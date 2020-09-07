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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/krizis-1576880911.html
Белорусская оппозиция не исключила обострения кризиса
Координационный совет оппозиции Белоруссии считает, что ситуация в стране может обостриться из-за давления властей на его членов. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T14:54
2020-09-07T14:59
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> считает, что ситуация в стране может обостриться из-за давления властей на его членов.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Согласно заявлению пресс-службы совета, распространенному в понедельник, "насильно" вывезена из страны член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, задержана еще один член совета Лилия Власова, под административным арестом находится член президиума Сергей Дылевский. О местонахождении еще трех членов совета, связь с которыми была утеряна в понедельник, неизвестно."Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов", - отмечается в заявлении пресс-службы.В оппозиционном совете считают, что "в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора". "Все действия, совершенные лицами, выступающими в официальном статусе, сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан, являются преступлениями против человечества и могут быть расследованы без ограничения сроков давности", - заявили в совете.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200906/boeviki-1576849834.html
https://ria.ru/20200906/doverie-1576843160.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция не исключила обострения кризиса

14:54 07.09.2020 (обновлено: 14:59 07.09.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники несанкционированной акции оппозиции "Марш единства" в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 7 сен – РИА Новости. Координационный совет оппозиции Белоруссии считает, что ситуация в стране может обостриться из-за давления властей на его членов.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 21:18Протесты в Белоруссии
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Согласно заявлению пресс-службы совета, распространенному в понедельник, "насильно" вывезена из страны член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, задержана еще один член совета Лилия Власова, под административным арестом находится член президиума Сергей Дылевский. О местонахождении еще трех членов совета, связь с которыми была утеряна в понедельник, неизвестно.
"Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов", - отмечается в заявлении пресс-службы.
Участница акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 06.09.2020
6 сентября, 16:41Протесты в Белоруссии
Литва заявила о подрыве доверия к ЕС из-за Белоруссии
В оппозиционном совете считают, что "в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора". "Все действия, совершенные лицами, выступающими в официальном статусе, сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан, являются преступлениями против человечества и могут быть расследованы без ограничения сроков давности", - заявили в совете.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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