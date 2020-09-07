https://ria.ru/20200907/krym-1576862777.html

В Совфеде оценили ситуацию с водой в Крыму

Россия сделает всё для обеспечения крымчан питьевой водой, несмотря на деструктивную позицию Украины, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T11:13

2020-09-07T11:13

2020-09-07T11:13

олег морозов

генеральная ассамблея оон

симферополь

оон

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Россия сделает всё для обеспечения крымчан питьевой водой, несмотря на деструктивную позицию <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, заявил РИА Новости сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила ранее РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека Элизабет Тросселл. При этом она вновь напомнила позицию УВКПЧ ООН о поддержке территориальной целостности Украины. По ее словам, в ООН не могут оценить ситуацию с питьевой водой из-за отсутствия доступа в Крым, но готовы сотрудничать с Россией для направления миссии на полуостров через Украину. Как отметила Тросселл, право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеей</a> ООН как одно из прав человека, необходимых для полноценной жизни."Позиция представителей ООН выглядит весьма противоречиво. Если они полагают, что это территория Украины, тогда причём тут ответственность России?", - заявил Морозов. Он подчеркнул, что российская позиция на этот счёт предельно прозрачна: крымчане - это граждане России, поэтому страна обеспечивает все их законные права, включая право на получение доступа к чистой питьевой воде и санитарную защиту."Другое дело, что острота этой проблемы вызвана в первую очередь деструктивными действиями украинской стороны, которая использовала перекрытие доступа крымчан к чистой воде как экономическое и политическое оружие против России и жителей Крыма. Мы сделаем все необходимое, чтобы эта проблема была решена в интересах всех жителей полуострова", - заключил парламентарий.Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.

https://realty.ria.ru/20200907/krym-1576861486.html

https://ria.ru/20200907/krym-1576859628.html

симферополь

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег морозов, генеральная ассамблея оон, симферополь, оон, украина, в мире