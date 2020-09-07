https://ria.ru/20200907/meditsina-1576866926.html

Круглый стол об утверждении профстандарта "Врач-пластический хирург"

10 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет мультимедийный круглый стол, посвященный утверждению профессионального стандарта "Врач-пластический хирург".

2020-09-07T12:14

2020-09-07T12:14

2020-09-07T12:15

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200910/952891643.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:</strong> <br>- заведующая кафедрой пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главный внештатный специалист – пластический хирург Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы Наталья МАНТУРОВА;<br>- главный научный сотрудник Клиники челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ЦНИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, профессор кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Елена ВЕРБО;<br>- заведующий клинико-диагностическим центром Института пластической хирургии и косметологии Михаил ПАВЛЮК;<br>- пластический хирург, аттестованный эксперт Росздравнадзора по специальности "пластическая хирургия", член профильной комиссии Минздрава России Антон ЗАХАРОВ;<br>- профессор кафедры пластической и реконструктивной хирургии, косметологии и клеточных технологий РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Валентин ШАРОБАРО;<br>- секретарь Российского общества пластических реконструктивных и эстетических хирургов, ассистент кафедры пластической хирургии 1-го МГМУ им. И.М. Сеченова Георгий АГАНЕСОВ.<br><br>17 августа 2020 года Министерством юстиции Российской Федерации зарегистрирован Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации "Об утверждении профессионального стандарта "Врач-пластический хирург"". <br>Что это даст медицинскому сообществу? Каковы трудовые функции, навыки и знания пластического хирурга в соответствии с документом? Как будет проходить подготовка специалистов в вузах? <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы