https://ria.ru/20200907/minoborony-1576884428.html

Суд отклонил иск Минобороны к разработчику С-400

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства обороны к производителю зенитных ракетных систем НПО "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T15:54

2020-09-07T15:54

2020-09-07T16:24

зрк с-300

с-400 «триумф»

концерн пво "алмаз-антей"

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отклонил иск Министерства обороны к производителю зенитных ракетных систем НПО "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина.Оборонное ведомство требовало взыскать с ответчика 440 миллионов рублей в качестве неустойки по государственному контракту от 26 сентября 2016 года.Предмет контракта и другие подробности разбирательства в материалах суда не указаны.Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина основано в 1947 году и сегодня является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Входит в состав концерна "<a href="http://ria.ru/organization_Koncern_PVO_Almaz_Antejj/" target="_blank" data-auto="true">Алмаз-Антей</a>".Среди знаковых разработок — ЗРС С-25 (1955 год), ЗРК С-75 (1959), ЗРК С-125 (1961), ЗРС С-200 (1967), семейство многоканальных зенитных ракетных систем <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300П</a> (1979-1990), ЗРС <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> "Триумф" (2007).Кроме того, НПО "Алмаз" производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением.

https://ria.ru/20200720/1574592433.html

https://ria.ru/20200521/1571768225.html

v.p.neznamov Интересно, но непонятно! 39

6

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зрк с-300, с-400 «триумф», концерн пво "алмаз-антей", москва, происшествия