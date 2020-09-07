https://ria.ru/20200907/liviya-1576885915.html

Лавров прокомментировал заявления о переброске российских военных в Ливию

Заявления СМИ об использовании Россией Сирии как плацдарма для переброски военных в Ливию не подтверждаются фактами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:18

2020-09-07T16:18

2020-09-07T16:34

россия

исламское государство

война в сирии

война в сирии

сергей лавров

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сирия

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Заявления СМИ об использовании Россией <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> как плацдарма для переброски военных в <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливию</a> не подтверждаются фактами, заявил министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>."Что касается Ливии, то еще раз хочу сказать о том, что говорил неоднократно: и по Ливии, и по другим странам - от <a href="http://ria.ru/location_Africa/" target="_blank" data-auto="true">Африки</a> до <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европы</a>, до Соединенных Штатов - постоянно выдвигаются какие-то обвинения в адрес <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Наверное, вы это хорошо понимаете, видите и слышите. Никогда каких-либо фактов нам предъявлено не было", - заявил Лавров на пресс-конференции в ходе визита в <a href="http://ria.ru/location_Damascus/" target="_blank" data-auto="true">Дамаск</a>.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"* в Сирии и <a href="http://ria.ru/location_Iraq/" target="_blank" data-auto="true">Ираке</a>. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.<em>* Запрещенная в России террористическая группировка.</em>

https://ria.ru/20200907/lavrov-1576884878.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, исламское государство, война в сирии, сергей лавров, ливия, сирия, в мире