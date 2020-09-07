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https://ria.ru/20200907/koroleva-1576873662.html
Новый имидж Наташи Королевой: губы певицы удивили поклонников
Певица Наташа Королева выложила в Instagram фото в новом образе, чем вызвала волну удивленных комментариев фанатов. Те сравнили ее с Ольгой Бузовой и обратили... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:51
2020-09-07T13:51
шоу-бизнес
общество
наташа королева (наталия порывай)
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Певица Наташа Королева выложила в <a href="https://www.instagram.com/p/CEuIG47JdYi/" target="_blank">Instagram</a> фото в новом образе, чем вызвала волну удивленных комментариев фанатов. Те сравнили ее с Ольгой Бузовой и обратили внимание на “слишком большие” губы артистки.На снимке звезда предстала с гладкими волосами, уложенными в хвост, и вечерним макияжем, однако поклонники заметили, что “новые губы” певицы выглядят слишком неестественно. “Да, с губами что-то перебор”, - отметила liudmilakuznichenko.“Натали, вернись, пожалуйста, в прежний образ. Ты и так очень красивая, обворожительная и обаятельная”, - попросила natalo4ka_v.“На Бузову смахиваете”, - прокомментировала фото lenakukushkina.“Наташа, ты потеряла свою красоту и индивидуальность. Плохо!”, - посетовала yildizmarina.Негативное мнение по поводу нового имиджа певицы разделили не все. Так, некоторые поклонники отметили, что Королева прекрасно выглядит и излучает уверенность в себе. “Как всегда шикарная”, - отметила yatim2007.“Макияж изумительный!”, - выразила мнение deffocka.“Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами”, - написал dian.ariot.“Вот это перевоплощение!!! Не узнать. Красота какая!”, - восхитилась vera_roslmaier.
https://ria.ru/20200812/1575716451.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
шоу-бизнес, общество, наташа королева (наталия порывай)

Новый имидж Наташи Королевой: губы певицы удивили поклонников

13:51 07.09.2020
16793
© Фото : страница Наташи Королевой в InstagramПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© Фото : страница Наташи Королевой в Instagram
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Певица Наташа Королева выложила в Instagram фото в новом образе, чем вызвала волну удивленных комментариев фанатов. Те сравнили ее с Ольгой Бузовой и обратили внимание на “слишком большие” губы артистки.
На снимке звезда предстала с гладкими волосами, уложенными в хвост, и вечерним макияжем, однако поклонники заметили, что “новые губы” певицы выглядят слишком неестественно.
Певица Наташа Королева на концерте Песня года - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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"Что с Наташей?" Поклонники не узнали Королеву
“Да, с губами что-то перебор”, - отметила liudmilakuznichenko.
“Натали, вернись, пожалуйста, в прежний образ. Ты и так очень красивая, обворожительная и обаятельная”, - попросила natalo4ka_v.
“На Бузову смахиваете”, - прокомментировала фото lenakukushkina.
“Наташа, ты потеряла свою красоту и индивидуальность. Плохо!”, - посетовала yildizmarina.
Негативное мнение по поводу нового имиджа певицы разделили не все. Так, некоторые поклонники отметили, что Королева прекрасно выглядит и излучает уверенность в себе.
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
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Наташа Королева пригрозила Тарзану из-за "измены"
“Как всегда шикарная”, - отметила yatim2007.
“Макияж изумительный!”, - выразила мнение deffocka.
“Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами”, - написал dian.ariot.
“Вот это перевоплощение!!! Не узнать. Красота какая!”, - восхитилась vera_roslmaier.
131014
Обсудить 1
Шоу-бизнесОбществоНаташа Королева (Наталия Порывай)
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