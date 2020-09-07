https://ria.ru/20200907/kaznacheystvo-1576852496.html

Счетная палата выявила финансовые нарушения у казначейства

Счетная палата по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила финансовые нарушения у Федерального казначейства на 1,2 миллиарда рублей, говорится в... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T00:32

2020-09-07T00:32

2020-09-07T09:46

россия

счетная палата рф

федеральное казначейство (казначейство россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/31443/37/314433738_0:1:1001:564_1400x0_80_0_0_ea1ffb24a9825de7e86f0ad15f4b4af4.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата</a> по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году выявила финансовые нарушения у <a href="https://ria.ru/organization_Federalnoe_kaznachejjstvo_RF" target="_blank">Федерального казначейства</a> на 1,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении контрольного ведомства.Помимо этого, учреждение не потребовало с исполнителя госзадания неустойку за просрочку и ненадлежащее выполнение контракта, указали аудиторы.Контрольное ведомство по итогам проверки исполнения бюджета в 2019 году также нашло нарушения у Минэкономразвития. Так, ведомство с опозданием (от 16 до 178 рабочих дней) размещало данные о своих закупках в ЕИС. Кроме того, Минэкономразвития "недостаточно контролировало" подведомственное федеральное казенное учреждение "Центр поддержки", которое заключило пять госконтрактов в отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств. Это, как заключили специалисты Счетной палаты, нарушает положения Бюджетного кодекса.

https://ria.ru/20200827/gosuchastie-1576366103.html

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, счетная палата рф, федеральное казначейство (казначейство россии), экономика