил, что "в этой работе никто не обещает, что здесь легко, это не про государственную службу, но точно будет интересно".Перечисляя основные качества, необходимые для работы на госслужбе, Мишустин назвал честность, профессионализм, широкий кругозор и знания, инициативность, способность выходить за рамки привычных схем, а также цифровую компетентность."Включать и выключать компьютер мы все можем, тем более айфоны, но этого мало сегодня. Нельзя жить по старым схемам в новом мире. Надо, конечно же, использовать возможности, которые дают технологии", - подчеркнул глава правительства.Он пояснил, что за счет цифровизации можно разгрузить государственный аппарат от избыточного документооборота, сделать госуслуги понятными и доступными для людей.
https://ria.ru/20200907/mishustin-1576862207.html
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михаил мишустин, общество

Мишустин призвал не бояться ошибок

11:28 07.09.2020
289
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает перед участниками суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России 2020"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает перед участниками суперфинала конкурса управленцев Лидеры России 2020 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
СОЛНЕЧНОГОРСК, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что ошибок бояться не нужно, но надо уметь их признавать и исправлять.
"Не бойтесь ошибаться. Каждый имеет право на ошибку, и надо уметь признать ее и исправить. И сделать все, чтобы не повторять в дальнейшем. Ведь умение просчитывать последствия своих действий для окружающих - это обязательный навык для тех, кто хочет работать на государственной службе, да и не только на государственной службе", - сказал он, выступая на мероприятии конкурса управленцев "Лидеры России".
Рассказывая о госслужбе, Мишустин отметил, что "в этой работе никто не обещает, что здесь легко, это не про государственную службу, но точно будет интересно".
Перечисляя основные качества, необходимые для работы на госслужбе, Мишустин назвал честность, профессионализм, широкий кругозор и знания, инициативность, способность выходить за рамки привычных схем, а также цифровую компетентность.
"Включать и выключать компьютер мы все можем, тем более айфоны, но этого мало сегодня. Нельзя жить по старым схемам в новом мире. Надо, конечно же, использовать возможности, которые дают технологии", - подчеркнул глава правительства.
Он пояснил, что за счет цифровизации можно разгрузить государственный аппарат от избыточного документооборота, сделать госуслуги понятными и доступными для людей.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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