https://ria.ru/20200907/koroleva-1576873662.html

Новый имидж Наташи Королевой: губы певицы удивили поклонников

Певица Наташа Королева выложила в Instagram фото в новом образе, чем вызвала волну удивленных комментариев фанатов. Те сравнили ее с Ольгой Бузовой и обратили... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T13:51

2020-09-07T13:51

2020-09-07T13:51

шоу-бизнес

общество

наташа королева (наталия порывай)

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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Певица Наташа Королева выложила в <a href="https://www.instagram.com/p/CEuIG47JdYi/" target="_blank">Instagram</a> фото в новом образе, чем вызвала волну удивленных комментариев фанатов. Те сравнили ее с Ольгой Бузовой и обратили внимание на “слишком большие” губы артистки.На снимке звезда предстала с гладкими волосами, уложенными в хвост, и вечерним макияжем, однако поклонники заметили, что “новые губы” певицы выглядят слишком неестественно. “Да, с губами что-то перебор”, - отметила liudmilakuznichenko.“Натали, вернись, пожалуйста, в прежний образ. Ты и так очень красивая, обворожительная и обаятельная”, - попросила natalo4ka_v.“На Бузову смахиваете”, - прокомментировала фото lenakukushkina.“Наташа, ты потеряла свою красоту и индивидуальность. Плохо!”, - посетовала yildizmarina.Негативное мнение по поводу нового имиджа певицы разделили не все. Так, некоторые поклонники отметили, что Королева прекрасно выглядит и излучает уверенность в себе. “Как всегда шикарная”, - отметила yatim2007.“Макияж изумительный!”, - выразила мнение deffocka.“Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами”, - написал dian.ariot.“Вот это перевоплощение!!! Не узнать. Красота какая!”, - восхитилась vera_roslmaier.

https://ria.ru/20200812/1575716451.html

https://ria.ru/20200816/1575865437.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, общество, наташа королева (наталия порывай)