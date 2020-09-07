Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200907/kuprin-1576723000.html
Биография Александра Куприна
Русский писатель Александр Иванович Куприн родился 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1870 года в городе (ныне село) Наровчат Пензенской губернии в семье... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T02:33
2020-09-07T02:33
александр куприн (писатель)
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/96062/45/960624586_0:0:1522:856_1400x0_80_0_0_2dbee8277ed82fb2c51d3b15f260a188.jpg
Русский писатель Александр Иванович Куприн <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/es/30396" target="_blank">родился 7 сентября</a> (26 августа по старому стилю) 1870 года в городе (ныне село) Наровчат Пензенской губернии в семье мелкого чиновника. После смерти отца от холеры его мать, происходившая из обедневшего рода татарских князей Куланчаковых,<a href="http://www.portal-slovo.ru/philology/44524.php" target="_blank"> переехала в Москву</a> и поселилась во Вдовьем доме. В возрасте шести лет он был определен в сиротский пансион Разумовского, затем поступил 2-ю военную гимназию, вскоре преобразованную в кадетский корпус. В 1888 году Александр Куприн <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/biograf2/7671" target="_blank">окончил кадетский корпус</a>, в 1890 году – Александровское военное училище в чине подпоручика.По окончании училища он был зачислен в 46-й Днепровский пехотный полк и отправлен на службу в город Проскуров (ныне Хмельницкий, Украина). В 1893 году Куприн отправился в Петербург для поступления в Академию Генерального штаба, но не был допущен к экзаменам из-за скандала в Киеве, когда в ресторане-барже на Днепре он бросил за борт подвыпившего пристава, оскорблявшего девушку-официантку.В 1894 году Куприн оставил военную службу. Он много путешествовал по югу России и Украине, пробовал себя в различных сферах деятельности: был грузчиком, кладовщиком, лесным объездчиком, землемером, псаломщиком, корректором, управляющим имением и даже зубным врачом.Первый рассказ писателя "Последний дебют" был напечатан в 1889 году в московском "Русском сатирическом листке".Армейская жизнь описана им в рассказах 1890-1900 годов "Из отдаленного прошлого" ("Дознание"), "Куст сирени", "Ночлег", "Ночная смена", "Прапорщик армейский", "Поход".Ранние очерки Куприна были изданы в Киеве в сборниках "Киевские типы" (1896) и "Миниатюры" (1897). В 1896 году была напечатана повесть "Молох", принесшая молодому автору широкую известность. Потом последовали "Ночная смена" (1899) и ряд других рассказов. В эти годы Куприн познакомился с писателями Иваном Буниным, Антоном Чеховым и Максимом Горьким. В 1901 году Куприн поселился в Петербурге. Некоторое время он заведовал отделом беллетристики "Журнала для всех", затем стал сотрудником журнала "Мир Божий" и издательства "Знание", которое выпустило первые два тома сочинений Куприна (1903, 1906). В историю отечественной литературы <a href="https://ria.ru/person_aleksandr-kuprin-pisatel" target="_blank">Александр Куприн</a> вошел как автор повестей и романов "Олеся" (1898), "Поединок" (1905), "Яма" (1 часть – 1909, 2 часть – 1914-1915).Он также <a href="http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/101112" target="_blank">известен</a> как крупный мастер рассказа. Среди его произведений в этом жанре – "В цирке", "Болото" (оба 1902), "Трус", "Конокрады" (оба 1903), "Мирное житие", "Корь" (оба 1904), "Штабс-капитан Рыбников" (1906), "Гамбринус", "Изумруд" (оба 1907), "Суламифь" (1908), "Гранатовый браслет" (1911), "Листригоны" (1907-1911), "Черная молния" и "Анафема" (оба 1913). В начале 1910-х годов Куприн <a href="http://kuprin.velchel.ru/?cnt=16&amp;sub=0&amp;page=2" target="_blank">совершил путешествие</a> по Франции и Италии, впечатления о котором отразились в цикле путевых очерков "Лазурные берега".В этот период он активно осваивал новые, никому не знакомые ранее виды деятельности – поднимался на воздушном шаре, совершал полет на аэроплане (едва не закончившийся трагически), спускался под воду в водолазном костюме.С началом Первой мировой войны в своем доме в Гатчине, где писатель жил с 1911 года, он организовал маленький госпиталь на десять коек, а вскоре сам по собственному желанию поступил на военную службу, командовал ротой. Но через несколько месяцев Куприн заболел и попал в госпиталь. Выздоровев, некоторое время работал в Киеве в комитете Всероссийского земского союза – организации, помогавшей фронту, затем короткое время он служил военным корреспондентом.В 1917 году Куприн трудился редактором газеты "Свободная Россия", издававшейся партией левых эсеров. С 1918 года по 1919 год он работал в издательстве "Всемирная литература", созданном Максимом Горьким.После прихода в Гатчину белых войск, Куприн редактировал газету "Приневский край", издававшуюся штабом Юденича.Осенью 1919 года с семьей эмигрировал за границу, где провел 17 лет, главным образом в Париже.В эмигрантские годы Куприн выпустил несколько сборников прозы "Купол св. Исаакия Долматского", "Елань", "Колесо времени", романы "Жанета", "Юнкера". Испытывая постоянные материальные лишения и тоску по России, весной 1937 года тяжелобольной писатель вернулся на родину.25 августа 1938 года Александр Куприн скончался в Ленинграде (Санкт-Петербурге) от рака пищевода. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.Александр Куприн был дважды женат. В 1901 году его первой супругой стала Мария Давыдова (Куприна-Иорданская), приемная дочь издателя журнала "Мир Божий". Впоследствии она вышла замуж за редактора журнала "Современный мир" (сменившего "Мир Божий"), публициста Николая Иорданского и сама работала в журналистике. В 1960 году вышла ее книга воспоминаний о Куприне "Годы молодости".В 1907 году Куприн женился сестре милосердия Елизавете Гейнрих.От первого брака у писателя <a href="http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line0778/n3.htm" target="_blank">была дочь Лидия</a> (1903-1924), от второго – дочери Ксения (1908-1981) и Зинаида (1909-1912). Дочь Ксения в 1919-1956 годах <a href="http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/euro/271791/bio/" target="_blank">жила во Франции</a>, была манекенщицей и киноактрисой. В 1958 году вернулась в СССР и работала в Театре имени А.С. Пушкина, играя в основном в массовках. Она написала книгу о Куприне "Мой отец". Является основателем дома-музея Куприна в селе Наровчат Пензенской области. Государственный музей-усадьба имени А.И. Куприна был <a href="http://muzlitpenza.ru/%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%bc%d1%83%d0%b7%d0%b5%d0%b9-%d0%b0-%d0%b8-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0/" target="_blank">открыт</a> на его исторической родине, в селе Наровчат, 8 сентября 1981 года в бывшем доме купца Шлыкова, отстроенном на фундаменте сгоревшего дома, который принадлежал родителям писателя. В этом же году в селе Наровчат был открыт памятник Александру Куприну. В Гатчине имя Куприна было <a href="http://www.gorod.gatchina.biz/dll_9103301" target="_blank">присвоено</a> Центральной городской библиотеке, в 1989 году установлен бюст-памятник писателю. 7 сентября 2015 года в селе Наровчат был <a href="https://penza.er.ru/news/2015/9/8/v-narovchate-otkryt-pamyatnik-aleksandru-kuprinu/" target="_blank">открыт</a> скульптурно-архитектурный ансамбль, посвященный Александру Куприну. В мае 2009 года бронзовый памятник Александру Куприну был <a href="http://ria.ru/culture/20090502/169808816.html" target="_blank">открыт</a> на набережной Балаклавы в Севастополе. <a href="https://pisatelicrimea.ru/1486-2/" target="_blank">С 2013 года</a> Союзом писателей Крыма <a href="https://pisatelicrimea.ru/konkurs-imeni-aleksandra-kuprina-2020/" target="_blank">проводится</a> Международный литературный конкурс на соискание Премии имени Александра Куприна. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/96062/45/960624586_0:0:1522:1142_1400x0_80_0_0_e2eeaca4a27a0c327fb3cf58ebaf9806.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр куприн (писатель), справки

Биография Александра Куприна

02:33 07.09.2020
129
© РИА Новости / Спивак / Перейти в фотобанкПисатель Александр Куприн
Писатель Александр Куприн - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Спивак
Перейти в фотобанк
Русский писатель Александр Иванович Куприн родился 7 сентября (26 августа по старому стилю) 1870 года в городе (ныне село) Наровчат Пензенской губернии в семье мелкого чиновника.
После смерти отца от холеры его мать, происходившая из обедневшего рода татарских князей Куланчаковых, переехала в Москву и поселилась во Вдовьем доме. В возрасте шести лет он был определен в сиротский пансион Разумовского, затем поступил 2-ю военную гимназию, вскоре преобразованную в кадетский корпус.
В 1888 году Александр Куприн окончил кадетский корпус, в 1890 году – Александровское военное училище в чине подпоручика.
По окончании училища он был зачислен в 46-й Днепровский пехотный полк и отправлен на службу в город Проскуров (ныне Хмельницкий, Украина).
В 1893 году Куприн отправился в Петербург для поступления в Академию Генерального штаба, но не был допущен к экзаменам из-за скандала в Киеве, когда в ресторане-барже на Днепре он бросил за борт подвыпившего пристава, оскорблявшего девушку-официантку.
В 1894 году Куприн оставил военную службу. Он много путешествовал по югу России и Украине, пробовал себя в различных сферах деятельности: был грузчиком, кладовщиком, лесным объездчиком, землемером, псаломщиком, корректором, управляющим имением и даже зубным врачом.
Первый рассказ писателя "Последний дебют" был напечатан в 1889 году в московском "Русском сатирическом листке".
Армейская жизнь описана им в рассказах 1890-1900 годов "Из отдаленного прошлого" ("Дознание"), "Куст сирени", "Ночлег", "Ночная смена", "Прапорщик армейский", "Поход".
Ранние очерки Куприна были изданы в Киеве в сборниках "Киевские типы" (1896) и "Миниатюры" (1897). В 1896 году была напечатана повесть "Молох", принесшая молодому автору широкую известность. Потом последовали "Ночная смена" (1899) и ряд других рассказов.
В эти годы Куприн познакомился с писателями Иваном Буниным, Антоном Чеховым и Максимом Горьким.
В 1901 году Куприн поселился в Петербурге. Некоторое время он заведовал отделом беллетристики "Журнала для всех", затем стал сотрудником журнала "Мир Божий" и издательства "Знание", которое выпустило первые два тома сочинений Куприна (1903, 1906).
В историю отечественной литературы Александр Куприн вошел как автор повестей и романов "Олеся" (1898), "Поединок" (1905), "Яма" (1 часть – 1909, 2 часть – 1914-1915).
Он также известен как крупный мастер рассказа. Среди его произведений в этом жанре – "В цирке", "Болото" (оба 1902), "Трус", "Конокрады" (оба 1903), "Мирное житие", "Корь" (оба 1904), "Штабс-капитан Рыбников" (1906), "Гамбринус", "Изумруд" (оба 1907), "Суламифь" (1908), "Гранатовый браслет" (1911), "Листригоны" (1907-1911), "Черная молния" и "Анафема" (оба 1913).
В начале 1910-х годов Куприн совершил путешествие по Франции и Италии, впечатления о котором отразились в цикле путевых очерков "Лазурные берега".
В этот период он активно осваивал новые, никому не знакомые ранее виды деятельности – поднимался на воздушном шаре, совершал полет на аэроплане (едва не закончившийся трагически), спускался под воду в водолазном костюме.
С началом Первой мировой войны в своем доме в Гатчине, где писатель жил с 1911 года, он организовал маленький госпиталь на десять коек, а вскоре сам по собственному желанию поступил на военную службу, командовал ротой. Но через несколько месяцев Куприн заболел и попал в госпиталь. Выздоровев, некоторое время работал в Киеве в комитете Всероссийского земского союза – организации, помогавшей фронту, затем короткое время он служил военным корреспондентом.
В 1917 году Куприн трудился редактором газеты "Свободная Россия", издававшейся партией левых эсеров. С 1918 года по 1919 год он работал в издательстве "Всемирная литература", созданном Максимом Горьким.
После прихода в Гатчину белых войск, Куприн редактировал газету "Приневский край", издававшуюся штабом Юденича.
Осенью 1919 года с семьей эмигрировал за границу, где провел 17 лет, главным образом в Париже.
В эмигрантские годы Куприн выпустил несколько сборников прозы "Купол св. Исаакия Долматского", "Елань", "Колесо времени", романы "Жанета", "Юнкера".
Испытывая постоянные материальные лишения и тоску по России, весной 1937 года тяжелобольной писатель вернулся на родину.
25 августа 1938 года Александр Куприн скончался в Ленинграде (Санкт-Петербурге) от рака пищевода. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.
Александр Куприн был дважды женат. В 1901 году его первой супругой стала Мария Давыдова (Куприна-Иорданская), приемная дочь издателя журнала "Мир Божий". Впоследствии она вышла замуж за редактора журнала "Современный мир" (сменившего "Мир Божий"), публициста Николая Иорданского и сама работала в журналистике. В 1960 году вышла ее книга воспоминаний о Куприне "Годы молодости".
В 1907 году Куприн женился сестре милосердия Елизавете Гейнрих.
От первого брака у писателя была дочь Лидия (1903-1924), от второго – дочери Ксения (1908-1981) и Зинаида (1909-1912).
Дочь Ксения в 1919-1956 годах жила во Франции, была манекенщицей и киноактрисой. В 1958 году вернулась в СССР и работала в Театре имени А.С. Пушкина, играя в основном в массовках. Она написала книгу о Куприне "Мой отец". Является основателем дома-музея Куприна в селе Наровчат Пензенской области.
Государственный музей-усадьба имени А.И. Куприна был открыт на его исторической родине, в селе Наровчат, 8 сентября 1981 года в бывшем доме купца Шлыкова, отстроенном на фундаменте сгоревшего дома, который принадлежал родителям писателя. В этом же году в селе Наровчат был открыт памятник Александру Куприну.
В Гатчине имя Куприна было присвоено Центральной городской библиотеке, в 1989 году установлен бюст-памятник писателю.
7 сентября 2015 года в селе Наровчат был открыт скульптурно-архитектурный ансамбль, посвященный Александру Куприну.
В мае 2009 года бронзовый памятник Александру Куприну был открыт на набережной Балаклавы в Севастополе.
С 2013 года Союзом писателей Крыма проводится Международный литературный конкурс на соискание Премии имени Александра Куприна.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
200000
Обсудить 0
Александр Куприн (писатель)Справки
Рекомендуем
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга
Биография Даниила Егорова
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Биография Игоря Сечина
Пятнистые олени
В Приморье на видео попал любопытный, но пугливый олень
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию
Эрсин Языджи: COVID-19 нашли у восьми прилетевших в Анталью россиян
Отдыхающие в одном из парков Милана
В Милане вместо парковок появятся парки с тремя миллионами деревьев
Полицейские возле больницы в Лондоне, Великобритания
В результате нападений в Бирмингеме погиб человек
Сбор урожая картофеля
Урожай на два миллиона. Как в Якутии работает программа поддержки семей
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
Случаи предотвращения вооруженных нападений на учебные заведения в России
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Краснодарском крае в ДТП погибли четыре человека
Президент США Дональд Трамп
Трамп обвинил вдову Стива Джобса в растрате унаследованных денег на фейки
Участники студенческой акции протеста в Минске
Глава МВД Белоруссии рассказал о "боевиках" среди протестующих
Врач скорой медицинской помощи возле приемного отделения национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Замена труб на теплотрассе в рамках подготовки к зимнему отопительному сезону в Москве
Более 220 повреждений теплотрасс устранили в Подмосковье летом
Пекин
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Ленобласти грузовик сбил пешехода, опрокинулся и залил дорогу мазутом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28Лукашенко заявил о недостатках в системе госуправления
11:28Назвавшая школьников нищебродами учительница из Чебоксар уволилась
11:28Мишустин призвал не бояться ошибок
11:25Попова рассказала об очагах COVID-19 в организованных коллективах
11:20Почти две тысячи человек остаются без света из-за тайфуна в Приморье
11:20Правозащитница заявила, что в СИЗО Сафронов похудел на восемь килограммов
11:12Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
11:08Москалькова рассказала об основных жалобах российских студентов
11:08Москвичей предупредили о ветреной и дождливой погоде
11:06Мишустин считает, что для достижения успеха не обязательно ехать в Москву
11:01В Башкирии обжаловали приговор по делу об изнасиловании дознавательницы
11:00Власти Турции окажут помощь туристам, находящимся на карантине
10:58Мишустин назвал правительство форматом социального лифта
10:57Мишустин рассказал, как должны работать социальные лифты
10:57Пропавшие в горах Сочи туристы вышли на связь
10:52Рубль снижается к доллару и к евро на фоне дешевеющей нефти
10:51Мишустин назвал Путина своим наставником
10:50СР предложила повысить прожиточный минимум до 31 тысячи рублей
10:48МВД Белоруссии заявило о провокациях против силовиков во время акций
10:46В Charite заявили, что новой информации о состоянии Навального нет
Лента новостейМолния