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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200907/inspektsiya-1576899500.html
Подмосковная Госжилинспекция обработала за неделю свыше 4 тысяч обращений
В Подмосковье за минувшую неделю региональная Госжилинспекция обработала 4,2 тысячи заявок, которые поступили в единую диспетчерскую службу области. Об этом... РИА Новости, 07.09.2020
2020-09-07T19:48
2020-09-07T19:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. </strong>В Подмосковье за минувшую неделю региональная Госжилинспекция обработала 4,2 тысячи заявок, которые поступили в единую диспетчерскую службу области. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/bolee-4-tysjach-postupivshih-v-tsur-obraschenij-za-nedelju-obrabotala-goszhlinspektsija-podmoskovja/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на главное управление Государственной жилищной инспекции Московской области.Муниципалитеты Талдомский, Мытищи, Клин, Можайский и Зарайск вошли в топ-5 с наибольшими темпами снижения числа обращений. Ни одной заявки не поступило из Лотошино, Власихи, Электрогорска и Шаховской.Руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина уточнила, что направить обращение можно через <a href="http://eds.mosreg.ru" target="_blank">портал</a> ЕДС МО. По ее словам, сейчас этот способ решения проблем с ЖКХ самый оперативный."Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель", – добавила она.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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московская область (подмосковье)

Подмосковная Госжилинспекция обработала за неделю свыше 4 тысяч обращений

19:48 07.09.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивСотрудник колл-центра
Сотрудник колл-центра - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Подмосковье за минувшую неделю региональная Госжилинспекция обработала 4,2 тысячи заявок, которые поступили в единую диспетчерскую службу области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главное управление Государственной жилищной инспекции Московской области.
Муниципалитеты Талдомский, Мытищи, Клин, Можайский и Зарайск вошли в топ-5 с наибольшими темпами снижения числа обращений. Ни одной заявки не поступило из Лотошино, Власихи, Электрогорска и Шаховской.
Руководитель областной Госжилинспекции Ольга Федина уточнила, что направить обращение можно через портал ЕДС МО. По ее словам, сейчас этот способ решения проблем с ЖКХ самый оперативный.
"Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки. Качество проведенных работ должен согласовать заявитель", – добавила она.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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