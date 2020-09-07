https://ria.ru/20200907/italiya-1576786117.html
В Милане вместо парковок появятся парки с тремя миллионами деревьев
Власти Милана собираются к 2030 году высадить в городе три миллиона деревьев, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T02:42
2020-09-07T02:42
2020-09-07T02:42
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости.</strong> Власти Милана собираются к 2030 году высадить в городе три миллиона деревьев, сообщает ЕвроПульс.Получается, что на каждого жителя придется почти по 2,5 дерева. Эксперты поясняют, что растения не только улучшат качество воздуха и оживят городской пейзаж, но и помогут летом создать тень и прохладу.В зной воздух вблизи деревьев может быть на один-два процента прохладнее по сравнению с окружающей территорией. Это очень актуально для Милана, где температура может достигать плюс 40 градусов.Городские власти планируют разбить новые скверы и небольшие парки. Они появятся, в том числе, на месте нынешних автопарковок.
https://ria.ru/20200831/italiya-1576544079.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, туристы, новости - туризм, милан, италия
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Власти Милана собираются к 2030 году высадить в городе три миллиона деревьев, сообщает ЕвроПульс.
Получается, что на каждого жителя придется почти по 2,5 дерева. Эксперты поясняют, что растения не только улучшат качество воздуха и оживят городской пейзаж, но и помогут летом создать тень и прохладу.
В зной воздух вблизи деревьев может быть на один-два процента прохладнее по сравнению с окружающей территорией. Это очень актуально для Милана, где температура может достигать плюс 40 градусов.
Городские власти планируют разбить новые скверы и небольшие парки. Они появятся, в том числе, на месте нынешних автопарковок.