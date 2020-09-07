https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576900182.html

Родственники Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении

Родственники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении, правоохранители его РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T20:19

2020-09-07T20:19

2020-09-07T21:01

протесты в белоруссии

мария колесникова

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 7 сен - РИА Новости.</strong> Родственники члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее исчезновении, правоохранители его приняли и начали поиск, сообщили в штабе бывшего претендента на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>.Днем в понедельник Координационный совет на своих ресурсах распространил видео с предположительным задержанием <a href="http://ria.ru/person_Olga_Kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Колесниковой</a>, состоявшимся утром. Видео было снято на регистратор автомобиля, проезжавшего по улице <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленина</a> - на нем видно, как неизвестные сажают человека, предположительно, <a href="http://ria.ru/person_BorisKolesnikov/" target="_blank" data-auto="true">Колесникову</a>, в микроавтобус. Это произошло в 10.02 (совпадает с мск) около здания Национального художественного музея Белоруссии."Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале штаба Бабарико.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576873196.html

Игорь Земский А почему оппозиция прибегает к помощи лукашенковских силовиков, которых совсем недавно они ни во что не ставили, с арматурой на них шли? Что за двойные стандарты? 72

dimasurkow Молодцы. А соратники только радуются и ждут санкций против своей страны. 39

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минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, минск, белоруссия, в мире