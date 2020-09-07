Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении
20:19 07.09.2020 (обновлено: 21:01 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Родственники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении, правоохранители его приняли и начали поиск, сообщили в штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Днем в понедельник Координационный совет на своих ресурсах распространил видео с предположительным задержанием Колесниковой, состоявшимся утром. Видео было снято на регистратор автомобиля, проезжавшего по улице Ленина - на нем видно, как неизвестные сажают человека, предположительно, Колесникову, в микроавтобус. Это произошло в 10.02 (совпадает с мск) около здания Национального художественного музея Белоруссии.
"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале штаба Бабарико.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.