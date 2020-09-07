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https://ria.ru/20200907/krym-1576862777.html
В Совфеде оценили ситуацию с водой в Крыму
Россия сделает всё для обеспечения крымчан питьевой водой, несмотря на деструктивную позицию Украины, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T11:13
2020-09-07T11:13
олег морозов
генеральная ассамблея оон
симферополь
оон
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Россия сделает всё для обеспечения крымчан питьевой водой, несмотря на деструктивную позицию <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, заявил РИА Новости сенатор <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Олег Морозов</a>.Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила ранее РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по правам человека Элизабет Тросселл. При этом она вновь напомнила позицию УВКПЧ ООН о поддержке территориальной целостности Украины. По ее словам, в ООН не могут оценить ситуацию с питьевой водой из-за отсутствия доступа в Крым, но готовы сотрудничать с Россией для направления миссии на полуостров через Украину. Как отметила Тросселл, право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеей</a> ООН как одно из прав человека, необходимых для полноценной жизни."Позиция представителей ООН выглядит весьма противоречиво. Если они полагают, что это территория Украины, тогда причём тут ответственность России?", - заявил Морозов. Он подчеркнул, что российская позиция на этот счёт предельно прозрачна: крымчане - это граждане России, поэтому страна обеспечивает все их законные права, включая право на получение доступа к чистой питьевой воде и санитарную защиту."Другое дело, что острота этой проблемы вызвана в первую очередь деструктивными действиями украинской стороны, которая использовала перекрытие доступа крымчан к чистой воде как экономическое и политическое оружие против России и жителей Крыма. Мы сделаем все необходимое, чтобы эта проблема была решена в интересах всех жителей полуострова", - заключил парламентарий.Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.
https://realty.ria.ru/20200907/krym-1576861486.html
https://ria.ru/20200907/krym-1576859628.html
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олег морозов, генеральная ассамблея оон, симферополь, оон, украина, в мире

В Совфеде оценили ситуацию с водой в Крыму

11:13 07.09.2020
53
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Россия сделает всё для обеспечения крымчан питьевой водой, несмотря на деструктивную позицию Украины, заявил РИА Новости сенатор Олег Морозов.
Ответственность за обеспечение жителей Крыма чистой питьевой водой лежит как на Украине, так и на России, заявила ранее РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл. При этом она вновь напомнила позицию УВКПЧ ООН о поддержке территориальной целостности Украины. По ее словам, в ООН не могут оценить ситуацию с питьевой водой из-за отсутствия доступа в Крым, но готовы сотрудничать с Россией для направления миссии на полуостров через Украину. Как отметила Тросселл, право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генассамблеей ООН как одно из прав человека, необходимых для полноценной жизни.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Глава Крыма призвал не паниковать из-за ограничения водоснабжения
"Позиция представителей ООН выглядит весьма противоречиво. Если они полагают, что это территория Украины, тогда причём тут ответственность России?", - заявил Морозов. Он подчеркнул, что российская позиция на этот счёт предельно прозрачна: крымчане - это граждане России, поэтому страна обеспечивает все их законные права, включая право на получение доступа к чистой питьевой воде и санитарную защиту.
"Другое дело, что острота этой проблемы вызвана в первую очередь деструктивными действиями украинской стороны, которая использовала перекрытие доступа крымчан к чистой воде как экономическое и политическое оружие против России и жителей Крыма. Мы сделаем все необходимое, чтобы эта проблема была решена в интересах всех жителей полуострова", - заключил парламентарий.
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
10:28
Минэкономразвития оценило ситуацию с водой в Крыму
Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался путем бурения скважин, добычи воды из подземных источников, а также за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктах в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начал действовать поэтапный режим ограничения водоснабжения.
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Олег МорозовГенеральная Ассамблея ООНСимферопольООНУкраинаВ мире
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