https://ria.ru/20200907/lesopark-1577057786.html
"Недвижимость" для летучих мышей появится в лесопарках Москвы
Деревянные домики ручной работы для летучих мышей развесят в лесопарках Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:22
2020-09-07T13:22
2020-09-10T18:23
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Деревянные домики ручной работы для летучих мышей развесят в лесопарках Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.Отмечается, что всего появится 12 новых убежищ.Летучие мыши – небольшие и полезные животные. В Москве можно встретить двухцветного кожана, рыжую вечерницу, бурого ушана, лесную нетопырь, водяную ночницу, ночницу Брандта. Все занесены в столичную Красную книгу и находятся под охраной. -0-
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Деревянные домики ручной работы для летучих мышей развесят в лесопарках Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
"Деревянные домики ручной работы развесят на природных территориях Москвы, в том числе в Серебряном бору и парке "Измайлово". Недвижимость для краснокнижных летучих мышей построили москвичи - участники конкурса поделки "Летучей мыши – по крыше", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего появится 12 новых убежищ.
Летучие мыши – небольшие и полезные животные. В Москве можно встретить двухцветного кожана, рыжую вечерницу, бурого ушана, лесную нетопырь, водяную ночницу, ночницу Брандта. Все занесены в столичную Красную книгу и находятся под охраной. -0-