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https://ria.ru/20200907/minoborony-1576884428.html
Суд отклонил иск Минобороны к разработчику С-400
Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства обороны к производителю зенитных ракетных систем НПО "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T15:54
2020-09-07T16:24
зрк с-300
с-400 «триумф»
концерн пво "алмаз-антей"
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Арбитражный суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> отклонил иск Министерства обороны к производителю зенитных ракетных систем НПО "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина.Оборонное ведомство требовало взыскать с ответчика 440 миллионов рублей в качестве неустойки по государственному контракту от 26 сентября 2016 года.Предмет контракта и другие подробности разбирательства в материалах суда не указаны.Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина основано в 1947 году и сегодня является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Входит в состав концерна "<a href="http://ria.ru/organization_Koncern_PVO_Almaz_Antejj/" target="_blank" data-auto="true">Алмаз-Антей</a>".Среди знаковых разработок — ЗРС С-25 (1955 год), ЗРК С-75 (1959), ЗРК С-125 (1961), ЗРС С-200 (1967), семейство многоканальных зенитных ракетных систем <a href="http://ria.ru/product_S_300/" target="_blank" data-auto="true">С-300П</a> (1979-1990), ЗРС <a href="http://ria.ru/product_S_400_Triumf/" target="_blank" data-auto="true">С-400</a> "Триумф" (2007).Кроме того, НПО "Алмаз" производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением.
https://ria.ru/20200720/1574592433.html
https://ria.ru/20200521/1571768225.html
Интересно, но непонятно!
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зрк с-300, с-400 «триумф», концерн пво "алмаз-антей", москва, происшествия

Суд отклонил иск Минобороны к разработчику С-400

15:54 07.09.2020 (обновлено: 16:24 07.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкЗенитная ракетная система С-400
Зенитная ракетная система С-400 - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
Зенитная ракетная система С-400. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства обороны к производителю зенитных ракетных систем НПО "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина.
Оборонное ведомство требовало взыскать с ответчика 440 миллионов рублей в качестве неустойки по государственному контракту от 26 сентября 2016 года.
"В иске отказать полностью", — говорится в карточке дела.
Предмет контракта и другие подробности разбирательства в материалах суда не указаны.
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля, 13:13
Суд удовлетворил иск Минобороны к "ОАК-Транспортные самолеты"
Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина основано в 1947 году и сегодня является системообразующим предприятием оборонно-промышленного комплекса России. Входит в состав концерна "Алмаз-Антей".
Среди знаковых разработок — ЗРС С-25 (1955 год), ЗРК С-75 (1959), ЗРК С-125 (1961), ЗРС С-200 (1967), семейство многоканальных зенитных ракетных систем С-300П (1979-1990), ЗРС С-400 "Триумф" (2007).
Кроме того, НПО "Алмаз" производит аэродромные радиолокационные комплексы, метеорологические радиолокаторы и системы управления воздушным движением.
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21 мая, 10:19
"Уралвагонзавод" подал два иска к Минобороны на 614 миллионов рублей
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ЗРК С-300С-400 «Триумф»Концерн ПВО "Алмаз-Антей"МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, но непонятно!
7 сентября, 16:13
vv.p.neznamov
28101000
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