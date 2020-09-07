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https://ria.ru/20200907/kurs-1576871562.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 44 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 43,87 копейки, до 89,4771 рубля, курс доллара увеличился на 40,87 копейки - до 75,591... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:20
2020-09-07T13:20
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 43,87 копейки, до 89,4771 рубля, курс доллара увеличился на 40,87 копейки - до 75,591 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 42,22 копейки, составив 81,8397 рубля.
https://ria.ru/20200907/valyuta-1576861503.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос на 44 копейки

13:20 07.09.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюди возле электронного табло с курсом валют в Москве
Люди возле электронного табло с курсом валют в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 43,87 копейки, до 89,4771 рубля, курс доллара увеличился на 40,87 копейки - до 75,591 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла на 42,22 копейки, составив 81,8397 рубля.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
Вчера, 10:52Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
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Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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