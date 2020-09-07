https://ria.ru/20200907/kiberataki-1576885451.html

Стало известно, откуда шли кибератаки при голосовании по поправкам

Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ DDoS-атаки мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории США, Великобритании, Украины... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T16:12

2020-09-07T16:12

2020-09-07T20:47

россия

андрей крутских

снг

великобритания

сша

украина

безопасность

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<strong>ВЕНА, 7 сен - РИА Новости.</strong> Во время голосования по поправкам в Конституцию РФ DDoS-атаки мощностью до 240 тысяч запросов в секунду фиксировались с территории <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, <a href="https://ria.ru/location_United_Kingdom" target="_blank">Великобритании</a>, <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украины</a> и ряда стран <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gos" target="_blank">СНГ</a>, заявил в понедельник специальный представитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Krutskikh" target="_blank">Андрей Крутских</a>.По его словам, проблемы, с которыми все страны сталкиваются в информационном пространстве, нарастают как снежный ком."Увеличиваются объемы противоправного контента, в том числе террористической направленности, распространяемого в сети, нормой становится осуществление деструктивных действий государств в информационном пространстве. Не прибавляют оптимизма принятые в отдельных странах концепции по нанесению превентивных киберударов, проведению наступательных действий в киберсфере", - добавил Крутских.

https://ria.ru/20191011/1559653427.html

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россия

великобритания

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей крутских, снг, великобритания, сша, украина, безопасность