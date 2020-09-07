https://ria.ru/20200907/kuprin-1576723000.html

Биография Александра Куприна

Русский писатель Александр Иванович Куприн родился 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1870 года в городе (ныне село) Наровчат Пензенской губернии в семье... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T02:33

2020-09-07T02:33

2020-09-07T02:33

александр куприн (писатель)

справки

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Русский писатель Александр Иванович Куприн <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/30396" target="_blank">родился 7 сентября</a> (26 августа по старому стилю) 1870 года в городе (ныне село) Наровчат Пензенской губернии в семье мелкого чиновника. После смерти отца от холеры его мать, происходившая из обедневшего рода татарских князей Куланчаковых,<a href="http://www.portal-slovo.ru/philology/44524.php" target="_blank"> переехала в Москву</a> и поселилась во Вдовьем доме. В возрасте шести лет он был определен в сиротский пансион Разумовского, затем поступил 2-ю военную гимназию, вскоре преобразованную в кадетский корпус. В 1888 году Александр Куприн <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/7671" target="_blank">окончил кадетский корпус</a>, в 1890 году – Александровское военное училище в чине подпоручика.По окончании училища он был зачислен в 46-й Днепровский пехотный полк и отправлен на службу в город Проскуров (ныне Хмельницкий, Украина). В 1893 году Куприн отправился в Петербург для поступления в Академию Генерального штаба, но не был допущен к экзаменам из-за скандала в Киеве, когда в ресторане-барже на Днепре он бросил за борт подвыпившего пристава, оскорблявшего девушку-официантку.В 1894 году Куприн оставил военную службу. Он много путешествовал по югу России и Украине, пробовал себя в различных сферах деятельности: был грузчиком, кладовщиком, лесным объездчиком, землемером, псаломщиком, корректором, управляющим имением и даже зубным врачом.Первый рассказ писателя "Последний дебют" был напечатан в 1889 году в московском "Русском сатирическом листке".Армейская жизнь описана им в рассказах 1890-1900 годов "Из отдаленного прошлого" ("Дознание"), "Куст сирени", "Ночлег", "Ночная смена", "Прапорщик армейский", "Поход".Ранние очерки Куприна были изданы в Киеве в сборниках "Киевские типы" (1896) и "Миниатюры" (1897). В 1896 году была напечатана повесть "Молох", принесшая молодому автору широкую известность. Потом последовали "Ночная смена" (1899) и ряд других рассказов. В эти годы Куприн познакомился с писателями Иваном Буниным, Антоном Чеховым и Максимом Горьким. В 1901 году Куприн поселился в Петербурге. Некоторое время он заведовал отделом беллетристики "Журнала для всех", затем стал сотрудником журнала "Мир Божий" и издательства "Знание", которое выпустило первые два тома сочинений Куприна (1903, 1906). В историю отечественной литературы <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-kuprin-pisatel" target="_blank">Александр Куприн</a> вошел как автор повестей и романов "Олеся" (1898), "Поединок" (1905), "Яма" (1 часть – 1909, 2 часть – 1914-1915).Он также <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/101112" target="_blank">известен</a> как крупный мастер рассказа. Среди его произведений в этом жанре – "В цирке", "Болото" (оба 1902), "Трус", "Конокрады" (оба 1903), "Мирное житие", "Корь" (оба 1904), "Штабс-капитан Рыбников" (1906), "Гамбринус", "Изумруд" (оба 1907), "Суламифь" (1908), "Гранатовый браслет" (1911), "Листригоны" (1907-1911), "Черная молния" и "Анафема" (оба 1913). В начале 1910-х годов Куприн <a href="http://kuprin.velchel.ru/?cnt=16&sub=0&page=2" target="_blank">совершил путешествие</a> по Франции и Италии, впечатления о котором отразились в цикле путевых очерков "Лазурные берега".В этот период он активно осваивал новые, никому не знакомые ранее виды деятельности – поднимался на воздушном шаре, совершал полет на аэроплане (едва не закончившийся трагически), спускался под воду в водолазном костюме.С началом Первой мировой войны в своем доме в Гатчине, где писатель жил с 1911 года, он организовал маленький госпиталь на десять коек, а вскоре сам по собственному желанию поступил на военную службу, командовал ротой. Но через несколько месяцев Куприн заболел и попал в госпиталь. Выздоровев, некоторое время работал в Киеве в комитете Всероссийского земского союза – организации, помогавшей фронту, затем короткое время он служил военным корреспондентом.В 1917 году Куприн трудился редактором газеты "Свободная Россия", издававшейся партией левых эсеров. С 1918 года по 1919 год он работал в издательстве "Всемирная литература", созданном Максимом Горьким.После прихода в Гатчину белых войск, Куприн редактировал газету "Приневский край", издававшуюся штабом Юденича.Осенью 1919 года с семьей эмигрировал за границу, где провел 17 лет, главным образом в Париже.В эмигрантские годы Куприн выпустил несколько сборников прозы "Купол св. Исаакия Долматского", "Елань", "Колесо времени", романы "Жанета", "Юнкера". Испытывая постоянные материальные лишения и тоску по России, весной 1937 года тяжелобольной писатель вернулся на родину.25 августа 1938 года Александр Куприн скончался в Ленинграде (Санкт-Петербурге) от рака пищевода. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.Александр Куприн был дважды женат. В 1901 году его первой супругой стала Мария Давыдова (Куприна-Иорданская), приемная дочь издателя журнала "Мир Божий". Впоследствии она вышла замуж за редактора журнала "Современный мир" (сменившего "Мир Божий"), публициста Николая Иорданского и сама работала в журналистике. В 1960 году вышла ее книга воспоминаний о Куприне "Годы молодости".В 1907 году Куприн женился сестре милосердия Елизавете Гейнрих.От первого брака у писателя <a href="http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line0778/n3.htm" target="_blank">была дочь Лидия</a> (1903-1924), от второго – дочери Ксения (1908-1981) и Зинаида (1909-1912). Дочь Ксения в 1919-1956 годах <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/euro/271791/bio/" target="_blank">жила во Франции</a>, была манекенщицей и киноактрисой. В 1958 году вернулась в СССР и работала в Театре имени А.С. Пушкина, играя в основном в массовках. Она написала книгу о Куприне "Мой отец". Является основателем дома-музея Куприна в селе Наровчат Пензенской области. Государственный музей-усадьба имени А.И. Куприна был <a href="http://muzlitpenza.ru/%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/" target="_blank">открыт</a> на его исторической родине, в селе Наровчат, 8 сентября 1981 года в бывшем доме купца Шлыкова, отстроенном на фундаменте сгоревшего дома, который принадлежал родителям писателя. В этом же году в селе Наровчат был открыт памятник Александру Куприну. В Гатчине имя Куприна было <a href="http://www.gorod.gatchina.biz/dll_9103301" target="_blank">присвоено</a> Центральной городской библиотеке, в 1989 году установлен бюст-памятник писателю. 7 сентября 2015 года в селе Наровчат был <a href="https://penza.er.ru/news/2015/9/8/v-narovchate-otkryt-pamyatnik-aleksandru-kuprinu/" target="_blank">открыт</a> скульптурно-архитектурный ансамбль, посвященный Александру Куприну. В мае 2009 года бронзовый памятник Александру Куприну был <a href="http://ria.ru/culture/20090502/169808816.html" target="_blank">открыт</a> на набережной Балаклавы в Севастополе. <a href="https://pisatelicrimea.ru/1486-2/" target="_blank">С 2013 года</a> Союзом писателей Крыма <a href="https://pisatelicrimea.ru/konkurs-imeni-aleksandra-kuprina-2020/" target="_blank">проводится</a> Международный литературный конкурс на соискание Премии имени Александра Куприна. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр куприн (писатель), справки