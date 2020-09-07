https://ria.ru/20200907/lesopark-1577057786.html

"Недвижимость" для летучих мышей появится в лесопарках Москвы

Деревянные домики ручной работы для летучих мышей развесят в лесопарках Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:22

2020-09-07T13:22

2020-09-10T18:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Деревянные домики ручной работы для летучих мышей развесят в лесопарках Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.Отмечается, что всего появится 12 новых убежищ.Летучие мыши – небольшие и полезные животные. В Москве можно встретить двухцветного кожана, рыжую вечерницу, бурого ушана, лесную нетопырь, водяную ночницу, ночницу Брандта. Все занесены в столичную Красную книгу и находятся под охраной. -0-

https://realty.ria.ru/20200831/skvorechniki-1576513174.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва