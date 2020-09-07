Стало известно, откуда шли кибератаки при голосовании по поправкам
16:12 07.09.2020 (обновлено: 20:47 07.09.2020)
727
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРезультаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ DDoS-атаки мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ, заявил в понедельник специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.
"Обычным делом стали атаки с целью воздействия на критическую инфраструктуру, выборные процессы. Например, в период проведения голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации (25 июня - 1 июля сего года) имели место масштабные нападения на инфраструктуру ЦИК и другие государственные органы России. Источники DDoS-атак мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ", - заявил Крутских на международной конференции ОБСЕ по кибербезопасности.
По его словам, проблемы, с которыми все страны сталкиваются в информационном пространстве, нарастают как снежный ком.
"Увеличиваются объемы противоправного контента, в том числе террористической направленности, распространяемого в сети, нормой становится осуществление деструктивных действий государств в информационном пространстве. Не прибавляют оптимизма принятые в отдельных странах концепции по нанесению превентивных киберударов, проведению наступательных действий в киберсфере", - добавил Крутских.
11 октября 2019, 03:45В России могут появиться кибер-юристы, решающие проблемы с утечками данных