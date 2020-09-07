Минская милиция проверяет сообщения о похищении Марии Колесниковой
11:30 07.09.2020 (обновлено: 11:36 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧлен Координационного совета оппозиции Мария Колесникова
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова. Архивное фото
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Милиция Минска уточняет информацию о якобы похищении одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Уточняем данную информацию", - рассказала представитель пресс-службы, комментируя появившиеся в некоторых СМИ сообщения о якобы похищении Колесниковой в центре Минска.
1 сентября, 09:40Колесникова готова стать лидером протестов в Белоруссии
Колесникова является членом президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.