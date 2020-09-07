https://ria.ru/20200907/inspektsiya-1576899500.html

Подмосковная Госжилинспекция обработала за неделю свыше 4 тысяч обращений

В Подмосковье за минувшую неделю региональная Госжилинспекция обработала 4,2 тысячи заявок, которые поступили в единую диспетчерскую службу области. Об этом... РИА Новости, 07.09.2020

2020-09-07T19:48

2020-09-07T19:48

2020-09-07T19:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576899351_0:0:1500:845_1400x0_80_0_0_30ab89bf1e8aff009e7464263bb41817.jpg

<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>В Подмосковье за минувшую неделю региональная Госжилинспекция обработала 4,2 тысячи заявок, которые поступили в единую диспетчерскую службу области. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/bolee-4-tysjach-postupivshih-v-tsur-obraschenij-za-nedelju-obrabotala-goszhlinspektsija-podmoskovja/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на главное управление Государственной жилищной инспекции Московской области.Муниципалитеты Талдомский, Мытищи, Клин, Можайский и Зарайск вошли в топ-5 с наибольшими темпами снижения числа обращений. Ни одной заявки не поступило из Лотошино, Власихи, Электрогорска и Шаховской.Руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина уточнила, что направить обращение можно через <a href="http://eds.mosreg.ru" target="_blank">портал</a> ЕДС МО. По ее словам, сейчас этот способ решения проблем с ЖКХ самый оперативный."Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель", – добавила она.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)