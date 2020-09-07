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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200907/kolesnikova-1576873196.html
МИД Литвы призвал освободить белорусского оппозиционера Колесникову
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил "похищение" одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой и призвал к ее немедленному освобождению, хотя... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T13:34
2020-09-07T20:37
протесты в белоруссии
мария колесникова
линас линкявичюс
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> осудил "похищение" одного из лидеров белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Марии Колесниковой</a> и призвал к ее немедленному освобождению, хотя власти Белоруссии не подтверждают задержание и заявляют, что сами уточняют информацию о ее исчезновении.Некоторые белорусские СМИ ранее сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В милиции города РИА Новости заявили, что уточняют данную информацию. Пресс-секретарь МВД Белоруссии заявила РИА Новости, что не располагает информацией о задержании трех представителей КС оппозиции, включая Колесникову.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200906/doverie-1576843160.html
https://ria.ru/20200907/oppozitsiya-1576866165.html
Для начала её надо арестовать. )))
36
Тихоновская сдулась, теперь эту куклу медийно надувают.
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белоруссия
литва
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мария колесникова, линас линкявичюс, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

МИД Литвы призвал освободить белорусского оппозиционера Колесникову

13:34 07.09.2020 (обновлено: 20:37 07.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил "похищение" одного из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой и призвал к ее немедленному освобождению, хотя власти Белоруссии не подтверждают задержание и заявляют, что сами уточняют информацию о ее исчезновении.

"Вместо того, чтобы разговаривать с жителями Белоруссии, побежденное руководство цинично пытается устранять одного за другим. Похищение Марии Колесниковой в центре Минска – это позорный поступок… Она должна быть немедленно освобождена", - написал Линкявичюс в Twitter.

Некоторые белорусские СМИ ранее сообщили, что Колесникова якобы была похищена неизвестными в центре Минска. В милиции города РИА Новости заявили, что уточняют данную информацию. Пресс-секретарь МВД Белоруссии заявила РИА Новости, что не располагает информацией о задержании трех представителей КС оппозиции, включая Колесникову.
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, - 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь". Как заявили в ведомстве, деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда нацбезопасности Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаЛинас ЛинкявичюсАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Для начала её надо арестовать. )))
7 сентября, 13:37
Василий П.Василий П.
3140010
Тихоновская сдулась, теперь эту куклу медийно надувают.
7 сентября, 13:49
Deis SerbakDeis Serbak
2600000
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