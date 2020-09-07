МИД Литвы призвал освободить белорусского оппозиционера Колесникову
13:34 07.09.2020 (обновлено: 20:37 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил "похищение" одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой и призвал к ее немедленному освобождению, хотя власти Белоруссии не подтверждают задержание и заявляют, что сами уточняют информацию о ее исчезновении.
"Вместо того, чтобы разговаривать с жителями Белоруссии, побежденное руководство цинично пытается устранять одного за другим. Похищение Марии Колесниковой в центре Минска – это позорный поступок… Она должна быть немедленно освобождена", - написал Линкявичюс в Twitter.
Некоторые белорусские СМИ ранее сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В милиции города РИА Новости заявили, что уточняют данную информацию. Пресс-секретарь МВД Белоруссии заявила РИА Новости, что не располагает информацией о задержании трех представителей КС оппозиции, включая Колесникову.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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