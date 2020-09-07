Круглый стол об утверждении профстандарта "Врач-пластический хирург"
12:14 07.09.2020 (обновлено: 12:15 07.09.2020)
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10 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол, посвященный утверждению профессионального стандарта "Врач-пластический хирург".
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Участники:
- заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья МАНТУРОВА;
- главный научный сотрудник Клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, профессор кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Елена ВЕРБО;
- заведующий клинико-диагностическим центром Института пластической хирургии и косметологии Михаил ПАВЛЮК;
- пластический хирург, аттестованный эксперт Росздравнадзора по специальности "пластическая хирургия", член профильной комиссии Минздрава России Антон ЗАХАРОВ;
- профессор кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Валентин ШАРОБАРО;
- секретарь Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов, ассистент кафедры пластической хирургии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Георгий АГАНЕСОВ.
17 августа 2020 года Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-пластический хирург"".
Что это даст медицинскому сообществу? Каковы трудовые функции, навыки и знания пластического хирурга в соответствии с документом? Как будет проходить подготовка специалистов в вузах?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья МАНТУРОВА;
- главный научный сотрудник Клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, профессор кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Елена ВЕРБО;
- заведующий клинико-диагностическим центром Института пластической хирургии и косметологии Михаил ПАВЛЮК;
- пластический хирург, аттестованный эксперт Росздравнадзора по специальности "пластическая хирургия", член профильной комиссии Минздрава России Антон ЗАХАРОВ;
- профессор кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Валентин ШАРОБАРО;
- секретарь Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов, ассистент кафедры пластической хирургии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Георгий АГАНЕСОВ.
17 августа 2020 года Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-пластический хирург"".
Что это даст медицинскому сообществу? Каковы трудовые функции, навыки и знания пластического хирурга в соответствии с документом? Как будет проходить подготовка специалистов в вузах?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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