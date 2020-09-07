https://ria.ru/20200907/koronavirus-1576857311.html

В северных районах Якутии выявили первые случаи коронавируса

Первые случаи коронавируса начали выявлять в северных районах Якутии, сообщила на еженедельном брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T09:41

2020-09-07T09:41

2020-09-07T09:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

айсен николаев

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

якутск

общество

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<strong>ЯКУТСК, 7 сен – РИА Новости.</strong> Первые случаи <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> начали выявлять в северных районах Якутии, сообщила на еженедельном брифинге заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.По информации вице-премьера, за прошедшие сутки в республике выявлены 58 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 31 случай - в <a href="http://ria.ru/location_JAkutsk/" target="_blank" data-auto="true">Якутске</a>. Лаборатории с начала пандемии обработали 404 263 теста. Управление <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> за прошедшую неделю отметило небольшой рост числа больных коронавирусом, что связано с возвращением якутян из отпусков.Муниципальные власти сообщили о первых случаях COVID-19 в северных районах. Глава республики <a href="http://ria.ru/person_Ajjsen_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Айсен Николаев</a> поставил задачу перед правительством взять ситуацию под особый контроль. "За прошлую неделю выявлены новые случаи там, где их не было. В Усть-Майском районе – один случай, в настоящий момент дальнейшее распространение инфекции локализовано, также случай в Среднеколымском районе", – отметила Балабкина.В Якутии по линии минздрава продолжается прививочная кампания в целях профилактики гриппа и ОРВИ."Эти выходные в целом для медицинских организаций республики были очень напряженными, было рекордное количество вызовов. Начинается рост заболеваний, связанных с ОРВИ и с гриппом. Медицинские организации республики готовы к тому, чтобы госпитализация граждан будет осуществляться в разных учреждениях здравоохранения, маршрутизация разработана", – сказала зампред.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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