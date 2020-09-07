https://ria.ru/20200907/krizis-1576880911.html

Белорусская оппозиция не исключила обострения кризиса

Координационный совет оппозиции Белоруссии считает, что ситуация в стране может обостриться из-за давления властей на его членов. РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T14:54

2020-09-07T14:54

2020-09-07T14:59

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Координационный совет оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> считает, что ситуация в стране может обостриться из-за давления властей на его членов.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Согласно заявлению пресс-службы совета, распространенному в понедельник, "насильно" вывезена из страны член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, задержана еще один член совета Лилия Власова, под административным арестом находится член президиума Сергей Дылевский. О местонахождении еще трех членов совета, связь с которыми была утеряна в понедельник, неизвестно."Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату, кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов", - отмечается в заявлении пресс-службы.В оппозиционном совете считают, что "в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора". "Все действия, совершенные лицами, выступающими в официальном статусе, сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан, являются преступлениями против человечества и могут быть расследованы без ограничения сроков давности", - заявили в совете.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200906/boeviki-1576849834.html

https://ria.ru/20200906/doverie-1576843160.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире