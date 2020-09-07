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https://ria.ru/20200907/kiberataki-1576885451.html
Стало известно, откуда шли кибератаки при голосовании по поправкам
Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ DDoS-атаки мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T16:12
2020-09-07T20:47
россия
андрей крутских
снг
великобритания
сша
украина
безопасность
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<strong>ВЕНА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ DDoS-атаки мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритании</a>, <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> и ряда стран <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gos" target="_blank">СНГ</a>, заявил в понедельник специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Krutskikh" target="_blank">Андрей Крутских</a>.По его словам, проблемы, с которыми все страны сталкиваются в информационном пространстве, нарастают как снежный ком."Увеличиваются объемы противоправного контента, в том числе террористической направленности, распространяемого в сети, нормой становится осуществление деструктивных действий государств в информационном пространстве. Не прибавляют оптимизма принятые в отдельных странах концепции по нанесению превентивных киберударов, проведению наступательных действий в киберсфере", - добавил Крутских.
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россия
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россия, андрей крутских, снг, великобритания, сша, украина, безопасность

Стало известно, откуда шли кибератаки при голосовании по поправкам

16:12 07.09.2020 (обновлено: 20:47 07.09.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРезультаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве
Результаты электронного голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ на экране в Общественном штабе по контролю и наблюдению за голосованием в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ DDoS-атаки мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ, заявил в понедельник специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

"Обычным делом стали атаки с целью воздействия на критическую инфраструктуру, выборные процессы. Например, в период проведения голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации (25 июня - 1 июля сего года) имели место масштабные нападения на инфраструктуру ЦИК и другие государственные органы России. Источники DDoS-атак мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины и ряда стран СНГ", - заявил Крутских на международной конференции ОБСЕ по кибербезопасности.

По его словам, проблемы, с которыми все страны сталкиваются в информационном пространстве, нарастают как снежный ком.
"Увеличиваются объемы противоправного контента, в том числе террористической направленности, распространяемого в сети, нормой становится осуществление деструктивных действий государств в информационном пространстве. Не прибавляют оптимизма принятые в отдельных странах концепции по нанесению превентивных киберударов, проведению наступательных действий в киберсфере", - добавил Крутских.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 11.10.2019
11 октября 2019, 03:45
В России могут появиться кибер-юристы, решающие проблемы с утечками данных
4610715
Обсудить 4
РоссияАндрей КрутскихСНГВеликобританияСШАУкраинаБезопасность
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