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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/minsk-1576863730.html
Минская милиция проверяет сообщения о похищении Марии Колесниковой
Милиция Минска уточняет информацию о якобы похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, заявили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:30
2020-09-07T11:36
александр лукашенко
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Милиция <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> уточняет информацию о якобы похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома."Уточняем данную информацию", - рассказала представитель пресс-службы, комментируя появившиеся в некоторых СМИ сообщения о якобы похищении Колесниковой в центре Минска.Колесникова является членом президиума Координационного совета (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200901/kolesnikova-1576559392.html
https://ria.ru/20200907/provokatsii-1576861309.html
К овощу отвезли :))))
33
в подполье ушла ))) инфа 146% ))) хорошо б, чтоб не нашли )))
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14
минск
белоруссия
РИА Новости
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60
александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Минская милиция проверяет сообщения о похищении Марии Колесниковой

11:30 07.09.2020 (обновлено: 11:36 07.09.2020)
9782
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета оппозиции Мария Колесникова
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова. Архивное фото
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Милиция Минска уточняет информацию о якобы похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Уточняем данную информацию", - рассказала представитель пресс-службы, комментируя появившиеся в некоторых СМИ сообщения о якобы похищении Колесниковой в центре Минска.
Координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова после пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 09:40
Колесникова готова стать лидером протестов в Белоруссии
Колесникова является членом президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
116611918
Обсудить 14
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
К овощу отвезли :))))
7 сентября, 11:31
ASAlex Smolov
9190005
в подполье ушла ))) инфа 146% ))) хорошо б, чтоб не нашли )))
7 сентября, 11:32
Василий П.Василий П.
8810011
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