Счетная палата выявила финансовые нарушения у казначейства
00:32 07.09.2020 (обновлено: 09:46 07.09.2020)
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Здание Счетной палаты России на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила финансовые нарушения у Федерального казначейства на 1,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении контрольного ведомства.
"Ряд нарушений допущен при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Так, подконтрольное казначейству ФКУ "ЦОКР" и его межрегиональные филиалы несвоевременно размещали в ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок. — Прим. ред.) протоколы подведения итогов электронного аукциона и извещения о проведении таких торгов", — указывается в сообщении.
Помимо этого, учреждение не потребовало с исполнителя госзадания неустойку за просрочку и ненадлежащее выполнение контракта, указали аудиторы.
Контрольное ведомство по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году также нашло нарушения у Минэкономразвития. Так, ведомство с опозданием (от 16 до 178 рабочих дней) размещало данные о своих закупках в ЕИС.
Кроме того, Минэкономразвития "недостаточно контролировало" подведомственное федеральное казенное учреждение "Центр поддержки", которое заключило пять госконтрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств. Это, как заключили специалисты Счетной палаты, нарушает положения Бюджетного кодекса.