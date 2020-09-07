https://ria.ru/20200907/minsk-1576863730.html

Минская милиция проверяет сообщения о похищении Марии Колесниковой

Милиция Минска уточняет информацию о якобы похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, заявили РИА Новости в понедельник в... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:30

2020-09-07T11:30

2020-09-07T11:36

александр лукашенко

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Милиция <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> уточняет информацию о якобы похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома."Уточняем данную информацию", - рассказала представитель пресс-службы, комментируя появившиеся в некоторых СМИ сообщения о якобы похищении Колесниковой в центре Минска.Колесникова является членом президиума Координационного совета (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200901/kolesnikova-1576559392.html

https://ria.ru/20200907/provokatsii-1576861309.html

Alex Smolov К овощу отвезли :)))) 33

Василий П. в подполье ушла ))) инфа 146% ))) хорошо б, чтоб не нашли ))) 28

14

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире