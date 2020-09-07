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Счетная палата выявила финансовые нарушения у казначейства
Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила финансовые нарушения у Федерального казначейства на 1,2 миллиарда рублей, говорится в... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T00:32
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россия
счетная палата рф
федеральное казначейство (казначейство россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата</a> по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила финансовые нарушения у <a href="https://ria.ru/organization_Federalnoe_kaznachejjstvo_RF" target="_blank">Федерального казначейства</a> на 1,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении контрольного ведомства.Помимо этого, учреждение не потребовало с исполнителя госзадания неустойку за просрочку и ненадлежащее выполнение контракта, указали аудиторы.Контрольное ведомство по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году также нашло нарушения у Минэкономразвития. Так, ведомство с опозданием (от 16 до 178 рабочих дней) размещало данные о своих закупках в ЕИС. Кроме того, Минэкономразвития "недостаточно контролировало" подведомственное федеральное казенное учреждение "Центр поддержки", которое заключило пять госконтрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств. Это, как заключили специалисты Счетной палаты, нарушает положения Бюджетного кодекса.
https://ria.ru/20200827/gosuchastie-1576366103.html
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россия
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россия, счетная палата рф, федеральное казначейство (казначейство россии), экономика

Счетная палата выявила финансовые нарушения у казначейства

00:32 07.09.2020 (обновлено: 09:46 07.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Счетной палаты России на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты России на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Счетной палаты России на Зубовской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила финансовые нарушения у Федерального казначейства на 1,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении контрольного ведомства.

"Ряд нарушений допущен при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. Так, подконтрольное казначейству ФКУ "ЦОКР" и его межрегиональные филиалы несвоевременно размещали в ЕИС (Единая информационная система в сфере закупок. — Прим. ред.) протоколы подведения итогов электронного аукциона и извещения о проведении таких торгов", — указывается в сообщении.

Помимо этого, учреждение не потребовало с исполнителя госзадания неустойку за просрочку и ненадлежащее выполнение контракта, указали аудиторы.
Контрольное ведомство по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году также нашло нарушения у Минэкономразвития. Так, ведомство с опозданием (от 16 до 178 рабочих дней) размещало данные о своих закупках в ЕИС.
Кроме того, Минэкономразвития "недостаточно контролировало" подведомственное федеральное казенное учреждение "Центр поддержки", которое заключило пять госконтрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств. Это, как заключили специалисты Счетной палаты, нарушает положения Бюджетного кодекса.
Здание Счетной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 09:55
Счетная палата выявила несоответствие данных о компаниях с госучастием
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РоссияСчетная палата РФФедеральное казначейство (Казначейство России)Экономика
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