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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576900182.html
Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении
Родственники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении, правоохранители его РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T20:19
2020-09-07T21:01
протесты в белоруссии
мария колесникова
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Родственники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении, правоохранители его приняли и начали поиск, сообщили в штабе бывшего претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>.Днем в понедельник Координационный совет на своих ресурсах распространил видео с предположительным задержанием <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Колесниковой</a>, состоявшимся утром. Видео было снято на регистратор автомобиля, проезжавшего по улице <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленина</a> - на нем видно, как неизвестные сажают человека, предположительно, <a href="http://ria.ru/person_BorisKolesnikov/" target="_blank" data-auto="true">Колесникову</a>, в микроавтобус. Это произошло в 10.02 (совпадает с мск) около здания Национального художественного музея Белоруссии."Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале штаба Бабарико.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576873196.html
А почему оппозиция прибегает к помощи лукашенковских силовиков, которых совсем недавно они ни во что не ставили, с арматурой на них шли? Что за двойные стандарты?
72
Молодцы. А соратники только радуются и ждут санкций против своей страны.
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минск
белоруссия
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мария колесникова, минск, белоруссия, в мире

Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

20:19 07.09.2020 (обновлено: 21:01 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. Родственники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении, правоохранители его приняли и начали поиск, сообщили в штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Днем в понедельник Координационный совет на своих ресурсах распространил видео с предположительным задержанием Колесниковой, состоявшимся утром. Видео было снято на регистратор автомобиля, проезжавшего по улице Ленина - на нем видно, как неизвестные сажают человека, предположительно, Колесникову, в микроавтобус. Это произошло в 10.02 (совпадает с мск) около здания Национального художественного музея Белоруссии.
"Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале штаба Бабарико.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А почему оппозиция прибегает к помощи лукашенковских силовиков, которых совсем недавно они ни во что не ставили, с арматурой на них шли? Что за двойные стандарты?
7 сентября, 20:32
ИЗИгорь Земский
46602216
Молодцы. А соратники только радуются и ждут санкций против своей страны.
7 сентября, 20:22
ddimasurkow
20511111
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